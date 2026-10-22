Dùng thìa gỗ để nấu ăn có an toàn không?

Vì sao thìa gỗ được ưa chuộng trong nhà bếp?

Trong thời đại các dụng cụ nấu ăn bằng nhựa và silicone ngày càng phổ biến, thìa gỗ vẫn giữ được vị trí trong nhiều căn bếp. Đây là vật dụng quen thuộc, được các đầu bếp chuyên nghiệp và người nội trợ yêu thích nhờ sự tiện dụng và độ bền.

Theo chuyên gia, thìa gỗ mang lại cảm giác thoải mái khi cầm nắm, dễ thao tác và không làm trầy xước bề mặt nồi, chảo. Đây là ưu điểm đáng chú ý, đặc biệt khi chế biến những món ăn cần khuấy liên tục trong thời gian dài.

Ngoài ra, dụng cụ bằng gỗ còn được đánh giá là thân thiện với môi trường, nhất là khi được sản xuất từ nguồn nguyên liệu có trách nhiệm và chuỗi cung ứng tại địa phương.

Thìa gỗ được nhiều gia đình sử dụng khi nấu ăn, nhưng không ít người lo ngại vật dụng này có thể tích tụ vi khuẩn (Ảnh: Getty)

Thìa gỗ có thực sự an toàn khi nấu ăn?

Một trong những lo ngại phổ biến khi sử dụng thìa gỗ là vật liệu này có cấu trúc xốp, dễ thấm nước và có thể trở thành nơi tích tụ vi khuẩn. Tuy nhiên, theo chuyên gia vi sinh, thìa gỗ nhìn chung an toàn khi được sử dụng và bảo quản đúng cách.

Xét về nguy cơ vi sinh vật, chuyên gia cho biết chưa có ví dụ được ghi nhận về việc dụng cụ nấu ăn hoặc thớt gỗ trực tiếp dẫn đến bệnh truyền qua thực phẩm.

So với các vật liệu khác như nhựa, kim loại hoặc silicone, không có loại nào được khẳng định là an toàn tuyệt đối hơn tất cả những loại còn lại. Mỗi vật liệu đều có ưu điểm và hạn chế riêng. Đáng chú ý, đặc tính xốp của gỗ, vốn thường bị coi là nhược điểm, trong một số trường hợp lại có thể mang đến lợi ích về mặt vệ sinh.

Theo chuyên gia, hiện tượng mao dẫn trong gỗ khiến nước và vi khuẩn trên bề mặt có thể thấm vào bên trong vật liệu. Quá trình này làm giảm điều kiện thuận lợi để vi khuẩn tồn tại và phát triển trên bề mặt.

Bên cạnh đó, gỗ còn có một số đặc tính kháng khuẩn tự nhiên. Trong quá trình tiến hóa, thực vật đã phát triển các cơ chế bảo vệ nhằm chống lại vi khuẩn và ký sinh trùng. Một số đặc tính này vẫn có thể được duy trì khi gỗ được chế tác thành thìa hoặc thớt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thìa gỗ không cần vệ sinh hoặc có khả năng tự loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn.

Sai lầm cần tránh khi sử dụng thìa gỗ

Theo chuyên gia, vấn đề đáng lo ngại nhất về an toàn thực phẩm khi sử dụng dụng cụ bằng gỗ là không làm khô đúng cách sau khi rửa. Sau khi vệ sinh, thìa gỗ cần được đặt ở nơi thông thoáng, có đủ luồng không khí lưu chuyển để khô hoàn toàn. Quá trình làm khô có thể mất ít nhất 24 giờ, tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường.

Nếu thìa gỗ vẫn còn ẩm, điều kiện để hạn chế sự tồn tại của vi khuẩn chưa được bảo đảm, đồng thời các đặc tính kháng khuẩn tự nhiên của gỗ có thể chưa phát huy hiệu quả như mong muốn. Chuyên gia khuyến nghị nên đặt các dụng cụ bằng gỗ trên giá phơi, tránh xếp chồng lên nhau khi còn ướt.

Đối với thìa gỗ được đặt trong ống đựng dụng cụ nhà bếp, nên hướng phần đầu thìa lên trên, phần cán xuống dưới. Cách sắp xếp này giúp tăng khả năng tiếp xúc với không khí và tạo điều kiện để hơi ẩm thoát ra ngoài.

Khi nào cần thay thìa gỗ mới?

Dù có độ bền tương đối cao, thìa gỗ không nên được sử dụng mãi nếu đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp. Theo chuyên gia, người sử dụng cần thường xuyên kiểm tra tình trạng của dụng cụ để xác định thời điểm thay thế phù hợp.

Nếu thìa gỗ bắt đầu xuất hiện vết nứt, tách thớ hoặc khó làm khô sau khi vệ sinh, đó là những dấu hiệu cho thấy nên cân nhắc thay mới. Tương tự, với thớt gỗ, sự xuất hiện của những rãnh sâu hoặc vết hư hỏng bất thường trên bề mặt cũng là dấu hiệu cần chú ý.

Nhìn chung, thìa gỗ vẫn là dụng cụ nấu ăn an toàn và tiện lợi nếu được vệ sinh, làm khô và bảo quản đúng cách. Việc kiểm tra thường xuyên, thay thế khi xuống cấp sẽ góp phần hạn chế những nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.