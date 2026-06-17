Chiêu tiết kiệm tiền vé máy bay mùa hè của nhiều gia đình

Chuyển lịch nghỉ hè để giảm tiền vé máy bay

Vừa đặt vé cho kỳ nghỉ hè của gia đình tại Nha Trang, chị Nguyễn Thị Huệ (ở Hà Nội) cho biết đã thay đổi lịch trình sau khi nhận thấy giá vé máy bay cuối tuần tăng mạnh so với ngày thường.

Theo chị Huệ, khi khảo sát giá vé trong tháng 6, gia đình nhận thấy chi phí thấp hơn đáng kể nếu khởi hành và trở về vào các ngày trong tuần. Với lịch trình đi ngày 16/6 và về ngày 19/6, giá vé khứ hồi thấp nhất khoảng 3,7 triệu đồng/người.

Trong khi đó, nếu giữ kế hoạch đi cuối tuần, riêng vé chiều về từ Nha Trang ra Hà Nội vào ngày Chủ nhật đã từ hơn 2,5 triệu đồng, nhiều chuyến lên tới 3-4 triệu đồng.

“Chỉ riêng tiền vé máy bay đã chênh vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng mỗi người. Gia đình đông thành viên nên đi giữa tuần sẽ tiết kiệm được khoản lớn”, chị Huệ nói và cho biết đi giữa tuần, giá khách sạn cũng “dễ chịu” hơn so với cuối tuần.

Giá vé máy bay tăng cao khiến nhiều gia đình phải tính toán kĩ chi phí khi lên kế hoạch du lịch hè. Ảnh: Anh Nguyễn

Thay vì khởi hành và trở về vào cuối tuần để thuận tiện công việc như dự tính ban đầu, gia đình chị chuyển sang đi đầu tuần và quay lại vào giữa tuần. Dù phải xin nghỉ phép và sắp xếp làm việc từ xa, cách này giúp giảm đáng kể chi phí cho kỳ nghỉ hè.

Chênh lệch lớn giữa ngày thường và cuối tuần

Không chỉ trên chặng Hà Nội - Nha Trang, nhiều gia đình tại TPHCM cũng chuyển sang chọn lịch trình đầu tuần hoặc giữa tuần khi lên kế hoạch du lịch hè để giảm chi phí vé máy bay.

Lên kế hoạch nghỉ tại Phú Quốc, chị Vũ Thị Nga (ở TPHCM) dành thời gian khảo sát giá vé của nhiều hãng hàng không trước khi đặt chỗ.

“Tôi so sánh giá của các hãng và thấy nếu bay đầu tuần, chẳng hạn đi thứ Ba, về thứ Năm, chi phí thấp hơn khá nhiều so với cuối tuần”, chị Nga nói.

Theo khảo sát của chị, ở chặng TPHCM - Phú Quốc ngày 10/6, vé một chiều của Vietjet cho các chuyến bay buổi tối từ khoảng 986.000 đồng, trong khi các chuyến ban ngày dao động quanh mức 1,15 triệu đồng. Với Vietnam Airlines, giá vé từ 1,17 đến 1,34 triệu đồng, tùy khung giờ.

Ở chiều về ngày 12/6, giá vé của Vietnam Airlines phổ biến từ 1,8 đến 1,9 triệu đồng.

Nhiều gia đình chọn bay lệch cuối tuần, thậm chí chấp nhận chuyến đêm để giảm chi phí vé máy bay. Ảnh: Anh Nguyễn

Theo ghi nhận, với các gia đình đông thành viên, việc chuyển lịch bay từ cuối tuần sang đầu tuần có thể giúp tiết kiệm từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng cho một kỳ nghỉ hè.

Trước nhu cầu đi lại tăng cao dịp hè, các hãng hàng không tăng cường khai thác trên nhiều đường bay nội địa.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO dự kiến cung ứng gần 5,5 triệu ghế trên mạng bay nội địa từ nay đến ngày 16/8, tương ứng khoảng 28.300 chuyến bay.

Lượng ghế bổ sung tập trung trên các đường bay kết nối Hà Nội, TPHCM với các điểm du lịch có nhu cầu lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế và Quy Nhơn. Một số chặng đến Buôn Ma Thuột, Vinh và Cần Thơ cũng được tăng tải trong giai đoạn cao điểm.

Các chuyên gia du lịch khuyến nghị hành khách có kế hoạch đi lại mùa hè nên đặt vé sớm, linh hoạt thời gian khởi hành và cân nhắc các chuyến bay sáng sớm hoặc tối muộn để có thêm lựa chọn về giá.