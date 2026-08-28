Ba điểm đến bình yên gần Hà Nội dịp lễ 2/9

Dịp nghỉ lễ 2/9 dự kiến khách du lịch sẽ đổ về các tỉnh miền núi phía Bắc vì mùa lúa chín và săn mây. Nếu muốn tránh đông đúc, du khách nên chọn các khu vực không phổ biến, nhưng vẫn có nhiều trải nghiệm, được gợi ý trên các diễn đàn du lịch miền Bắc.

Hồ Mắt Ngọc - tĩnh lặng ở nơi lãng mạn

Hồ Mắt Ngọc nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung

Khoảng cách: 130 km từ Hà Nội (khoảng 2 tiếng di chuyển)

Cũng nằm ven sông Đà, Mắt Ngọc (xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ) rộng khoảng 10 ha, nước trong và xanh nhờ hệ thống khe nước ngầm thông với sông Đà. Nhìn từ trên cao, mặt hồ tròn như một "con mắt thần".

Chuyến đi thích hợp với giới trẻ hoặc các gia đình thích vận động. Có hai cách để lên điểm ngắm toàn cảnh hồ, ngồi thuyền rồi leo ngắn hoặc trekking khoảng 5 km qua động Hoa Tiên, đồng cỏ trước khi ngắm hồ Mắt Ngọc từ trên cao. Tổng đoạn đường khoảng 5 km.

Du khách tự khám phá hoặc thuê hướng dẫn viên bản địa. Có thể đi trong ngày nhưng bạn nên ở qua đêm tại homestay sẽ có thêm thời gian thư giãn.

Đà Bắc - điểm đến bình yên của người Mường

Khoảng cách: 100 km từ Hà Nội (khoảng 2 tiếng di chuyển)

Đà Bắc (xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ) thuộc khu vực lòng hồ sông Đà. Khác với sự nhộn nhịp của trung tâm Hòa Bình, các xã ven hồ như Hiền Lương, Tiền Phong hay Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ) phát triển mô hình du lịch cộng đồng hoang sơ, vẫn giữ nhiều nét truyền thống của người dân tộc.

Du khách có thể thực hiện chuyến đi 3 hoặc 2 ngày, nghỉ ngơi kết hợp vận động nhẹ. Hành trình thích hợp cho gia đình gồm nhiều thế hệ. Du khách đạp xe trên những con đường nhỏ sát lòng hồ, đi bộ dạo rừng trúc, chèo kayak trên hồ nước, nghỉ ngơi ở homestay hướng ra hồ, giao lưu văn hóa, tìm hiểu cuộc sống người Mường Au Cụ, thưởng thức cỗ lá người Mường, rau rừng, cá suối.

Bản Hốc - suối khoáng nóng giữa tự nhiên

Khoảng cách: 180 km từ Hà Nội (khoảng 3 tiếng di chuyển)

Các đặc sản người Thái ở Bản Hốc. Ảnh: Bảo Linh

Bản Hốc (xã Văn Chấn, Lào Cai) là bản làng của người dân tộc Thái còn giữ nhiều nét sinh hoạt truyền thống. Điều đặc biệt ở Bản Hốc là suối khoáng nóng tự nhiên chảy ra từ lòng đất.

Chuyến đi ba ngày thích hợp cho gia đình nhiều thế hệ. Bản Hốc có nhà sàn rộng cho trẻ con chạy nhảy. Du khách tắm khoáng nóng, ăn đặc sản của người Thái như xôi ngũ sắc, pa pỉnh tộp (cá nướng), các loại côn trùng như bọ xít, sâu đất, châu chấu, nhộng ong, bì trâu nộm, rượu cần, đến Suối Giàng uống trà, dạo chơi cùng dân bản và quanh suối hoặc hồ Làng Thạt, tắm thuốc người Thái.