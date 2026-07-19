Loại rau tươi mát hơn dưa chuột, giòn ngọt hơn xà lách, siêu vitamin, làm món này vừa ngon vừa mát

Mấy ngày nay nhiệt độ tăng cao. Dạo quanh chợ, bạn có thể thấy đủ loại rau xanh tươi ngon rực rỡ, nhưng mùi thơm ngọt ngào, giòn tan của xà lách romaine lại nổi bật hơn cả.

Khi trời nóng, nhiều người thèm các món ăn mát mẻ, đặc biệt là những món giòn rụm, thanh mát, ăn kèm với nước sốt mè sánh mịn, một chút tỏi băm và dầu ớt – ngon hơn cả thịt! Trong các lựa chọn, loại rau diếp trộn tỏi ớt là một món ăn bạn đừng nên bỏ qua.

Rau diếp là loại rau giàu dinh dưỡng nhưng ít calo. Trong 100g loại rau này chỉ chứa khoảng 15 calo nhưng cung cấp nhiều vitamin A, C, K và folate, giúp tăng cường miễn dịch và làm lành vết thương.

Loại rau này cũng giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu. Hàm lượng kali giúp điều hòa huyết áp, trong khi chất chống oxy hóa như beta-carotene và lutein bảo vệ mắt và da.

Đây là loại rau lý tưởng cho người ăn kiêng và ăn lành mạnh.

Món ăn gợi ý: Rau diếp trộn tỏi ớt

Trong các lựa chọn, loại rau diếp trộn tỏi ớt là một món ăn bạn đừng nên bỏ qua.

Nguyên liệu: Rau diếp, tỏi, ớt khô, tương vừng, nước tương nhạt, dầu mè, lạc

Cách làm:

- Để chọn được rau diếp ngon, bạn hãy chọn loại có lá dài, thon, màu xanh non hơi bóng và cuống chắc. Tốt nhất là bạn nên bóp nhẹ để thấy nước chảy ra khi bóp nhẹ lá. Sau khi mua, đừng vội cắt.

- Trước khi chế biến loại rau này, bạn hãy tìm một bát nước lạnh, thêm một thìa nhỏ muối và ngâm cả cây rau diếp trong đó khoảng mười phút.

Bước này giúp diếp hấp thụ đủ nước, làm cho nó giòn hơn khi chế biến, đồng thời giúp loại bỏ bụi bẩn hoặc trứng côn trùng nhỏ trong các kẽ lá.

Loại rau này cũng giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa

- Sau khi ngâm rau, rửa sạch nhiều lần, bạn không nên dùng dao cắt rau. Bạn hãy dùng tay ngắt lá thành từng khúc ngắn khoảng 2 đốt ngón tay.

Đừng nghĩ việc này quá phiền phức; những đoạn cắt bằng dao sẽ quá gọn gàng và rau không thấm nước sốt tốt. Những đoạn xé bằng tay sẽ có mép thô hơn, giúp tương mè bám dính hiệu quả hơn.

- Cho những đoạn đã xé vào rổ và lắc cho ráo nước. Bước này rất quan trọng; nếu vẫn còn nước trong nước, nước sốt sẽ bị loãng khi bạn trộn, làm cho món ăn trở nên nhạt nhẽo và không ngon miệng.

- Tìm một cái bát nhỏ và múc hai thìa lớn tương vừng nguyên chất. Không dùng loại tương vừng trộn với bơ đậu phộng, hương vị sẽ không đúng.

(Lưu ý: Tương vừng là hỗn hợp sệt được làm từ hạt vừng (mè) rang chín và xay nhuyễn cho đến khi tiết ra dầu tự nhiên. Bạn có thể mua được ở các cửa hàng bán thực phẩm Nhật Bản)

Sau đó thêm một thìa nước tương nhạt, nửa thìa nước tương đậm để tạo màu, và một chút nước sốt hàu để tăng hương vị.

Lúc này, tương vừng sẽ đặc đến mức khó khuấy. Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ thêm một ít nước sôi để nguội làm ba lần, khuấy mạnh theo một chiều bằng đũa mỗi lần.

Quan sát nó biến đổi từ một cục cứng thành một hỗn hợp nhuyễn mịn. Hỗn hợp sốt tương vừng cần đủ đặc để khi múc bằng thìa có thể chảy thành dòng liền mạch, nhưng không quá loãng như nước. Nó cũng cần giữ được hình dạng trên rau củ mà không bị vỡ vụn.

- Cho ba tép tỏi vào hỗn hợp tương vừng đã pha loãng. Không nên băm tỏi quá nhỏ; hãy để tỏi ở dạng hạt nhỏ để có hương vị đậm đà.

- Sau đó rắc thêm nửa thìa đường trắng. Đường này không phải để tạo vị ngọt, mà để làm nổi bật hương thơm của vừng, làm cho món ăn thêm phần phong phú hơn so với chỉ thêm muối.

- Rang lạc cho chín giòn rồi chà sát hết vỏ, đập dập, nhớ đừng đập quá nhỏ, chỉ cần hạt lạc vỡ làm 4-5 miếng là được, như vậy lạc vẫn giòn và thơm.

- Cắt ớt khô thành dải mỏng, rũ bỏ bớt hạt và cho vào một bát nhỏ cùng với một ít hạt tiêu đen. Đun nóng hai muỗng canh dầu thực vật trong chảo cho đến khi dầu bắt đầu bốc khói nhẹ, sau đó tắt bếp, để nguội khoảng mười giây, rồi đổ vào bát ớt để ớt dậy mùi thơm.

- Cho rau diếp đã ráo nước vào một bát lớn, đổ nước sốt mè vào, sau đó rưới một thìa dầu ớt chiên, rắc thêm chút ớt khô nếu bạn ăn cay. Rắc lạc rang giã nhỏ lên trên, và cuối cùng nhỏ thêm vài giọt dầu mè để tạo độ bóng.

- Không nên đảo lung tung bằng đũa; thay vào đó, hãy dùng động tác nhấc và xoay từ dưới lên trên để mỗi lá rau diếp được phủ đều nước sốt mà không bị héo.

- Bày ra đĩa và thưởng thức. Màu xanh bóng, đỏ rực rỡ và màu vàng nâu của món ăn tạo nên một cảnh tượng hấp dẫn khó cưỡng.

Điều tuyệt vời nhất ở món ăn này là hương thơm phức hợp của nó: tương vừng béo ngậy bao phủ vị cay nồng của tỏi, dầu ớt caramel làm nổi bật độ giòn của đậu phộng giã nhỏ, và vị đắng nhẹ của rau diếp được làm cho món ăn hương vị đặc biệt.

Một điều cuối cùng: món salad rau diếp này ngon nhất khi ăn tươi. Nếu để quá lâu, lá sẽ héo và mất độ giòn.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!

(Theo Toutiao)