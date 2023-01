20 cô gái bị nhốt làm “tay vịn” quán karaoke: Đòn đau vì bỏ trốn bất thành

Hứa Văn Tiến – một trong những đối tượng tham gia bắt giữ người trái pháp luật.

Lý lịch “đen” của nhóm “ma cô”

Tài liệu điều tra của Công an TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên thể hiện, 6 đối tượng gồm Lê Thị Ngọc Lan (SN 1987, thường trú TP Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương); Hứa Văn Tiến (SN 1994); Đồng Quang Tuân (SN 2004); Vũ Đức Hiếu (SN 1990); Đỗ Cảnh Kỳ (SN 2004) và Trần Viết Long (SN 2003, cùng trú tỉnh Thái Nguyên) là nhóm “ma cô” nuôi nhốt 20 cô gái trẻ làm “tay vịn” phục vụ các quán karaoke. Cả 6 đối tượng nói trên đều có nhân thân bất hảo, một số đối tượng còn rất trẻ đã có lý lịch “đen”.

Cụ thể, Hứa Văn Tiến từng bị Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh nhau vào năm 2016. Năm 2020, đối tượng bị TAND TP Sông Công xử phạt 27 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Bản chất Tiến là một đối tượng côn đồ, thích sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Vũ Đức Hiếu từng nhận bản án 6 năm 3 tháng tù giam do TAND huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt về các tội danh Đe dọa giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng vào năm 2014. Ngày 3/11/2019, Hiếu ra tù và quay trở lại địa phương sinh sống.

Đỗ Cảnh Kỳ thời điểm bị bắt giữ đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên khởi tố bị can để điều tra về các tội danh Không tố giác tội phạm và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tương tự Kỳ, Đồng Quang Tuân cũng liên quan đến vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên điều tra, đối tượng đang bị khởi tố bị can về tội Không tố giác tội phạm tại thời điểm bị Công an TP Sông Công bắt giữ.

Riêng Trần Viết Long và Lê Thị Ngọc Lan không có tiền án, tiền sự, tuy nhiên Long lại là kẻ ngông cuồng thường xuyên dọa chặt chân, chặt tay các cô gái trẻ mỗi khi chở các nạn nhân đến làm công việc “tay vịn” tại các quán karaoke. Về phần Lan, theo cán bộ điều tra, đối tượng đã có “thâm niên” và có kinh nghiệm trong việc quản lý “tay vịn”, đối phó với lực lượng công an.

Bên trong căn nhà nơi Hiếu đánh đập cô gái trẻ.

Đòn đau vì bỏ trốn bất thành

Tại trụ sở công an, có 2 trong số 20 nạn nhân đã mạnh dạn trình báo việc bị nhóm Lan bắt nhốt, đánh đập thậm tệ sau khi trốn thoát bất thành. Cụ thể, sau một thời gian bị Lan ép phải làm “tay vịn” phục vụ trong các quán karaoke với nhiều áp lực, càng làm càng thêm nợ, có 2 cô gái trẻ đã tìm mọi cách để thoát thân.

“Tối 16/9, hai cô gái này được Long chở đi làm tại hai quán karaoke khác nhau trên địa bàn TP Sông Công. Trước khi đi làm, hai người đã bàn bạc và hẹn gặp nhau ở 1 địa điểm cố định tại TP Sông Công, khi gặp sẽ cùng nhau bắt xe trốn đi nơi khác.

Sau đó, cả hai đã lợi dụng lúc Long sơ hở, không có mặt tại quán để bỏ trốn và cùng nhau đi taxi về Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc”, cán bộ điều tra cho hay.

Ít giờ sau khi hai cô gái trẻ bỏ trốn, Lan lập tức phát hiện và triệu tập các đàn em khác gồm Hứa Văn Tiến; Đồng Quang Tuân và Vũ Đức Hiếu đi tìm và bắt lại. Các đối tượng đã tìm nhiều cách liên lạc với 2 nhân viên bỏ trốn và dụ dỗ, nói rằng không phải đi bắt lại mà chỉ để “giải quyết việc riêng”. Tin lời các đối tượng, hai cô gái đã cho địa chỉ và gặp mặt ở Tam Đảo.

Vũ Đức Hiếu – đối tượng đánh đập 2 cô gái trẻ.

Nhận được địa chỉ nơi hai cô gái trẻ đang trốn, 3 đối tượng đã điều khiển ô tô từ TP Sông Công đến Tam Đảo. Ngay khi vừa thấy 2 cô gái trẻ, cả 3 đã bắt, ép lên xe ô tô đưa về TP Sông Công.

“Khi về đến căn nhà là nơi nuôi nhốt các nhân viên, Lan đã giao 2 cô gái cho Hiếu “dạy dỗ lại”. Đối tượng này đã trực tiếp chở 2 cô gái đến 2 căn nhà khác nhau. Tại đây, Hiếu đánh đập, chửi bới, đe dọa, khủng bố tinh thần cho đến khi 2 nạn nhân khóc lóc, van xin nhiều lần, hứa sẽ không bỏ trốn nữa thì mới giao lại cho Lan”, cán bộ điều tra kể lại.

Qua khám xét căn nhà nơi Lan nuôi nhốt các nạn nhân và nơi ở của Tiến, cơ quan công an đã thu giữ gần 200 triệu đồng tiền mặt, nhiều hung khí nguy hiểm và một số vật chứng liên quan. Kết hợp với lời khai của các bị hại cũng như các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sông Công đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Ngọc Lan; Hứa Văn Tiến; Đồng Quang Tuân; Vũ Đức Hiếu; Trần Viết Long và Đỗ Cảnh Kỳ cùng về tội Bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra những hành vi có dấu hiệu phạm tội khác.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/20-co-gai-bi-nhot-lam-tay-vin-quan-karaoke-on-au-vi-bo-tron-bat-thanh-a590958.html