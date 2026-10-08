Trứng gà đừng luộc hay rán, đem làm món này dẻo mịn, béo ngậy, ăn với cơm nóng cực cuốn

Trứng gà ngâm tương là món vừa dễ, vừa khó, dễ vì nguyên liệu dễ kiếm, cách làm cũng chẳng cầu kỳ. Nhưng khó ở chỗ phải canh đúng thời gian luộc trứng gà. Luộc quá tay là lòng đỏ chín hẳn, bị khô, không còn dẻo béo.

Luộc chưa tới thì lại khó bóc và lòng đỏ chảy quá nhiều. Dân Việt giới thiệu công thức làm món trứng gà ngâm tương cực ngon chỉ cần canh đúng độ, ngâm với nước tương đậm đà là có ngay những quả trứng lòng đỏ dẻo mịn, béo ngậy, ăn với cơm nóng cực cuốn như sau:

- Luộc trứng gà để lòng đỏ dẻo( 10 quả)

- Trứng gà cho vào nồi, đổ nước lạnh ngập trứng.

- Khi nước sôi, bắt đầu tính 6 phút. Sau đó vớt trứng ra ngâm ngay vào nước đá 5–10 phút rồi bóc vỏ.

- Thời gian luộc trứng rất quan trọng, mỗi loại trứng có kích thước khác nhau nên thời gian có thể chênh một chút. Nếu làm nhiều mẻ, nên thử trước 1–2 quả để chốt đúng thời gian luộc cho loại trứng đang dùng.

*Cách làm nước ngâm trứng gà:

- Cho 200ml nước tương + 350ml nước lọc + 2 muỗng canh đường vào nồi.

- Đun lửa vừa, khuấy cho đường tan hoàn toàn. Không cần đun sôi lâu.

- Tắt bếp và để nguội hẳn.

- Khi nước tương nguội mới cho tỏi, ớt, hành tây vào.

- Xếp trứng vào hộp, đổ nước tương đã nguội vào ngập trứng. Ngâm trong ngăn mát 8–12 tiếng là ăn được, để qua đêm thì trứng thấm vị hơn.

- Khi ăn, bổ đôi quả trứng, lòng đỏ vàng óng, dẻo mịn, béo béo, chan thêm chút nước tương ngâm lên trên rồi ăn với cơm nóng là hết veo.

Chúc các bạn thành công khi chế biến trứng gà theo cách này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Bếp Dì Hường thực hiện.