Pavie - đường đá cổ hơn 100 năm tuổi ở Lai Châu hút tín đồ trekking

Ẩn giữa những cánh rừng già trên sườn núi, đường đá cổ Pavie dài khoảng 16 - 17 km, nối bản Sàng Mà Pho, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với thôn Nhìu Cồ San, xã Dền Sáng, tỉnh Lào Cai là điểm đến mới của những người yêu thích trekking, khám phá Tây Bắc.

Đường đá Pavie được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, thời Pháp thuộc, nhằm kết nối khu vực Lai Châu với Lào Cai để phục vụ việc vận chuyển lương thực, nông sản. Con đường được lát bằng những khối đá xếp thủ công, rộng khoảng 3 m, đủ cho người và ngựa qua lại.

Theo thời gian, chiến tranh và thiên nhiên khiến phần lớn tuyến đường cũ biến mất. Đoạn còn lại nằm giữa vùng núi Nhìu Cồ San trở thành dấu tích hiếm hoi của một tuyến giao thông từng có vai trò quan trọng của vùng Tây Bắc

Điều khiến Pavie hấp dẫn dân trekking không chỉ nằm ở tuổi đời. Những phiến đá lớn, có viên rộng khoảng 50-70 cm, nằm nối tiếp nhau dưới tán rừng. Nhiều đoạn phủ rêu xanh, lá rừng và dấu vết thời gian, tạo cảm giác như một con đường bị bỏ quên giữa đại ngàn.

Con đường đá cổ xuyên rừng nằm ở độ cao khoảng 2.100 m so với mực nước biển tại điểm cao nhất, giữa núi rừng Nhìu Cồ San. Tuyến đường đi qua nhiều kiểu địa hình và thảm thực vật khác nhau.

Trên đường, du khách có thể dừng chân bên những con suối trong veo, nghỉ ngơi dưới những tán cây cổ thụ, hoặc check in, tận hưởng sự yên bình giữa thảo nguyên xanh mướt.

Những đoạn đá gần khu dân cư thường nhẵn hơn vì vẫn được người dân sử dụng. Đi sâu vào rừng, mặt đường trở nên rêu phong, trơn hơn, đòi hỏi người trekking phải giữ bước chắc chắn, trang bị giày chuyên dụng, gậy chống.

Văn Hiền, 38 tuổi, lần đầu có dịp khám đường đá cổ Pavie bày tỏ sự ngỡ ngàng trước cảnh đẹp hoang sơ nơi đây. 'Những phiến đá cổ nối nhau qua sườn núi, có đoạn dốc, trơn và khá thử sức, nhưng càng đi càng thấy vẻ hoang sơ, bình yên của núi rừng Tây Bắc', du khách đến từ thành phố Bắc Ninh chia sẻ.

Ngọc Điệp, một VĐV tham gia giải leo núi 'Bước chân trên mây' hôm 4/10, đánh giá cung đường Pavie không quá khó, ngay cả những người mới trekking cũng có thể thử sức, chỉ cần chú ý các đoạn đá trơn, đường dốc nhằm đảm bảo an toàn.

"Độ dài và địa hình của cung đường Pavie có thể đi về trong ngày, không cần ngủ lại giữa rừng nên khá tiện lợi. Nơi đây cũng khá lý tưởng để tập luyện cho những ai đang theo đuổi bộ môn chạy địa hình", chị Điệp cho hay.

Pavie từng được biết đến khá âm thầm, chủ yếu bởi người dân địa phương và những nhóm du khách ưa khám phá. Tuy nhiên, vài năm gần đây, cung đường bắt đầu được đưa vào các chương trình trekking, chạy địa hình và du lịch trải nghiệm.

Từ Hà Nội, du khách có thể đi xe khách giường nằm đến TP Lai Châu, quãng đường hơn 400 km, mất khoảng 8-9 giờ. Từ trung tâm thành phố, tiếp tục thuê xe địa phương vào Sin Suối Hồ rồi đến bản Sàng Mà Pho, điểm bắt đầu cung trekking đường đá cổ Pavie. Một phương án khác là đi xe đêm Hà Nội - Sa Pa, sau đó thuê xe đến Sin Suối Hồ.

Du khách nên chuẩn bị giày trekking có độ bám tốt, áo mưa, quần áo nhanh khô, nước uống, đồ ăn nhẹ, đèn pin, thuốc cá nhân và pin dự phòng. Du khách cũng nên thuê porter/người dẫn đường địa phương, đặc biệt nếu đi lần đầu. Ngoài việc dẫn đường, porter có thể hỗ trợ mang đồ, chuẩn bị thực phẩm và lựa chọn điểm nghỉ phù hợp.

Nếu có thêm thời gian, du khách có thể kết hợp trekking Pavie với tham quan, nghỉ ngơi tại các bản du lịch cộng đồng như Sin Suối Hồ hay bản Lao Chải. Các homestay trong bản là lựa chọn phù hợp để nghỉ qua đêm, thưởng thức những món ăn địa phương và ngắm cảnh núi rừng Tây Bắc. Đây cũng là dịp để du khách tìm hiểu đời sống, văn hóa của người dân bản địa sau hành trình chinh phục cung đường đá cổ.