Bắt đầu hành trình giữa những đồi chè xanh

Buổi sáng là thời điểm thích hợp để ghé thăm những đồi chè tại La Bằng, trong đó có vùng chè Cầu Đá. Những luống chè được chăm sóc thành hàng, uốn theo triền đồi, tạo nên khung cảnh xanh mướt dưới chân Tam Đảo. Đây không chỉ là không gian tham quan, chụp ảnh mà còn là vùng sản xuất gắn bó với sinh kế của người dân địa phương. Du khách có thể đi bộ giữa các nương chè, quan sát hoạt động chăm sóc, thu hái và tìm hiểu về cây trồng đã làm nên danh tiếng của vùng đất này.

Để chuyến tham quan có chiều sâu hơn, du khách có thể ghé các hợp tác xã hoặc cơ sở sản xuất chè để tìm hiểu quy trình chế biến. Tại đây, những công đoạn như hái chè, làm héo, sao chè và đóng gói sản phẩm giúp người tham quan hiểu rõ hơn hành trình từ búp chè trên nương đến chén trà thành phẩm. Một số cơ sở du lịch cộng đồng ở xóm Tân Sơn cũng tổ chức hoạt động trải nghiệm thu hái, chế biến chè cùng người dân, phù hợp với nhóm khách gia đình hoặc những người muốn tìm hiểu văn hóa trà.

Đồi chè Cầu Đá thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Du lịch Thái Nguyên

Sau khi tham quan, du khách có thể thưởng thức trà và lựa chọn một số sản phẩm đặc trưng làm quà. Đây cũng là dịp để tìm hiểu về các dòng chè, cách pha và thưởng trà của người dân địa phương. Thay vì chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh giữa đồi chè, việc dành thời gian trò chuyện với người làm chè sẽ giúp hành trình trở nên gần gũi hơn, đồng thời góp phần quảng bá sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch.

Tiếp nối hành trình tại Suối Kẹm

Rời những triền chè, du khách có thể di chuyển đến Suối Kẹm – điểm du lịch sinh thái nằm dưới chân dãy Tam Đảo. Dòng nước bắt nguồn từ vùng núi cao len qua những ghềnh đá, tạo thành các đoạn thác nhỏ và bãi nước tự nhiên. Không gian cây xanh bao quanh cùng khí hậu mát mẻ khiến nơi đây phù hợp với hoạt động nghỉ chân, dạo quanh bờ suối, chụp ảnh hoặc thư giãn bên dòng nước.

Với những người muốn trải nghiệm nhẹ nhàng, Suối Kẹm là lựa chọn phù hợp để dành thời gian nghỉ ngơi sau buổi sáng tham quan vùng chè. Du khách có thể ngắm cảnh, nghỉ tại các lán ven suối hoặc tắm ở khu vực được phép tiếp cận. Một số cơ sở dịch vụ quanh điểm du lịch cũng cung cấp chỗ ăn uống, lưu trú và các hoạt động phục vụ khách tham quan. Tuy nhiên, việc xuống nước cần được cân nhắc theo điều kiện thời tiết, mực nước và hướng dẫn tại điểm đến, nhất là sau những đợt mưa lớn.

Sau thời gian vui chơi bên suối, du khách có thể thưởng thức những món ăn tại các nhà hàng trong khu vực. Thực đơn được giới thiệu tại một số cơ sở gồm cá tầm, gà đồi, cá suối, lợn bản và măng rừng. Đáng chú ý, cá tầm được nuôi bằng nguồn nước tại khu vực Suối Kẹm đã trở thành nguyên liệu cho nhiều món ăn như gỏi cá, cá nướng, cá hấp và cháo cá. Sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên và ẩm thực địa phương giúp điểm đến có thêm trải nghiệm ngoài hoạt động tắm suối, ngắm cảnh.

Suối Kẹm – điểm du lịch sinh thái nằm dưới chân dãy Tam Đảo. Ảnh: HTX vận tải taxi Hà Nội

Tìm hiểu đời sống địa phương qua trải nghiệm lưu trú

Nếu có thêm thời gian, thay vì vội vã trở về trong ngày, du khách có thể lựa chọn lưu trú tại các homestay, farmstay ở xóm Tân Sơn. Một số cơ sở như La Bằng Homestay và Suối Kẹm Homestay đã phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống và trải nghiệm nông nghiệp. Không gian lưu trú giữa vùng chè tạo điều kiện để du khách cảm nhận nhịp sống chậm rãi, thưởng thức ẩm thực địa phương và tìm hiểu công việc của những hộ dân làm du lịch.

