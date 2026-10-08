Muốn muối dưa cải chua vàng ươm, giòn ngon, chỉ cần thêm thứ nước này vào, đảm bảo thành công

Dưa cải muối chua giúp chống ngán khi ăn cùng thịt kho, cá kho hay các món nhiều dầu mỡ mà còn kích thích vị giác, khiến bữa cơm thêm hấp dẫn.

Dưa cải muối chua là món ăn phổ biến của các gia đình giúp đưa cơm, chống ngán cực kỳ hiệu quả. Dưa cải chua không chỉ là một món ăn kèm giúp kích thích vị giác, tạo sự ngon miệng khi ăn, mà còn có thể chế biến thành nhiều món ngon khác như xào hay nấu canh.

Điểm hấp dẫn của dưa cải muối chua chính là sự kết hợp giữa vị chua thanh và độ giòn, giúp cân bằng vị béo, mặn của nhiều món ăn truyền thống.

Tuy nhiên, để muối dưa cải chua được vàng, giòn, ngon không phải là một điều dễ dàng. Dân Việt giới thiệu cách muối dưa cải chua giòn ngon, vàng ươm như sau:

Mẻ dưa muối chín vàng đẹp mắt.

Nguyên liệu muối dưa cải chua:

- 1kg cải sen

- 1 lít nước

- 20g muối trắng

- 50g đường

- 100ml giấm gạo

Cách muối dưa cải chua:

- Cải rửa sạch, cắt khúc vừa ăn rồi trụng nhanh qua nước sôi khoảng 20–30 giây, vớt ra để thật ráo.

Cách muối dưa cải chua: Trụng cải qua nước sôi, không cần phơi héo.

- Đun sôi 1 lít nước cùng 20g muối và 50g đường, tắt bếp rồi cho 100ml giấm vào.

- Xếp cải vào hũ sạch, đổ nước ngâm khi còn nóng( khoảng 80 độ), dùng vật chèn để cải luôn ngập nước.

Cách muối dưa cải chua: Xếp dưa vào hũ rồi đổ nước nóng vào là xong.

- Để nơi thoáng mát khoảng 2–3 ngày là có hũ dưa vàng đẹp, giòn, chua dịu và rất đưa cơm.

Cách muối dưa cải chua: Thành phẩm vàng ươm

Chúc các bạn thành công với cách muối dưa cải muối chua này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Bếp Dì Hường thực hiện.