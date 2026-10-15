Săn sương mây trên đồi Đức Mẹ Măng Đen

Từ tháng 10 đến tháng 12, thời tiết Măng Đen se lạnh xen nắng ấm thuận lợi để du khách di chuyển khám phá cảnh quan và săn mây vào sáng sớm. Một trong những điểm ngắm mây được giới nhiếp ảnh yêu thích là khu vực đồi Đức Mẹ.

Trong ảnh, khoảnh khắc sương sớm hòa cùng mây trên đồi Đức Mẹ được nhiếp ảnh gia Trần Phương, sống tại TP HCM, ghi lại sáng 5/10.

"Săn sương Măng Đen không khó như Đà Lạt, chỉ cần dậy sớm là được", nhiếp ảnh gia từng săn bình minh khắp Việt Nam cho biết.

Măng Đen, thuộc tỉnh Quảng Ngãi, nằm ở độ cao khoảng 1.200 m được ví như "Đà Lạt thứ hai" nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm. Đồi Đức Mẹ nằm ở đường Trần Nhân Tông, cách trung tâm Măng Đen khoảng 2 km và có thể di chuyển đến bằng xe máy. Thời điểm để ngắm mây, sương đẹp nhất là 5-6h.

Từ đỉnh đồi, du khách có thể nhìn thấy đỉnh Ngọc Lễ cao 1.720 m thấp thoáng trong sương và các đồi khác, bao quanh bởi rừng thông.

Khoảnh khắc đón ngày mới trên đồi Đức Mẹ sáng 5/10. Lúc này, bình minh ló rạng, sương tan dần, ánh nắng chiếu xuyên qua mây làm lộ các hàng thông xanh trên đồi.

Theo người dân địa phương, khoảng một tuần qua, thời tiết ở Măng Đen khô ráo, biển mây xuất hiện dày. Tại đồi Đức Mẹ, đến gần trưa, du khách vẫn có thể thấy biển mây.

Đến khoảng 6h, khi Mặt Trời lên cao, biển mây hiện rõ dưới ánh nắng ban mai. Khoảnh khắc này kéo dài khoảng 10 phút.

Sương mây bao phủ trên quốc lộ 24 dưới chân đồi Đức Mẹ Măng Đen.

Quốc lộ 24 dài khoảng 225 km, là tuyến huyết mạch nối Quảng Ngãi với phía bắc Tây Nguyên, đi qua Khu du lịch Măng Đen - nơi được tỉnh định hướng trở thành khu du lịch quốc gia.

Một góc phố Măng Đen khi màn sương tan dần.

Theo anh Phương, ngoài đồi Đức Mẹ, du khách có thể săn mây tại khu 37 hộ, đồi Tiên Nhân, đỉnh Ngọc Lễ và đèo Violak. Du khách cũng có thể chọn các quán cà phê hoặc cơ sở lưu trú gần thung lũng để thuận tiện di chuyển vào sáng sớm.

Nhiếp ảnh gia lưu ý du khách không nên đi một mình, nhất là đến những nơi có đường phức tạp như đỉnh Ngọc Lễ hay khu 37 hộ. Trước chuyến đi, du khách nên hỏi người dân địa phương về đường sá và điều kiện thời tiết để đảm bảo an toàn.