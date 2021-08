6 cô gái cùng nhóm bạn trai biến khách sạn thành phòng thác loạn

Thứ Tư, ngày 11/08/2021 11:30 AM (GMT+7)

Kiểm tra căn phòng thuộc khách sạn, lực lượng công an đã phát hiện 13 nam, nữ đang bay lắc.

Nhóm nam, nữ thuê phòng khách sạn để thác loạn.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ nhóm đối tượng thuê phòng khách sạn để sử dụng ma túy, tạm giữ 13 đối tượng liên quan.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, khoảng 3h sáng 8/8, Phòng PC04 phối hợp với Công an TP.Phủ Lý kiểm tra khách sạn Thanh Hà, thuộc Tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, TP.Phủ Lý. Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 13 đối tượng gồm 6 nữ, 7 nam đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 3 bộ loa công suất lớn, 03 bộ đèn nháy laser phục vụ bay lắc, 01 túi nilon có chứa tinh thể màu trắng, 1/2 viên ma túy tổng hợp và các dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Qua test nhanh, tất cả đối tượng đều dương tính với ma túy.

Công an tỉnh Hà Nam cho hay, các đối tượng từ các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Phú Thọ đan tạm trú trên địa bàn tỉnh Hà Nam thuê phòng tại khách sạn có khóa thẻ từ, cách âm để tổ chức thác loạn nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

