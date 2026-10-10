Mùa thu Trung Quốc đẹp như bức tranh sơn dầu khổng lồ

Dịp Quốc khánh 2026 của Trung Quốc cũng là lúc thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang bước vào thời điểm rực rỡ nhất trong năm. Theo thống kê ngày 7/10, riêng ngày thứ hai của kỳ nghỉ, số lượng du khách đến quận Hữu Hảo, thành phố Y Xuân đã vượt quá 10.000 người - lập kỷ lục mới so với cùng kỳ năm trước.

Theo Xinhua , việc tuyến đường sắt cao tốc Cáp Nhĩ Tân - Y Xuân được đưa vào khai thác cùng mạng lưới đường cao tốc được nâng cấp, đã mang lại sự gia tăng đáng kể về số lượng khách du lịch, nhất là đến các điểm ngắm phong cảnh mùa Thu.

Tại thành phố Y Xuân, Tiểu Hưng An là một trong những khu vực có diện tích rừng lớn nhất, do đó khi vào mùa Thu nhiệt độ giảm, cây cối trong rừng lần lượt chuyển màu. Đặc biệt, sắc lá thay đổi theo độ cao và thời điểm nên cùng một tuyến đường, du khách có thể bắt gặp nhiều lớp màu khác nhau. Đây cũng là lý do các cung đường xuyên rừng ở đây trở thành điểm đến được yêu thích đối với những người muốn kết hợp road trip và săn ảnh mùa Thu.

Cây cối trên dãy Đại Hưng An đồng loạt chuyển sang sắc vàng, cam, đỏ khi Thu về, phủ màu rực rỡ lên những sườn núi và tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Điểm nhấn khiến du khách ấn tượng khi khám phá Hắc Long Giang là dòng sông cùng tên – một trong những con sông lớn của Đông Bắc Á dài hơn 4.400 km, đồng thời tạo nên một phần đường biên giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Nga. Vào mùa Thu, đoạn sông qua thành phố Y Xuân càng trở nên cuốn hút khi những cánh rừng ven bờ đồng loạt chuyển sắc vàng, cam, đỏ, nổi bật trên nền mặt nước xanh sẫm, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Tại Công viên Rừng Quốc gia Xing'an rộng hơn 4.000 ha ở quận Y Mỹ, thành phố Y Xuân, tháng 9 - 10 hằng năm là thời điểm những cánh rừng bước vào độ đẹp nhất. Đây là thời điểm lý tưởng để đi bộ, ngắm lá và chụp ảnh. Du khách nên chuẩn bị áo khoác và giày phù hợp bởi nhiệt độ giữa ngày và sáng, tối có sự chênh lệch khá lớn.

Cũng tại Hắc Long Giang, nếu muốn săn những khung hình đẹp mùa Thu với hươu sao tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia hươu sao Tiên Động Sơn, du khách nên đến rừng từ sáng sớm, khi những lớp sương còn vương trên tán cây và đàn hươu bắt đầu di chuyển, kiếm ăn.

Cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 là lúc rừng chuyển sang các gam vàng, cam, tạo phông nền nổi bật cho những chú hươu giữa thiên nhiên.

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, mọi người nên sử dụng máy ảnh có ống kính tele, hoặc điện thoại thông minh để ghi lại khoảnh khắc tự nhiên mà không cần tiến quá gần đàn hươu. Đặc biệt, những góc chụp kết hợp hươu, sương sớm và rừng lá đổi màu có thể tạo nên những bức ảnh đặc trưng của mùa Thu Hắc Long Giang.