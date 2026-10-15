Cảnh tượng lạ ở biển Cửa Lò

Dọc bãi biển Cửa Lò, đoạn trước Quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò xuất hiện lớp mùn màu đen trải dài gần 1km.

Từng lớp mùn xếp chồng lên nhau theo mép nước, tạo nên khung cảnh khác thường tại khu vực bãi biển. Lớp mùn khá nhẹ, không có mùi hôi, nhưng tích tụ thành từng đám dày, có nơi lên tới 20-30 cm.

Ông Nguyễn Văn Diện - Tổ trưởng phụ trách thu gom rác tại bãi biển Cửa Lò - cho biết mùn đen bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn sau trận mưa kỷ lục tại đô thị Vinh ngày 19/9. Trước lượng mùn và rác trôi dạt ngày càng nhiều, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã huy động máy móc cùng hơn 30 công nhân thu gom dọc bờ biển. Mùn đen và rác sau khi đưa lên bờ được vận chuyển đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, thuộc xã Hải Lộc.

“Đến nay, chúng tôi đã thu gom hơn 200 tấn mùn đen. Lượng mùn tiếp tục dạt vào bờ phụ thuộc vào mực nước và diễn biến sóng biển, nên tiến độ làm sạch cũng bị ảnh hưởng”, ông Diện cho hay.

Thông thường, công nhân bắt đầu làm việc từ 4h đến 8h sáng. Tuy nhiên, những ngày gần đây, do lượng mùn đen và rác thải lớn, lực lượng thu gom phải tăng ca đến 11h, nghỉ trưa rồi tiếp tục làm việc từ 14h-18h.

Tại một số vị trí, nước biển chuyển màu đen.

Lãnh đạo UBND phường Cửa Lò cho biết hiện tượng này có thể liên quan đến lượng nước từ thượng nguồn các con sông đổ ra biển, cuốn theo rác thải và cây cối. Sau thời gian tích tụ, phân hủy, lớp mùn nổi lên và được thủy triều đưa vào bờ. Địa phương đang huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương thu gom mùn đen và rác thải, nhằm cải thiện cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường tại bãi biển Cửa Lò.