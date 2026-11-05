Dã quỳ nhuộm vàng các ngọn đồi Đà Lạt

Hoa dã quỳ phủ vàng sườn đồi và vườn rẫy của người dân gần cao tốc Liên Khương, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km, trải dài theo sườn đồi dưới chân núi R'Chai. Ảnh do nhiếp ảnh gia Cấn Văn Phú, 36 tuổi, sống tại Đà Lạt, chụp ngày 25/10.

Đèo Prenn và cao tốc Liên Khương là những cung đường được nhiều bạn trẻ lựa chọn ngắm hoa nhờ vị trí gần trung tâm. Du khách có thể di chuyển bằng xe máy để thuận tiện khám phá những đường nhỏ men theo triền dốc, nơi hoa dã quỳ nở nhiều.

Dã quỳ còn gọi cúc quỳ, sơn quỳ thuộc họ cúc, là loài hoa dại mọc ven đường, lưng chừng đồi núi, khi nở có màu vàng đậm. Mùa hoa bắt đầu vào khoảng cuối tháng 10 đến cuối tháng 11 hằng năm.

Đường mòn với hàng dã quỳ nở vàng hai bên đèo Prenn, hôm 31/10. Đèo Prenn với những khúc cua ôm sườn núi là điểm dừng quen thuộc, song du khách nên tấp vào các bãi an toàn, tránh dừng xe trên cao tốc để chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia gợi ý thời điểm lý tưởng để chụp ảnh với dã quỳ là từ 5h30 đến 7h30, khi Mặt Trời mọc, ánh sáng vừa phải. Hoa thường nở 2-3 đợt rồi tàn nhanh, nên khách tranh thủ đến check in dịp này.

Hoa dã quỳ nở xen giữa con đường xuyên rừng thông Châu Sơn (ảnh), Đơn Dương. Nơi đây được nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến vào mùa hoa nhờ không gian vắng vẻ, những khóm dã quỳ vàng trải dài hai bên đường.

Theo anh Phú, trong hành trình săn ảnh, những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường giữa mùa dã quỳ nở rộ mang đến cảm giác bình yên, giúp anh cảm nhận nhịp sống chậm rãi của Đà Lạt.

Qua khỏi đèo Prenn, dã quỳ nở rộ dọc những con đường dẫn vào khu vực hồ Tuyền Lâm. Trong ảnh là khóm hoa vàng bên nhà nguyện Thánh Phanxicô, phường Cam Ly. Đây là góc chụp mới được anh Phú phát hiện trong chuyến săn ảnh lần này, với khung cảnh vừa hoang sơ và gợi nét hoài niệm.

Từng khóm dã quỳ ven đường An Tôn, hướng đi thác Cam Ly, nở vàng rực, thu hút người dân và du khách đến chụp ảnh. Ảnh: Quang Đà Lạt

Mỹ Liên, ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết năm nay hoa nở sớm, thời tiết thuận lợi nên rủ bạn bè rong ruổi qua các tuyến đường để ngắm hoa và chụp ảnh. "Hoa nở vàng đẹp, thời tiết lại dễ chịu nên tranh thủ đi sớm, lưu lại những khoảnh khắc mùa dã quỳ", Liên nói.

Trong trung tâm Đà Lạt, các điểm như Đại học Đà Lạt (đường Phù Đổng Thiên Vương) hoặc từ Dinh 3 (đường Triệu Việt Vương) đến đường hầm đất sét và sân bay Cam Ly (ảnh), hoa dã quỳ cũng nở rộ.

Cuối năm, Đà Lạt lạnh hơn, du khách nên mang theo áo ấm khi đến các điểm ngắm hoa. Nên khởi hành từ sáng sớm và trở về thành phố vào buổi chiều, tránh di chuyển trên các cung đường đèo, dốc vào buổi tối để đảm bảo an toàn.