Cách nấu lẩu tôm bầu thơm ngọt, thanh mát vừa ngon vừa dễ chế biến

Nguyên liệu cho món lẩu tôm bầu

Nguyên liệu chính cho nồi lẩu tôm bầu 3 - 4 người ăn

- 200 g tôm sú tươi

- 100 g tôm đồng

- 200 g giò sống

- 600 g bầu

- 500 g rau mồng tơi

- 2 bìa đậu phụ

- 200 g nấm các loại (nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm hương, mộc nhĩ...)

- 1kg bún tươi

- Gia vị

- Muối

- Nước mắm

- Hạt nêm

- Tiêu xay

- Hành tím

Bí quyết chọn nguyên liệu cho nồi lẩu tôm bầu tươi ngon

Chọn nguyên liệu tươi ngon và đảm bảo nguồn sạch

- Chọn tôm: Để nước lẩu tôm bầu có vị ngọt tự nhiên, nên chọn tôm còn tươi sống.

Tôm sú ngon thường có thân săn chắc, vỏ bóng, đầu dính chặt vào thân và không có mùi lạ. Tránh chọn những con có vỏ mềm, đầu tách khỏi thân hoặc xuất hiện các đốm đen bất thường.

Đối với tôm đồng, nên chọn những con còn tươi, màu sắc tự nhiên và không có dấu hiệu ươn hỏng. Đây là nguyên liệu giúp tạo vị ngọt đặc trưng cho nước dùng.

- Chọn bầu: Nên chọn quả bầu non, vỏ xanh sáng, cầm chắc tay, cuống còn tươi. Bầu non thường ít hạt, thịt mềm và có vị ngọt tự nhiên hơn.

- Chọn rau: Rau mồng tơi nên chọn loại lá xanh non, không dập nát hay úa vàng.

- Chọn nấm: Nấm cần tươi, khô ráo, không nhớt và có mùi thơm đặc trưng. Nấm tươi sẽ giúp món lẩu thêm đậm đà và hấp dẫn.

Cách nấu lẩu tôm bầu

Sơ chế nguyên liệu

- Sơ chế tôm: Tôm sú rửa sạch, cắt bỏ râu và loại bỏ chất bẩn ở đầu tôm, lấy chỉ lưng.

Tôm đồng rửa nhiều lần cho sạch bùn đất, sau đó xay nhuyễn cùng khoảng 800 ml nước và một ít muối. Lọc qua rây để lấy phần nước cốt.

- Sơ chế rau củ: Bầu gọt vỏ, bỏ ruột già rồi bào thành sợi vừa ăn.

Rau mồng tơi nhặt sạch lá già, rửa nhiều lần với nước sạch rồi để ráo.

- Các loại nấm cắt bỏ chân, ngâm nước muối loãng khoảng 5 - 10 phút rồi rửa lại.

- Đậu phụ cắt miếng vuông vừa ăn.

Cách làm mọc

- Cho giò sống vào tô, thêm một ít mộc nhĩ băm nhỏ, tiêu xay và một chút nước mắm.

- Trộn đều hỗn hợp rồi vo thành từng viên nhỏ.

Những viên mọc này sẽ giúp món lẩu có thêm vị ngọt tự nhiên và tăng độ hấp dẫn.

Cách nấu nước lẩu

Bước 1: Nấu nước dùng

- Đun sôi phần nước cốt tôm đồng đã lọc.

- Khi nước bắt đầu sôi, phần gạch tôm sẽ nổi lên thành từng mảng vàng cam đẹp mắt. Đây là phần tạo nên vị ngọt đặc trưng cho món lẩu.

- Hớt bỏ bọt để nước dùng trong hơn.

Bước 2: Nêm gia vị

Nêm nếm với một lượng vừa phải:

- Muối

- Nước mắm

- Hạt nêm

Không nên nêm đậm vì nước dùng tôm vốn đã có vị ngọt tự nhiên.

Bước 3: Thả mọc và tôm

Cho các viên mọc vào nồi. Khi mọc nổi lên mặt nước, tiếp tục cho tôm sú vào.

Nấu thêm khoảng 3 - 5 phút cho tôm vừa chín tới.

Thành phẩm nồi lẩu tôm bầu.

Bước 4: Hoàn thiện nồi lẩu

- Chuyển nước dùng sang nồi lẩu điện hoặc bếp mini.

- Xếp bầu, rau mồng tơi, nấm và đậu phụ ra đĩa riêng để nhúng khi ăn.

- Thưởng thức lẩu tôm bầu. Khi ăn, cho nấm và bầu vào trước vì nấm, bầu cần thời gian chín lâu hơn các loại rau lá.

- Sau đó lần lượt nhúng đậu phụ và rau mồng tơi.

Bầu tiết ra vị ngọt tự nhiên, hòa quyện cùng nước dùng tôm giúp món lẩu có hương vị thanh mát đặc trưng. Ăn kèm bún tươi và nước mắm ớt sẽ giúp món ăn thêm đậm đà.

Một số lưu ý để món lẩu ngon hơn

- Không nấu tôm quá lâu vì thịt tôm sẽ bị khô và mất vị ngọt.

- Nên dùng tôm đồng tươi để tạo vị ngọt tự nhiên cho nước dùng.

- Không nên cho tất cả rau vào cùng lúc vì rau dễ nhũn và làm nước lẩu đục.

- Có thể bổ sung rau nhút, rau cải xanh, mướp hoặc các rau xanh khác để tăng hương vị.

- Ưu tiên ăn ngay sau khi chế biến để giữ được giá trị dinh dưỡng và độ tươi ngon của món ăn.