Ô Trấn (Trung Quốc): Điểm hẹn của di sản, văn hóa và công nghệ Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Đến với Ô Trấn (thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), du khách không chỉ được ngắm cảnh, mà còn có thể cảm nhận cách một thị trấn cổ vừa bảo tồn di sản, vừa mở ra không gian cho nghệ thuật, du lịch và công nghệ hiện đại.

Điều đầu tiên khiến du khách ấn tượng khi đến Ô Trấn là không gian sông nước đặc trưng của vùng Giang Nam. Những ngôi nhà mái ngói dựng sát mặt kênh, những con ngõ nhỏ lát đá quanh co và các cây cầu đá nối liền hai bờ tạo nên một bức tranh vừa cổ kính vừa gần gũi. Khi nắng chiều buông xuống, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước khiến thị trấn càng thêm thơ mộng; còn khi đêm về, ánh đèn soi xuống dòng kênh lại mang đến một cảm giác khác, lắng đọng và lung linh.

Nằm ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Ô Trấn hấp dẫn du khách bởi những dãy nhà cổ ven kênh, những cây cầu đá và nét đẹp đặc trưng của vùng Giang Nam.

Lần đầu đến Ô Trấn, anh Dương Văn Huy (Hà Nội) cho rằng đây là một vùng sông nước Giang Nam rất điển hình của Trung Quốc, nơi vẫn lưu giữ được nhiều kiến trúc cổ từ thời nhà Thanh và thời Dân quốc: "Tại Ô Trấn, tôi thấy họ giữ được tương đối nguyên bản những kiến trúc truyền thống, từ những căn nhà cổ, cùng với sông nước kết hợp với nhau, tạo ra một quang cảnh rất đẹp”.

Theo tư liệu của đơn vị quản lý, Ô Trấn có lịch sử lập trấn 1.300 năm. Các di chỉ khảo cổ ở khu vực lân cận cho thấy con người đã sinh sống tại đây từ khoảng 7.000 năm trước. Tên gọi Ô Trấn hiện nay hình thành sau khi hai thị trấn Ô Đôn và Thanh Đôn hợp nhất vào năm 1950.

Anh Dương Văn Huy, một du khách Việt Nam có dịp tham quan tại Ô Trấn (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc)

Ô Trấn được tổ chức thành hai khu tham quan chính là Đông Sách và Tây Sách. Đông Sách thiên về tham quan phố cổ, những không gian văn hóa và nghề thủ công truyền thống. Tây Sách rộng hơn, kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng, ẩm thực và các hoạt động văn hóa. Với du khách chỉ có một ngày, việc đi Đông Sách vào buổi sáng và Tây Sách vào buổi chiều, tối là lựa chọn khá phổ biến.

Bên cạnh đó, Ô Trấn còn gắn với Hội nghị Internet thế giới, hay còn gọi là Hội nghị thượng đỉnh Ô Trấn. Từ năm 2014, thị trấn trở thành địa điểm tổ chức thường xuyên của sự kiện này. Sự kết hợp giữa những dãy nhà cổ, các cơ sở hội nghị và công nghệ tạo nên một đặc điểm khá riêng, trong đó du khách có thể vừa chạm vào không khí truyền thống, vừa cảm nhận được nhịp phát triển của kinh tế số.

Chị Trương Linh - một du khách từ Vân Nam (Trung Quốc) bày tỏ ấn tượng khi được trải nghiệm cả không gian truyền thống và hiện đại tại nơi đây: "Lần này tôi đã tham quan một số cơ sở của Hội nghị Internet Thế giới, nơi tổ chức các cuộc thi về công nghệ cao, Internet và nhiều hoạt động khác. Tôi cảm thấy nét hiện đại và truyền thống được hòa quyện rất tốt. Du khách đến đây vừa có thể check-in trong không gian công nghệ, vừa có thể trải nghiệm văn hóa truyền thống và vẻ đẹp của các kiến trúc cổ".

Chị Trương Linh - du khách đến từ Vân Nam, Trung Quốc

Không chỉ vậy, Ô Trấn còn là một ví dụ điển hình về ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và phát huy di sản. Anh Dương Văn Huy cho rằng Trung Quốc đã khai thác tốt giá trị của các thị trấn cổ, đẩy mạnh công nghiệp văn hóa và ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, vào bảo tồn và truyền thừa di sản.

Theo anh Huy, trước khi đến Ô Trấn, du khách có thể tìm hiểu về lịch sử, hình thái kiến trúc và phong cách nghệ thuật của thị trấn qua công nghệ. Khi đến nơi, họ lại có trải nghiệm thực tế với không gian, con người và văn hóa địa phương. Qua đó đem lại những trải nghiệm thú vị cho du khách.

Anh Dương Văn Huy cho rằng việc ứng dụng công nghệ số, du lịch thông minh và các công cụ AI có thể giúp lưu giữ tư liệu, cải thiện trải nghiệm tham quan và kết nối di sản với thế hệ trẻ: "Đối với di sản về văn vật, nếu không ứng dụng AI, công nghệ vào bảo tồn, thì sau này con cháu chúng ta rất khó có thể nhìn lại những di sản mà cha ông để lại, bởi vì thời tiết, thời gian sẽ khiến các di sản bị mai một".

Có thể nói, Ô Trấn hấp dẫn không chỉ vì những dòng kênh, nhà cổ hay cầu đá, mà vì toàn bộ không gian sống nơi đây. Sự kết hợp giữa di sản, văn hóa, ẩm thực và công nghệ giúp cổ trấn này vừa giữ bản sắc vùng Giang Nam, vừa thích ứng với du lịch hiện đại, qua đó tiếp tục kể câu chuyện của mình cho thế hệ mai sau.

Một số hình ảnh tại Ô Trấn - địa điểm du lịch nổi tiếng tại Trung Quốc: