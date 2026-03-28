7 đỉnh núi cao nhất Việt Nam ở Lai Châu là những núi nào?

Lai Châu có 7/10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam

Tỉnh Lai Châu sở hữu tới 7 trên tổng số 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, mảnh đất cuối trời Tây Bắc này đang vươn mình trở thành "thánh địa" không thể bỏ qua của cộng đồng đam mê trekking và du lịch mạo hiểm.

Mới đây, tại Lễ khai mạc Tuần Du lịch – Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II (năm 2025), ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đã đầy tự hào khẳng định: "Lai Châu tự hào sở hữu 7/10 ngọn núi cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á với độ cao trên 3.000m, cùng hệ thống hang động, thác nước lung linh và bản sắc văn hóa độc đáo của 20 dân tộc anh em."

Vậy, 7 ngọn núi cao nhất Việt Nam đang trấn giữ vùng biên ải Lai Châu là những ngọn núi nào?

Tỉnh Lai Châu tự hào sở hữu 7/10 ngọn núi cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á với độ cao từ hơn 2.900m đến trên 3.000m. Ảnh tạo AI

Nằm trọn trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, tỉnh Lai Châu sở hữu một địa hình chia cắt mạnh với những dốc núi dựng đứng. Mỗi ngọn núi tại Lai Châu không chỉ là một con số về độ cao, mà còn là một hệ sinh thái, một câu chuyện và một thử thách rèn luyện ý chí con người.

Dưới đây là tổng hợp 7 đỉnh núi thuộc top 10 Việt Nam có mặt tại địa phận tỉnh Lai Châu:

1. Pu Si Lung (3.083m) - Kẻ thách thức bậc nhất

Đứng thứ 2 Việt Nam nhưng Pu Si Lung được giới phượt thủ mệnh danh là đỉnh núi khó chinh phục nhất. Nằm tại xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu để lên được đỉnh núi, bạn phải vượt qua quãng đường trekking dài nhất trong top 10 và đi qua cột mốc 42 thiêng liêng. Đổi lại, Pu Si Lung chiêu đãi những người can đảm bằng những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp hoang sơ và không khí thanh bình đến mê hoặc.

Đỉnh núi Pu Si Lung có độ cao 3.083m. Đây là ngọn núi đứng thứ 2 trong top 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huyền

2. Pu Ta Leng (3.049m) - "Nữ hoàng" đỗ quyên quyến rũ

Thuộc xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu, Pu Ta Leng được bình chọn là đỉnh núi đẹp nhất. Băng qua những dốc cao dựng đứng vắt kiệt sức lực, du khách sẽ vỡ òa khi lạc vào thảm thực vật phong phú phủ kín rêu phong. Đặc biệt, nếu đến đây vào tháng 4, bạn sẽ được sải bước trên những tấm thảm hoa đỗ quyên rơi rực rỡ và ngắm nhìn biển mây cuồn cuộn tựa chốn bồng lai tiên cảnh.

Với độ cao 3.049m (sau đỉnh Fansipan và đỉnh Pu Si Lung) cùng vẻ đẹp núi rừng hoang sơ, hùng vĩ. Pu Ta Leng khiến những ai đặt chân đến đây đều phải say đắm...

Pu Ta Leng là một ngọn núi tọa lạc ở địa phận xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thiên Long.

3. Bạch Mộc Lương Tử (3.046m) - Thương hiệu "Bình minh trên mây cao"

Là ranh giới tự nhiên giữa Lai Châu và Lào Cai, Bạch Mộc Lương Tử là đỉnh núi có tên gọi khác là Ky Quan San hiện đang là một "hiện tượng" trong cộng đồng xê dịch. Khung cảnh bình minh rực rỡ ló rạng trên biển mây dày đặc đã biến nơi đây thành thiên đường săn mây đẹp bậc nhất miền Bắc.

Đỉnh Bạch Mộc Lương Tử nằm giữa hai xã Sin Súi Hồ, tỉnh Lai Châu và xã Dền Sáng, tỉnh Lào Cai. Đây là đỉnh núi cao thứ 4 ở Việt Nam.

