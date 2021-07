Bữa tiệc sinh nhật thác loạn của hàng chục “dân chơi” đất Cảng trong quán karaoke

Thứ Sáu, ngày 23/07/2021 09:00 AM (GMT+7)

44 nam, nữ thanh niên đã bị phát hiện tụ tập thác loạn tại bữa tiệc sinh nhật ở quán karaoke, trong đó 36 đối tượng dương tính với chất cấm.

Lực lượng công an phát hiện nhiều “dân chơi” tham gia bữa tiệc thác loạn.

Ngày 23/7, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Hợp (SN 1982); Đặng Minh Tuấn (SN 1995); Bùi Duy Chiến (SN 1996) và Vũ Hải Nam (SN 1994, cùng trú thị trấn Minh Đức, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) để điều tra, làm rõ hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng cũng tạm giữ hình sự Vũ Văn Hưởng (SN 1982, cũng trú thị trấn Minh Đức) để điều tra về hành vi Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo Công an TP.Hải Phòng, khoảng 14h30 ngày 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng kết hợp với Công an huyện Thủy Nguyên kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Phố Núi, ở khu dân cư Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 44 đối tượng đang “bay lắc” tại phòng Vip 1 và Vip 3 của quán karaoke.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật gồm nhiều viên nén hình trụ tròn và chất bột dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, ban đầu cơ quan điều tra xác định ngày 21/7, Nguyễn Xuân Hợp, Đặng Minh Tuấn, Bùi Duy Chiến và Vũ Hải Nam chuẩn bị ma túy để tổ chức sinh nhật cho Hợp tại quán karaoke Phố Núi do Vũ Văn Hưởng làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 44 đối tượng tham gia bữa tiệc sinh nhật thác loạn nói trên. Qua xét nghiệm, xác định có 36 đối tượng dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

