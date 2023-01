20 cô gái bị nhốt làm “tay vịn” quán karaoke: Kẻ ngông cuồng dọa chặt tay chân

Vũ khí được cất giấu khắp nơi trong căn nhà luôn khóa trái, nhốt người và nơi ở của các đối tượng liên quan.

Căn nhà khóa trái kỳ lạ

Trong một con ngõ tại đường Thắng Lợi, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên có một căn nhà cấp 4, một tầng với diện tích khoảng 150m2, hệ thống camera an ninh dày đặc xung quanh nhà và cánh cửa cuốn luôn khóa trái. Bất kỳ ai đi ngang qua căn nhà rộng lớn này đều nổi lên suy nghĩ cho rằng đây là một kho hàng của một doanh nghiệp, cửa hàng nào đó nên mới cần hệ thống an ninh kín kẽ như vậy.

Thế nhưng, theo tài liệu điều tra của Công an TP Sông Công, căn nhà cấp 4 nói trên là nơi sinh sống của hơn 20 con người, chủ yếu là các cô gái trẻ. Mọi sinh hoạt từ ăn, uống, vệ sinh cá nhân, vui chơi, giải trí… của hơn 20 người này đều gói gọn trong diện tích mặt sàn khoảng 150m2 nói trên.

Cán bộ điều tra thuộc Công an TP Sông Công cho biết, qua công tác nghiệp vụ và rà soát địa bàn, cơ quan công an đã nhận thấy nhiều điểm bất thường trong căn nhà này bởi lẽ, đằng sau cánh cửa này có hơn 20 con người nhưng rất ít khi mở cửa hay xuất hiện vào ban ngày. Đến tối, những cô gái trẻ này lại rời khỏi nhà bằng xe máy do 1 nam thanh niên có vẻ ngoài bặm trợn, xăm trổ điều khiển và điểm đến chính là các quán karaoke trên địa bàn TP Sông Công.

“Kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, chúng tôi phát hiện những người liên quan trong căn nhà nói trên có dấu hiệu nghi vấn hoạt động bắt, giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản nên đã vào cuộc xác minh, điều tra”, vị cán bộ này cho hay.

Kẻ ngông cuồng dọa chặt tay chân

Lực lượng công an kiểm tra căn nhà nơi Lan nhốt 20 “tay vịn”.

Trong quá trình xác minh, thu thập thông tin về nhóm đối tượng cư trú trong căn nhà kỳ lạ trên, cơ quan công an phát hiện nổi bật lên trong đó là đối tượng Trần Viết Long (SN 2003, trú xã Tân Quang, TP Sông Công). Long là một trong những đối tượng điều khiển xe máy chở các cô gái trẻ này đến quán karaoke.

“Đối tượng này mỗi khi chở các cô gái đến quán karaoke thì thường tỏ ra rất ngông cuồng. Trước khi những cô gái này vào quán làm tiếp viên, hay còn gọi là "tay vịn thì Long thường tỏ vẻ ngông cuồng, đe dọa sẽ chặt tay, chặt chân nếu có cô gái nào dám bỏ trốn. Từ đây, chúng tôi có thêm căn cứ để nghi vấn các đối tượng đã có hành vi bắt giữ người trái pháp luật”, vị cán bộ điều tra thuộc Công an TP Sông Công nói.

Sau nhiều ngày thu thập thông tin, một ngày giữa tháng 9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sông Công đã triệu tập Trần Viết Long đến trụ sở điều tra. Tại đây, qua làm việc với cán bộ công an, Long đã khai nhận nhiều bí ẩn và loạt hành vi phạm tội xảy ra bên trong căn nhà luôn khóa trái ở đường Thắng Lợi. Qua đó, xác định được ngoài Long còn có 5 đối tượng khác có liên quan gồm Lê Thị Ngọc Lan (SN 1987, thường trú TP Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương); Hứa Văn Tiến (SN 1994); Đồng Quang Tuân (SN 2004); Vũ Đức Hiếu (SN 1990) và Đỗ Cảnh Kỳ (SN 2004, cùng trú tỉnh Thái Nguyên).

“Từ lời khai của Long, chúng tôi tiếp tục củng cố thêm căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan. Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sông Công đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Thắng Lợi kiểm tra hành chính căn nhà nói trên”, vị cán bộ điều tra thông tin.

Tuy nhiên, thời điểm cơ quan công an kiểm tra, Lan cố thủ trong nhà, nhất quyết không chịu mở cửa. Lực lượng công an đã mất nhiều giờ đồng hồ thương lượng nhưng Lan không nói câu gì. Sau khoảng hơn 2 giờ đồng hồ kiên trì thương lượng, thuyết phục, Lan mới chấp nhận mở cửa để phối hợp kiểm tra với cơ quan công an.

Sau khi kiểm tra hành chính căn nhà và phát hiện khoảng 20 cô gái trẻ dưới 18 tuổi ở tại căn nhà kỳ lạ luôn khóa trái, lực lượng công an đã tiếp tục làm việc với Lê Thị Ngọc Lan và các đàn em cũng như các cô gái trẻ này. Cũng từ đây, cách thức hoạt động của đường dây “tay vịn” do Lan cầm đầu đã được vạch trần.

