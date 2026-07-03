Thác Tà Puồng ở Quảng Trị: "Viên ngọc xanh" giữa đại ngàn Trường Sơn hút khách giải nhiệt mùa hè

Thác Tà Puồng - "viên ngọc xanh" giữa đại ngàn Trường Sơn

Thác Tà Puồng, thuộc thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị (trước đây thuộc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa), nằm cách trung tâm phường Đông Hà khoảng 120km. Nhiều năm qua, nơi đây được ví như "viên ngọc xanh" ẩn mình giữa đại ngàn Trường Sơn nhờ vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có.

Thác Tà Puồng ở xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị hút khách du lịch vào mùa hè. Ảnh: Hồ Giỏi.

Khác với nhiều điểm du lịch đông đúc, thác Tà Puồng chinh phục du khách bằng rừng nguyên sinh xanh ngát, dòng nước trong veo len lỏi qua các tầng đá và bầu không khí mát lạnh quanh năm.

Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung với nhiệt độ lên tới 40 độ C, nơi đây được nhiều người xem là "điểm giải nhiệt" lý tưởng.

Quần thể danh thắng Tà Puồng gồm một hang động và hai thác nước, tạo nên cảnh quan vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Điểm nhấn là thác Tà Puồng 1 cao khoảng 20m với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá xuống những tảng đá lớn có hình thù độc đáo, rất thích hợp để nghỉ chân, chụp ảnh và tổ chức picnic.

Du khách chèo SUP ở hồ nước trong xanh từ thác Tà Puồng, xã Hướng Phùng. Ảnh: Hồ Giỏi.

Cách đó khoảng 1,5km là thác Tà Puồng 2 - nơi được nhiều du khách yêu thích nhất. Hồ nước rộng khoảng 5.000m², xanh trong như ngọc, có thể nhìn thấy tận đáy. Đây là nơi lý tưởng để bơi lội, chèo SUP, chèo thuyền tre hay đơn giản là ngâm mình giữa làn nước mát lạnh.

Ngoài tắm suối, du khách còn có thể trekking xuyên rừng, leo vách đá, khám phá động Tà Puồng dài khoảng 200m với hệ thống thạch nhũ lung linh, tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng.

Sau chuyến khám phá, du khách còn được thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị núi rừng do đồng bào Pa Cô, Vân Kiều chế biến như gà nướng, măng rừng và nhiều đặc sản địa phương.

Du lịch cộng đồng giúp thác Tà Puồng ngày càng hút khách

Để đến thác Tà Puồng, từ Đông Hà, du khách đi theo Quốc lộ 9 đến Khe Sanh, tiếp tục theo đường Hồ Chí Minh đến địa bàn xã Hướng Việt cũ rồi đi bộ khoảng 700m là tới thác.

Ở điểm du lịch thác Tà Puồng có nhiều điểm chụp ảnh đẹp với hồ nước trong xanh, cảnh sắc núi rừng thơ mộng. Ảnh: Hồ Giỏi.

Chị Lê Thị Nga (phường Đông Hà) cho biết, dù quãng đường khá xa nhưng cảnh sắc dọc đường rất đáng để trải nghiệm với những cung đèo mây phủ, rừng nguyên sinh bạt ngàn và những bản làng bình yên của đồng bào Vân Kiều.

"Đến thác Tà Puồng, tôi được ngâm mình trong làn nước mát, hít thở không khí trong lành, hòa mình với thiên nhiên và thưởng thức các món ăn đậm chất núi rừng, giúp xua tan cái nóng mùa hè, lấy lại năng lượng" - chị Nga chia sẻ.

Hiện nay mô hình du lịch cộng đồng tại thác Tà Puồng đang được địa phương khai thác khá bài bản. Chính quyền chú trọng đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, tuyên truyền du khách không xả rác, không đốt lửa trong rừng để giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.

Theo anh Hồ Giỏi, tổ trưởng Tổ du lịch cộng đồng Trăng Tà Puồng, lượng khách thường đông vào dịp cuối tuần và tăng mạnh trong mùa hè khi học sinh nghỉ học. Việc phát triển du lịch không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần quảng bá văn hóa đặc sắc của đồng bào Vân Kiều.

Anh Giỏi cũng khuyến cáo du khách nên mang giày có độ bám tốt, mặc áo phao khi bơi và tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường để có chuyến đi an toàn.

Món ăn do đồng bào Bru - Vân Kiều chế biến phục vụ du khách tham quan thác Tà Puồng. Ảnh: Hồ Giỏi cung cấp.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND xã Hướng Lập, cho biết xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Hướng Việt và Hướng Lập (địa phận huyện Hướng Hoá cũ).

Địa phương có 812 hộ dân với hơn 3.600 nhân khẩu, trong đó đồng bào Bru - Vân Kiều chiếm khoảng 98%. Với hơn 16.000ha rừng đầu nguồn thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, xã Hướng Lập có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng.

Theo ông Tâm, địa phương đã triển khai cho các cộng đồng dân cư ký cam kết bảo vệ rừng, đồng thời khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, trong đó nổi bật là điểm du lịch thác Tà Puồng.

"Sau nhiều năm khai thác và quảng bá, đến nay thác Tà Puồng đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Đây là tiền đề để địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội" - ông Tâm cho biết.