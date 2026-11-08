Hung Trâu mùa ngập nước
Cuối thu, nước mưa dồn về thung lũng Hung Trâu, xã Kim Phú, Quảng Trị, phủ kín một đoạn đường độc đạo vào 3 bản đồng bào Rục sinh sống. Giữa mặt hồ xanh màu ngọc bích, những ngọn cây nhô lên, vách núi đá vôi in bóng. Từ bến tạm ở cuối đường bê tông, những chuyến đò chở người, xe máy và hàng hóa lần lượt qua rừng ngập nước.
Con đường bê tông ở Hung Trâu khuất dần dưới mép nước. Trên bờ, xe máy và những giỏ hàng chờ xuống đò. Mỗi lần thuyền ghé bến, người giữ mạn, người phụ đưa xe lên. Sang bờ bên kia, bà con lại đưa xe xuống, tiếp tục đoạn đường về bản Yên Hợp, nơi đồng bào Rục sinh sống.
Ra xa bến, chiếc đò lách qua những thân cây ngập gốc. Vệt sóng vừa tan, bóng vách núi và tán rừng lại hiện rõ trên mặt hồ.
Cảnh rừng ngập ở Hung Trâu từng được đưa vào chương trình du lịch thử nghiệm, kết hợp tìm hiểu đời sống của người Rục.
Theo đó, việc đón khách cần chọn thời điểm và tuyến đi an toàn, có phương án bảo vệ rừng, giữ sạch mặt nước và bảo đảm việc đi lại của người dân. Ở bến tạm Hung Trâu, chừng nào con đường bê tông còn chìm dưới nước, những chuyến đò vẫn nối bản Yên Hợp với bên ngoài.
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Nguồn: https://tienphong.vn/hung-trau-mua-ngap-nuoc-post1892487.tpoNguồn: https://tienphong.vn/hung-trau-mua-ngap-nuoc-post1892487.tpo-08/11/2026 15:58 PM (GMT+7)