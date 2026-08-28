'Sóng thần mini' khiến khách tắm biển bỏ chạy

Hiện tượng 'sóng thần mini' xảy ra hôm 24/8 tại bãi biển Platja de s'Arenal trên đảo Ibiza, thuộc quần đảo Balearic. Nước biển tràn vào tuyến đường đi bộ ven biển, cuốn trôi các thùng chứa, quầy bar tạm thời. Nhiều người đang tắm nắng chạy lên cao để tránh hư hỏng đồ cá nhân.

Hiện tượng "sóng thần mini" này không khiến người địa phương hoảng loạn. Nước tràn vào đường phố nhưng mọi người có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, một đêm nhạc tưởng niệm bị Tòa thị chính San Antonio hủy bỏ vì vấn đề an toàn.

Sóng thần nhỏ tràn qua bãi biển Platja de s'Arenal trên đảo Ibiza sáng 24/8. Ảnh: Sun.

Trước đó, cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo về hiện tượng "sóng thần mini" tại một số khu vực thuộc quần đảo Balearic.

Tại đảo Mallorca, hiện tượng này tác động đến các cảng Alcúdia, Andratx, Sóller và Port Adriano. Ở bãi biển Alcúdia, ông Stephen Looney, 39 tuổi, du khách người Anh, cho biết nước liên tục tràn vào bờ dù chỉ cao ngang mắt cá chân. Ông phải bế các con chạy về khách sạn.

"Sóng thần mini" hình thành do sự thay đổi áp suất không khí đột ngột từ các điều kiện thời tiết cực đoan, khác với sóng thần thông thường xuất phát từ động đất dưới đáy biển. Phần lớn các đợt sóng thần cao dưới 0,6 m nhưng một số trường hợp có thể đạt 3-6 m. Dấu hiệu nhận biết hiện tượng này tương tự sóng thần thông thường, gồm nước biển rút xa bờ hoặc có tiếng gầm lớn từ đại dương.