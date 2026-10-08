Hoa mận nở sớm giữa trời thu Mộc Châu
Mới đầu tháng 10, một số nhà vườn ở cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đã xuất hiện những chùm hoa mận trái mùa, bung sắc trắng giữa tiết trời se lạnh, tạo nên khung cảnh lạ mắt và thu hút du khách tới tham quan, chụp ảnh.
Thông thường, những bông hoa mận đầu tiên ở Mộc Châu xuất hiện từ đầu tháng 12, sau đó nở rộ vào khoảng cuối tháng 1 đến tháng 2 hằng năm. Hiện nay, một số nhà vườn tại Mộc Châu đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong quá trình chăm sóc, giúp hoa mận bung nở sớm hơn gần một tháng so với thông lệ.
Giữa tiết trời se lạnh, sắc trắng của hoa càng nổi bật, khiến nhiều du khách bất ngờ khi bắt gặp hoa mận nở giữa mùa thu. Những chùm hoa trắng nhỏ li ti phủ trên các cành mận lâu năm, hòa cùng làn sương lững lờ, tạo nên khung cảnh yên bình và thơ mộng giữa cao nguyên Mộc Châu.
Anh Nguyễn Hoàng Hải - người làm du lịch tại Mộc Châu - cho biết khá bất ngờ khi năm nay hoa mận xuất hiện sớm. “Là người Mộc Châu, mình khá bất ngờ khi năm nay hoa mận lại nở sớm như vậy. Mọi năm, hoa mận trái vụ nở muộn hơn, nhưng năm nay một số vườn mận đã có hoa sớm”, anh Hải nói.
Chị Vi Thị Hoa (du khách Lạng Sơn) cho biết, ban đầu chị chỉ định lên Mộc Châu nghỉ ngơi và tận hưởng không khí se lạnh của mùa Thu. Khi biết một số vườn đã có hoa mận, chị tranh thủ ghé ngắm hoa. “Không nghĩ tháng 10 đã có hoa mận nở, được trải nghiệm một khung cảnh khác lạ như thế này”, chị Hoa chia sẻ.
Chị Kiều Ánh Tuyết (du khách Hà Nội) chia sẻ dù hoa mận chưa nở dày nhưng chị thích cảm giác được đi dạo trong những khu vườn vắng, giữa những chùm hoa mận mới chớm nở.
Theo chị Tuyết, đầu tháng 10, hoa mận mới lác đác xuất hiện, chưa thể tạo nên những thung lũng trắng như mùa chính vụ. Tuy vậy, giữa tiết trời se lạnh, nắng vàng, những chùm hoa trắng tinh khôi bất ngờ bung nở vẫn mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách muốn tìm một Mộc Châu yên tĩnh, nhẹ nhàng, khác với không khí đông đúc vào mùa hoa chính.
Sơn La - Vườn hoa xương rồng gồm khoảng 300 gốc, nở rộ ở phường Thảo Nguyên, trở thành điểm check in mới của khách du lịch đến Mộc Châu dịp tháng 4.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/10/2026 13:47 PM (GMT+7)