Nàng thơ 'đội nắng' săn ảnh bên thảm hoa violet Nhật nở rộ

Hai ngày qua, công viên phường Cầu Giấy này là cái tên phủ sóng rộng khắp trên mạng xã hội nhờ những thảm hoa rực rỡ.

Những luống hoa violet Nhật (còn có tên gọi khác là hoa bâng khuâng, hoa ngọc hân) được trồng thành thảm lớn, xen kẽ sắc hồng, tím và trắng, tạo điểm nhấn trong khuôn viên.

Khu vực vốn đông vào chiều tối khi người dân đến đi dạo, tập luyện thể dục thể thao, nhưng ít người chụp ảnh. Hôm 8/10, dù trời còn nắng, nhiều người vẫn đến đây vui chơi.

Các cô gái diện trang phục nữ tính, trang điểm xinh xắn để ghi lại những bức hình kỷ niệm thật đẹp.

Nhật Thu có mặt tại đây từ khoảng 15h cùng hai người thợ chụp ảnh. Cô cho biết đây là buổi chụp theo hình thức cộng tác, trang phục có sẵn và tự trang điểm nên chỉ mất khoảng một giờ để chuẩn bị.

Thu cho biết mỗi tuần thực hiện khoảng ba bộ ảnh và thử nhiều phong cách. Với bộ ảnh lần này, cô chọn phong cách dịu dàng, tiểu thư, thanh lịch. Sắp tới, Thu dự định thực hiện thêm hai bộ ảnh áo dài.

Kim Ngân có mặt lúc 16h, sau khi trang điểm, làm tóc và thay trang phục. Cô nhận xét cảnh quan thực tế đẹp, giống những hình ảnh từng xem trước đó. Theo Ngân, thời tiết mùa thu cùng khung cảnh hoa tạo cảm giác mơ mộng, thích hợp để thực hiện những bức ảnh mang phong cách nàng thơ, trong trẻo.

Nguyễn Lưu Trà bất ngờ trước cảnh quan tại khu vực này, với không gian có nắng, hoa. Tuy nhiên, việc chụp ảnh gặp khó khăn do trời nắng, đông người. 'Từ nãy giờ bọn em chưa chụp được tấm nào ưng ý cả', cô nói.

Trà cho biết thích chụp ảnh, thường sử dụng máy ảnh phim và tập trung vào bối cảnh, phong cảnh thiên nhiên. Cô có một tài khoản Instagram để đăng ảnh mình chụp, nhưng không tự tin khi chụp chân dung hoặc ảnh bản thân.

Váy liền, áo dài hoặc trang phục tông trắng, pastel với chất liệu voan mỏng nhẹ, độ rủ mềm mại, được nhiều bạn trẻ lựa chọn để nổi bật giữa thảm hoa.

Nhiều người mang theo đạo cụ để tạo thêm điểm nhấn cho bộ ảnh.

Nhiều bạn trẻ chọn ngồi thấp phía trước thảm hoa để lấy toàn bộ sắc hoa làm phông nền cho bức ảnh.

Quỳnh Anh, 18 tuổi, ở phường Từ Liêm, dành hơn hai giờ để chuẩn bị quần áo, làm tóc và trang điểm. 'Đến đây thấy đẹp y như trên mạng, nhưng đông người nên khó tìm được góc ưng ý', cô nói.

Cô chọn một góc có những khóm hoa tím để chụp ảnh. Quỳnh Anh thích chụp ngoại cảnh, nhất là những ngày trời mát, có nắng đẹp. Mùa thu này, cô dự định đến Nhà thờ Lớn Hà Nội và Hồ Gươm để lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Hoàng Thị Mai cho biết đã chụp được nhiều ảnh ưng ý, thích nhất góc bồn hoa ở giữa công viên vì có nhiều hoa. Mai thích chụp ảnh, thường dành thời gian cuối tuần để đi chụp. Cô đặc biệt yêu hoa nên thường tìm đến những công viên nhiều cây, hoa và không gian thoáng.

Mùa thu năm nay, Mai đã chụp ảnh tại ba địa điểm gồm công viên Thống Nhất, Yên Sở và công viên này.

Công viên không có bãi trông xe riêng, du khách thường gửi tại các điểm tự phát, không có người trông coi, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn. Điểm gửi xe thuận tiện gần khu vực chụp ảnh là hầm xe chung cư Skylake, giá khoảng 3.000 đồng.

Bên cạnh violet Nhật, những khóm hoa ngũ sắc rực rỡ sắc vàng, cam, đỏ cũng trở thành điểm chụp ảnh được nhiều bạn trẻ yêu thích.