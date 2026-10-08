Quán bánh trôi tàu mỗi năm chỉ bán 6 tháng, đông khách ngày mở cửa

Ngày 5/10, hàng bánh trôi tàu trên phố Hàng Giấy, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, mở bán trở lại sau khoảng 6 tháng nghỉ. Nhiều thực khách quen gọi đây là 'bánh trôi bác Phạm Bằng', gắn với cố NSƯT Phạm Bằng, người từng trực tiếp bán hàng nhiều năm.

Sau khi nghệ sĩ qua đời năm 2016, anh Phạm Minh Tùng tiếp quản hàng bánh. Từ năm 2017, anh cùng các thành viên trong gia đình tiếp tục duy trì cách làm và hương vị những món chè do bố mẹ truyền lại.

Không gian quán khá nhỏ, chỉ kê vài dãy bàn sát tường, phần giữa chừa lối đi chung cho khoảng bốn hộ dân sinh sống bên trong.

Tấm biển quen thuộc của 'hàng bánh trôi tàu Phạm Bằng' suốt nhiều năm.

Quán không mở bán quanh năm mà hoạt động theo mùa, chủ yếu từ tháng 10 đến hết tháng 3 năm sau. Khi thời tiết bắt đầu se lạnh, gia đình anh Tùng mở cửa phục vụ khách. Đến khoảng tháng 4, khi trời nóng lên, quán nghỉ và mở bán trở lại vào mùa lạnh năm sau. Trong thời gian quán đóng cửa, anh Tùng làm công việc khác để có thêm thu nhập.

Mỗi ngày, quán mở bán từ khoảng 15h30-22h. Để chuẩn bị những bát chè phục vụ khách vào buổi chiều, các thành viên trong gia đình bắt đầu công việc từ sáng, tự tay thực hiện các khâu từ chuẩn bị, sơ chế nguyên liệu đến nấu chè. Cách làm này được gia đình duy trì nhiều năm, theo phương thức mà thế hệ trước đã truyền lại.

Quán sử dụng hai nồi lớn, một nồi dùng để nấu bánh trôi tàu, nồi còn lại chia hai ngăn, lần lượt đựng lục tàu xá và chí mà phù.

Bánh trôi tàu được nặn liên tục rồi thả trực tiếp vào nồi để nấu. Mỗi mẻ mất khoảng 15-20 phút để chín. Trong quá trình nấu, người làm thường xuyên dùng thìa kiểm tra độ mềm của bánh trước khi vớt ra phục vụ khách.

Bánh trôi tàu có hai loại nhân là vừng đen và dừa. Những viên bánh được nặn thủ công, luộc chín rồi chan nước đường gừng nóng.

Phần nhân dừa được xào với đường mật trước khi cho vào bánh. Khi ăn, lớp vỏ mềm, dẻo, nhân có vị ngọt nhẹ. Nước đường gừng tạo vị cay ấm, phù hợp với tiết trời lạnh. Quán không thêm lạc, nước cốt dừa hay nhiều nguyên liệu khác như một số nơi mà giữ cách làm truyền thống.

Lục tàu xá là món có tên gọi khá lạ với nhiều thực khách. Chè có đậu xanh làm nguyên liệu chính, kết hợp với vỏ quýt khô, mã thầy và hạt sen. Đậu xanh được nấu nhuyễn tạo độ sánh, vị bùi hòa cùng vị thơm của hạt sen và vỏ quýt. Mã thầy thái nhỏ đem lại độ giòn nhẹ, tạo sự tương phản trong từng thìa chè.

Chí mà phù có màu đen đặc trưng từ vừng đen xay nhuyễn, kết hợp với bột gạo và nước đường. Món chè có độ sánh, mịn và mùi thơm rõ của vừng. Khi ăn nóng, vị vừng đen nổi bật, kết hợp với vị ngọt của nước đường.

Suốt nhiều thập kỷ, quán chỉ phục vụ ba món gồm bánh trôi tàu, lục tàu xá và chí mà phù. Dù nhiều khách gợi ý bổ sung món mới, gia đình anh Tùng vẫn giữ nguyên thực đơn.

Theo anh, ngày trước ba món được làm thế nào thì đến nay gia đình vẫn giữ cách làm như vậy, chủ yếu dựa trên công thức và cách chế biến của bố mẹ. Trước đây, mẹ anh trực tiếp chuẩn bị và chế biến các món chè. Sau khi bố mẹ qua đời, anh tiếp tục học và giữ lại cách làm cũ, vừa mở lại quán vừa duy trì công việc gia đình.

Anh cho biết để làm ra ba món chè mất nhiều công sức, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến chế biến đều phải thực hiện cẩn thận.

Ba món chè cũng gắn với dấu ấn của cộng đồng người Hoa từng sinh sống tại khu vực phố cổ. Theo anh Tùng, trước đây phố Hàng Giầy có nhiều gia đình người Hoa, từ đó những món ăn và tên gọi như lục tàu xá, chí mà phù được lưu truyền và duy trì tại khu vực này.

Minh Hoàng (trái) lần đầu ăn bánh trôi tàu tại đây sau khi được một người bạn giới thiệu. Anh nhận xét món ăn khá ngon, hợp miệng nhưng cho rằng không gian hơi nóng. Hoàng vốn ít khi ăn bánh trôi tàu và thấy trải nghiệm tại quán khá ổn.

Đinh Hương (trái) cho biết cô ấn tượng với vị gừng cay ấm trong bát bánh trôi tàu, giúp tạo cảm giác ấm bụng khi thời tiết se lạnh. Theo Hương, đây là món ăn phù hợp để thưởng thức vào những ngày đầu đông.

Bên cạnh khu vực ngồi trong nhà, quán còn có một số bàn ghế ngoài cửa, thu hút nhiều bạn trẻ. Không gian mở giúp thực khách vừa thưởng thức chè nóng, vừa ngắm nhịp sống trên phố cổ Hà Nội. Đây cũng là vị trí được nhiều người lựa chọn để chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc khi ghé quán.