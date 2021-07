Sau cuộc nhậu, ông chủ 9X rủ bạn về quán karaoke thác loạn

Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 21:53 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã phát hiện 9 nam, nữ thanh niên tụ tập thác loạn trong quán karaoke của ông chủ 9X.

Ngày 30/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát hiện 9 nam, nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma tuý trong quán karaoke trên địa bàn tỉnh này.

9 nam, nữ thanh niên cố thủ trong phòng hát khi bị lực lượng công an kiểm tra

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 1h ngày 29/7, Công an huyện Yên Lạc phối hợp Công an xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc kiểm tra quán karaoke M&M thuộc xã Tam Hồng.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 9 nam, nữ thanh niên từ 21 - 26 tuổi đang mở nhạc bay lắc và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý tại phòng hát số 5 của quán M&M. Thời điểm lực lượng công an kiểm tra, các đối tượng đã cố tình đóng cửa chặt bên trong và tẩu tán tang vật.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sau khi uống rượu say được Hoàng Duy Luân (SN 1992, là chủ quán karaoke M&M) rủ vào phòng hát và sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, 8/9 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Công an huyện Yên Lạc đã lập biên bản xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nguồn: http://danviet.vn/sau-cuoc-nhau-ong-chu-9x-ru-ban-ve-quan-karaoke-thac-loan-50202130721541986.ht...Nguồn: http://danviet.vn/sau-cuoc-nhau-ong-chu-9x-ru-ban-ve-quan-karaoke-thac-loan-50202130721541986.htm