Điểm đáng chú ý là các hoạt động tại đây không chỉ dừng ở lưu trú. Tùy từng cơ sở và lịch tổ chức, du khách có thể tham gia thu hái, chế biến chè, làm bánh, nấu ăn hoặc giao lưu văn nghệ. Những hoạt động này giúp người tham quan tiếp cận đời sống địa phương qua chính công việc và sinh hoạt thường ngày của người dân. Để có trải nghiệm phù hợp, du khách nên liên hệ trước với cơ sở lưu trú, hỏi rõ hoạt động đang được tổ chức, thời gian và chi phí thay vì mặc định tất cả dịch vụ đều có sẵn.

Khu lưu trú gồm nhà sàn cộng đồng và các căn bungalow. Ảnh: Tuấn Dũng

Việc phát triển homestay cũng mở ra hướng sinh kế mới cho người dân La Bằng. Từ những hộ vốn gắn bó với nghề chè, một số gia đình đã đầu tư thêm dịch vụ lưu trú, ăn uống và trải nghiệm nông nghiệp để đón khách. Cách làm này giúp kết nối sản xuất chè với du lịch, tạo thêm đầu ra cho nông sản và tăng cơ hội giới thiệu sản phẩm địa phương. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ, vệ sinh môi trường và việc giữ gìn cảnh quan vẫn là những yếu tố quan trọng để hoạt động du lịch phát triển ổn định.

Suối Cửa Tử – lựa chọn cho người thích khám phá

Với những du khách yêu thích vận động và muốn thử thách bản thân, Suối Cửa Tử là một lựa chọn khác trong hành trình khám phá khu vực La Bằng. Khác với hoạt động nghỉ ngơi bên Suối Kẹm, trải nghiệm tại Cửa Tử chủ yếu là trekking qua rừng, men theo dòng suối, vượt ghềnh đá và khám phá các tầng thác. Cảnh quan hoang sơ cùng địa hình đa dạng tạo sức hút đối với những người thích khám phá thiên nhiên.

Tuy nhiên, đây không phải hoạt động phù hợp với tất cả mọi người. Cung đường có những đoạn dốc, trơn trượt và phải di chuyển qua suối; một chương trình khảo sát do địa phương tổ chức năm 2024 từng ghi nhận tuyến trekking dài hơn 9km với nhiều đoạn địa hình đá gồ ghề. Vì vậy, người lần đầu trải nghiệm nên đăng ký với đơn vị tổ chức hoặc người dẫn đường am hiểu địa hình, chuẩn bị giày có độ bám tốt, trang phục gọn nhẹ và nước uống. Không nên tự ý đi sâu vào rừng, đặc biệt khi thời tiết có mưa hoặc nguy cơ nước suối dâng cao.

Trekking suối Cửa Tử - Hành trình về với thiên nhiên. Ảnh: Diemhendulich

Với lịch trình một ngày, du khách có thể dành buổi sáng tham quan đồi chè, tìm hiểu nghề sản xuất trà và buổi chiều ghé Suối Kẹm nghỉ ngơi. Nếu muốn trải nghiệm sâu hơn, lịch trình hai ngày một đêm sẽ phù hợp để kết hợp lưu trú, thưởng thức ẩm thực và tham gia hoạt động nông nghiệp đã đặt trước. Suối Cửa Tử nên được bố trí thành một chuyến trekking riêng, thay vì ghép vội vào lịch trình tham quan nhẹ nhàng trong cùng ngày. Sự chủ động về thời gian và lựa chọn trải nghiệm phù hợp sẽ giúp chuyến khám phá La Bằng vừa sức, an toàn và trọn vẹn hơn.

La Bằng không chỉ có những triền chè xanh hay dòng suối mát dưới chân Tam Đảo. Sức hấp dẫn của vùng đất này còn nằm ở cơ hội gặp gỡ người làm chè, tìm hiểu quy trình sản xuất và trải nghiệm đời sống địa phương theo cách gần gũi. Khi được chuẩn bị hợp lý, hành trình từ đồi chè đến suối nước không chỉ mang lại những giờ phút thư giãn mà còn giúp du khách hiểu hơn về vùng đất, con người và giá trị lao động đã tạo nên thương hiệu chè La Bằng.