Bạch Mộc Lương Tử cao 3.046m so với mực nước biển. Để lên tới đỉnh, du khách phải leo quãng đường dài khoảng 30 km, qua nhiều địa hình khác nhau như đồi trọc, rừng tre nứa, rừng gỗ lớn, rừng trúc lùn đến những vách đá cheo leo toàn rêu phủ.

Đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử cao 3.046m - thiên đường săn mây đẹp bậc nhất miền Bắc. Ảnh: Quốc Kỳ.

4. Phàn Liên San (3.012m) - Dấu ấn cột mốc cao nhất Việt Nam

Còn được biết đến với tên Khang Su Văn, hành trình lên đỉnh núi này thuộc xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu đưa bạn chạm tay vào cột mốc biên giới số 79 - cột mốc cao nhất Việt Nam (2.880m). Ngọn núi vẫn đang chờ được các chuyên gia thống nhất tên gọi chính thức, nhưng sức hút từ vẻ đẹp biên ải của nó chưa bao giờ hạ nhiệt.

5. Tả Liên Sơn (2.996m) - Khu rừng cổ tích huyền bí

Nhìn từ bản làng, đỉnh Tả Liên Sơn (xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) kiêu hãnh như sống lưng của loài trâu mộng (nên còn gọi là Cổ Trâu). Cánh rừng Tả Liên gây choáng ngợp với thảm thực vật đa dạng: Những thân cây cổ thụ rêu phong, dương xỉ phủ kín, thảm hoa trà rụng trắng lối và lá phong đỏ rực mùa thay lá. Từ đỉnh núi, bạn có thể thu trọn thành phố Lai Châu nhỏ bé vào tầm mắt.

6. Pờ Ma Lung (2.967m) - Cung đường dốc nước bào mòn thể lực

Mới được khám phá cách đây chưa lâu, Pờ Ma Lung thuộc xã Khổng Lào đã định hình lại bản đồ top 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Cung đường dài tới 44km trong 3 ngày 2 đêm, đi dọc theo các con suối và thác nước hùng vĩ. Ngọn núi này còn gắn liền với truyền thuyết về "Bạch Long" và có lúc được giới phượt thủ gọi là đỉnh Bức Tường.

7. Chung Nhía Vũ (2.918m) - Mảnh ghép hoàn thiện bản đồ

Chốt lại danh sách top 10 là Chung Nhía Vũ thuộc xã Sin Suối Hồ. Dù là "em út" trong nhóm, hành trình chinh phục ngọn núi này lại khá dễ chịu (chỉ mất khoảng 2 ngày 1 đêm) khi băng qua các khu rừng thảo quả, rừng trúc và các cột mốc biên giới 83-84-85.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Quang Kháng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu chia sẻ, Lai Châu không chỉ có núi non kỳ vĩ mà còn sở hữu nhiều danh thắng giá trị như: Quần thể động Pusamcap, Thác Tác Tình, Đèo Hoàng Liên Sơn (Ô Quý Hồ), cao nguyên Sìn Hồ... cùng 31 di tích lịch sử văn hóa.

Du khách đến đây sau khi vắt kiệt sức trên những nẻo đường trekking có thể đắm mình trong không gian lễ hội rực rỡ sắc màu: từ Then Kin Pang, Xòe Chiêng của người Thái, Tú Tỉ của người Giáy, đến Lễ hội Nhảy Lửa của người Dao... Thưởng thức những món ăn bản địa, hòa vào các phiên chợ vùng cao như San Thàng, Sìn Hồ chính là cách để chạm vào "phần hồn" của đại ngàn Tây Bắc.

Với sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và chiến lược định vị thương hiệu du lịch rõ ràng, Lai Châu không còn là vùng đất xa xôi trắc trở mà đã thực sự trở thành "thánh địa du lịch", mời gọi những bước chân khao khát khám phá và chinh phục.