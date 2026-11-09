Tháng 11, về Lâm Đồng săn mùa hoa dại đẹp như tranh vẽ

Đà Lạt được mệnh danh là xứ sở ngàn hoa với nhiều loài hoa đẹp, độc đáo và thủ phủ ngành sản xuất hoa tại Lâm Đồng. Tại Đà Lạt, mỗi mùa đều có những loài hoa riêng biệt, tạo nên sức hút đối với du khách trong và ngoài nước.

Đầu tháng 11, nhiều triền đồi tại Đà lạt và các vùng lân cận đang được rất nhiều du khách tìm đến bởi mùa hoa dã quỳ đang nở rộ. Mặc dù là loài hoa mọc dại, thế nhưng hoa dã quỳ lại có sức hút riêng với mỗi người bởi màu vàng, nhiều cánh mỏng manh đặc trưng. Chính vì vậy, khi mùa hoa dã quỳ nở, nhiều du khách đã cất công hàng trăm, thậm chí hàng ngàn km để đến check in, chụp ảnh làm kỷ niệm.

Nhiều du khách đã đến khu vực Cầu Đất (phường Xuân Trường - Đà Lạt) để chụp ảnh với hoa dã quỳ đang nở rộ. Ảnh: Gia Bảo.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hiện nay, hoa dã quỳ đang nở rộ ở khu vực Cầu Đất (phường Xuân Trường – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), thu hút nhiều du khách. Khu vực này ngoài hoa dã quỳ còn có những đồi chè mộng mơ, những cánh quạt điện gió khổng lồ nên trở thành điểm check in đẹp, nhiều góc ảnh cho du khách.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, chị Nguyễn Linh (du khách đến từ Thái Nguyên) cho biết: “Tôi đã xem ảnh và clip hoa dã quỳ tại Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung ở facebook, tiktok, youtube rất nhiều. Nay có cơ hội nên tôi đã từ Thái Nguyên vào Đà Lạt để ngắm những triền đồi hoa dã quỳ nở vàng rực rất đẹp.

Thực ra, tôi đã đến Đà Lạt rất nhiều lần. Tuy nhiên, mỗi lần đến Đà Lạt đều gặp những loại hoa khác nhau và mang lại cho mình cảm giác khác nhau. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục đến Đà Lạt để du lịch, tham quan”.

Chị Nguyễn Linh thích thú chụp ảnh bên hoa dã quỳ đang nở rộ. Ảnh: Gia Bảo.

Anh Trần Ngọc Anh, nhiếp ảnh gia tại Đà Lạt cho hay, mùa hoa dã quỳ thường bắt đầu từ cuối tháng 9 và kéo dài qua tháng 11 hàng năm. Vào thời gian trên, khí hậu, tiết trời trong xanh ở Đà Lạt rất phù hợp để chụp ảnh. Trong đó, buổi sáng là thời điểm chụp ảnh đẹp nhất hoặc vào buổi chiều nhưng sau 15 giờ.

Không chỉ có khu vực Cầu Đất, ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại khu vực đường cao tốc Liên Khương – Prenn, hồ Tuyền Lâm, sân bay Cam Ly (cũ) thuộc phường Cam Ly – Đà Lạt hoa dã quỳ cũng đang nở rộ và có nhiều người đến chụp ảnh, check in.

Nhiều tuyến đường lân cận trung tâm Đà Lạt hoa dã quỳ đang nở rộ tạo nên khung cảnh rất đẹp và thơ mộng. Ảnh: Gia Bảo.

Hoa dã quỳ thuộc dòng hoa cúc. Đây là loài hoa hoang dã, có khả năng sinh trưởng rất mạnh nên cây rất dễ nhân giống bằng phương pháp giâm cành. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, người dân Lâm Đồng đã phải phá bỏ loài hoa này để lấy đất trồng các loại cây trồng có giá trị cao hơn. Hiện nay, tại Lâm Đồng chỉ khu vực gần bìa rừng, đường đi mới còn loại hoa này.

Chị Phạm Kim Trang (du khách đến Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đi cùng một nhóm bạn, khi sắp xếp được thời gian thì chúng tôi đã đến một số điểm có hoa dã quỳ như Cầu Đất, sân bay Cam Ly, hồ Tuyền Lâm để chụp ảnh. Tôi thấy khi hoa dã quỳ nở vàng rực thì rất đẹp, đây cũng là loài hoa tượng trưng cho sức sống mãnh liệt. Vì vậy, tôi chụp ảnh với hoa dã quỳ thì thấy rất đẹp và ý nghĩa”.

Du khách chụp ảnh với hoa dã quỳ tại khu vực sân bay Cam Ly (cũ) thuộc phường Cam Ly - Đà Lạt. Ảnh: Gia Bảo.

Những bức ảnh đẹp với hoa dã quỳ được du khách lưu lại làm kỷ niệm. Ảnh: Gia Bảo.

Hiện nay, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình trong Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Nhiều tiểu cảnh, không gian hoa đã được trưng bày trên nhiều tuyến phố để người dân tham quan, thưởng lãm. Mùa hoa dã quỳ nở đúng mùa Festival hoa Đà Lạt sẽ là một lựa chọn phù hợp cho du khách trong những ngày lưu trú tại Đà Lạt.