20 cô gái bị nhốt làm “tay vịn” quán karaoke: Đi chơi thể thao cũng phải xin phép

Lê Thị Ngọc Lan và 1 đối tượng đang bị điều tra làm việc với cán bộ điều tra tại thời điểm kiểm tra căn nhà nuôi nhốt 20 cô gái trẻ.

Đu, bám như “người nhện” trốn công an

Sau khi triệu tập Trần Viết Long (SN 2003, trú xã Tân Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) - một trong những đối tượng điều khiển xe máy chở các cô gái trẻ này đến quán karaoke, cơ quan công an đã lên kế hoạch đột kích, kiểm tra hành chính căn nhà và cũng là “lồng giam” các cô gái trẻ tại phường Thắng Lợi, TP Sông Công. Công an TP Sông Công đã huy động hảng chục cán bộ, chiến sĩ bao vây xung quanh “lồng giam” này để thực hiện công tác kiểm tra.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an xuất hiện, Lê Thị Ngọc Lan (SN 1987, thường trú TP Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương) đã lập tức khóa trái cửa, cố thủ bên trong và không nói gì. Sau khoảng gần 2 giờ thuyết phục, Lan mới chấp nhận mở cửa, chấp hành việc kiểm tra “lồng giam” này.

“Khi chúng tôi tiến vào nhà, trong nhà đang có rất đông người. Thời điểm này, Lan còn chỉ đạo một số cô gái trẻ trong nhóm này trèo lên trần nhà, cột nhà, tầng tum để… trốn lực lượng công an. Lúc phát hiện, nhiều cô gái còn đang đeo, bám như người nhện ở trên trần”, vị cán bộ kể lại khung cảnh lúc tiến vào căn nhà.

Qua phân loại đối tượng, cơ quan công an đã sàng lọc được khoảng 20 cô gái trẻ đều dưới 18 tuổi, thậm chí có những cô gái còn chưa đủ 16 tuổi đang sinh sống trong căn nhà trên và đang làm tiếp viên quán karaoke theo sự chỉ đạo của Lan. Trước số lượng người này, lực lượng công an đã di lý toàn bộ về Công an TP Sông Công để tiếp tục phân loại, làm việc. Cũng từ đây, bức màn bí ẩn của căn nhà kỳ lạ và thủ đoạn biến cuộc sống tự do của các cô gái trẻ thành bị nuôi nhốt đã được vạch trần.

Đi chơi thể thao cũng phải xin phép

Nhiều vũ khí nguy hiểm được các đối tượng cất giấu tại nơi ở.

Sau khi kiểm tra hành chính căn nhà và phát hiện khoảng 20 cô gái trẻ dưới 18 tuổi ở tại căn nhà kỳ lạ luôn khóa trái, Công an TP Sông Công đã tiếp tục làm việc với Lan và các đàn em. Quá trình điều tra xác định Lan là quản lý, điều hành 20 nữ tiếp viên – hay còn gọi là “tay vịn” phục vụ các quán karaoke trên địa bàn TP Sông Công. Nơi quản lý nhân viên của Lan là căn nhà cấp 4 nói trên.

Để các nhân viên nghe lời và làm việc, Lan đã chỉ đạo Đỗ Cảnh Kỳ (SN 2004) và Trần Viết Long (SN 2003, cùng trú tỉnh Thái Nguyên) nhốt các nhân viên trong nhà, giám sát chặt chẽ 24/24h, không cho tự ý ra ngoài, nếu muốn đi thì phải có người đưa đi và giám sát. Ngoài việc nuôi nhốt, các đối tượng còn đe dọa sẽ chặt tay, chặt chân các nạn nhân nếu dám bỏ trốn. Lan chỉ cho phép một số nhân viên không có ý định bỏ trốn mà Lan đã tin tưởng được phép sử dụng điện thoại, còn những nhân viên mới đều bị tịch thu.

“Lan còn cho lắp một hệ thống camera an ninh dày đặc, cả trong lẫn ngoài của căn nhà, thậm chí đến nơi riêng tư như nhà vệ sinh cũng có camera. Căn nhà này luôn luôn khóa trái cửa, một số nhân viên nữ muốn xin ra ngoài chơi thể thao hay đánh cầu lông ngay trước cửa nhà cũng không được cho phép.

Ngoài ra, khi muốn mua đồ dùng sinh hoạt, các nhân viên này phải nhờ Long hoặc Kỳ chở đi, khi về phải trả cả tiền phí cho việc công đi lại và xăng xe cho hai đối tượng. Các cô gái ở tại căn nhà này không có sự riêng tư, không có quyền tự do đi lại của con người”, cán bộ điều tra thuộc Công an TP Sông Công cho biết.

Theo cán bộ điều tra, đa số các nhân viên phục vụ trong đường dây “tay vịn” của Lan đều bị ép làm việc quá sức từ 10 – 12 tiếng/ngày, thường xuyên bị bắt phạt các khoản tiền vô lý và trừ vào lương mỗi tháng. Hoàn cảnh gia đình của các nạn nhân cũng rất đặc biệt khi chủ yếu ở các tỉnh thuộc khu vực miền núi, đã mất bố hoặc mất mẹ, thậm chí là mất cả bố lẫn mẹ và phải tự ra ngoài mưu sinh khi còn trẻ.

“Các nạn nhân là bị nhóm đối tượng thông qua mạng xã hội dụ dỗ, chào mời các công việc kiểu “việc nhẹ lương cao”, ngày chỉ làm 3 – 4 tiếng đồng hồ mà trả công 300 – 400 nghìn đồng/tiếng. Nhiều nạn nhân khi tìm đến với chúng vẫn nghĩ rằng mình chỉ đến làm một công việc bình thường nhưng lại bị ép làm “tay vịn” để phục vụ trong các quán karaoke. Thực tế, số tiền họ nhận về rất ít, chỉ khoảng 60 – 90 nghìn đồng/tiếng, phần còn lại được Lan chiếm dụng”, cán bộ điều tra nói.

Quá trình điều tra vụ nuôi nhốt 20 cô gái trẻ làm “tay vịn”, tại trụ sở công an, có 2 trong số 20 nạn nhân đã mạnh dạn trình báo việc bị nhóm Lan bắt nhốt, đánh đập thậm tệ sau khi trốn thoát bất thành. Sau khi bị đánh, hai cô gái trẻ không được buông tha mà tiếp tục bị giao lại cho Lan quản lý, tiếp tục bị bắt ép làm “tay vịn”.

