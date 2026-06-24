Những món ăn vừa ngon vừa lạ tại Quảng Trị khiến du khách không khỏi mê mẩn

Tỉnh Quảng Bình (cũ) sau sáp nhập thuộc tỉnh Quảng Trị là một tỉnh thuộc vùng duyên hải miền Trung Việt Nam, nằm ở nơi hẹp nhất của dải đất hình chữ S. Nơi đây được mệnh danh là "Vương quốc hang động" nhờ sở hữu hệ thống hang động kỳ vĩ bậc nhất thế giới, đồng thời là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và vị trí chiến lược quan trọng.

Không những thế tỉnh Quảng Bình (cũ) còn thu hút du khách bởi ẩm thực với nhiều món ăn đặc sản mang đâm bản sắc văn hóa của người miền Trung.

Dưới đây là các món ăn vừa ngon, vừa lạ miệng, lạ tai du khách nên thưởng thức khi đi du lịch ở đây.

Vịt kho măng ăn kèm bánh ướt

Vịt kho măng ăn kèm bánh ướt. (Ảnh: Review Q.B)

Đến Quảng Trị du khách nên thưởng thức món vịt kho măng ăn kèm bánh ướt. Đây là món ăn giao thoa ẩm thực độc đáo, kết hợp giữa thịt vịt béo mềm, măng giòn sần sật đậm đà hương vị và bánh ướt mềm mỏng, thanh mát. Món ăn này là biến tấu phá cách từ các món vịt truyền thống, rất được ưa chuộng nhờ sự hòa quyện hoàn hảo, chống ngấy tốt.

Thịt vịt được tẩm ướp đậm đà với ngũ vị hương, hành, tỏi, gừng và nước mắm. Khi kho liu riu, phần măng (măng tươi hoặc măng khô) sẽ hút trọn nước tiết ra từ vịt, tạo nên vị chua nhẹ của măng kết hợp vị béo ngọt, đậm vị của thịt.

Bánh ướt là phần "tinh bột" đệm, khi ăn kèm sẽ cuốn một miếng bánh ướt mỏng, gắp thêm một đũa vịt kho măng, chấm vào phần nước sốt đậm đà. Hương vị thanh mát của bánh ướt giúp cân bằng lại độ ngậy và mặn của nồi vịt kho.

Địa chỉ tham khảo: quán ăn trên địa bàn phường Đồng Hới.

Bùn bò Chạm ngon khó cưỡng

Bún bò Chạm, chuẩn vị Huế. (Ảnh: Review Q.B)

Một tô bún bò nóng hổi với nước dùng đậm đà chuẩn vị Huế, thơm mùi sả, cay nhẹ sa tế nhà làm… đủ để bắt đầu ngày mới thật ngon. Bát bún bò ở đây topping đầy đặn với nạm bò hầm mềm, sườn bò ninh kỹ, chả cua dai ngọt, giò khoanh mềm thơm cùng đó là ăn kèm rau sống tươi xanh thêm chút mắm ruốc là bát bún bò đủ vị, du khách thưởng thức sẽ nhớ mãi.

Địa chỉ tham khảo: Bún Bò Chạm – 15 Lê Quý Đôn, phường Đồng Hới.

Mở cửa: 6:00 - 13:00 & 17:00 - 21:00

Bánh bột lọc – đặc sản chính gốc đậm đà vị quê hương

Bánh bột lọc, món ăn đặc sản ở Quảng Trị. (Ảnh: Review Q.B)

Bánh bột lọc mang hương vị mộc mạc, đậm đà của mảnh đất miền Trung là món quà vặt được nhiều du khách yêu thích và lựa chọn.

Bánh Lọc - bánh Nậm được chế biến dai giòn, mềm mịn, nhân tôm thịt đậm đà, chuẩn vị gốc.

Nhân bánh là mực một nắng, dày cơm, ngọt lịm, nướng hay chiên mắm đều ngon, ngọt.

Địa chỉ tham khảo: Số 27 Hữu Nghị - Đồng Hới.

Bánh canh càng cua và tôm, bề bề ngon hết nấc

Bánh canh càng cua, món ngon, bổ dưỡng tại Quảng Trị. (Ảnh: Review Q.B)

Một trong những món ăn được cho là vừa ngon, bổ mà giá không quá đắt được nhiều giới trẻ truyền tụng đó chính là bánh canh càng cua, tôm bề bề.

Sợi bánh canh làm từ gạo dẻo thơm, đem xay thành bột, nhào với nước, lọc qua túi vải rồi treo qua đêm cho ráo nước. Tiếp đó, người nấu cán mỏng rồi xắt thành từng sợi vừa ăn như mì. Sợi bánh ngon phải dai mềm vừa đủ, ngọt vị gạo, đòi hỏi người nấu có kinh nghiệm lâu năm để ngâm bột gạo đến độ.

Linh hồn của tô bánh canh nằm ở phần nước dùng. Bên cạnh xương heo và sườn, bánh canh còn có nước hầm tôm tươi, xương cá... nên vị ngọt thanh mà không tanh. Người làm rất sáng tạo, chỉ cần sợi bánh canh đã chế biến ra rất nhiều món ăn đặc sản như cháo bánh canh, bánh canh cá… trong đó có bánh canh càng cua tôm bề bề.

Những tô bánh canh với sợi bánh trắng nõn, bên trên là chiếc càng cua, con bề bề, tôm nổi bật khiến du khách nhìn thôi đã thấy muốn thưởng thức.

Địa chỉ tham khảo: Thắng Cua Quán, số 151 Hai Bà Trưng, phường Đồng Hới, Quảng Trị.