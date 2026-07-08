Chi 140 triệu đồng đi nghỉ, gia đình phát hiện khách sạn thuộc viện dưỡng lão

Tracy Haslam thất vọng vì khách sạn 4 sao là một phần của viện dưỡng lão. Ảnh: Kennedy News và Media

Tracy Haslam (52 tuổi), sống tại Bolton, hạt Greater Manchester (Anh), đã đến Tunisia nghỉ dưỡng cùng 2 con gái và 6 người cháu vào ngày 12/4.

Gia đình chi 4.000 bảng Anh (140 triệu đồng) cho kỳ nghỉ trọn gói tại một khách sạn 4 sao. Tuy nhiên, ngay khi đến nơi, bà nhận thấy trong khuôn viên khách sạn có nhiều người cao tuổi sử dụng xe lăn, đi cùng các nhân viên chăm sóc.

Theo bà, một số người cao tuổi được đẩy xe lăn đi ngang qua khu vực ghế tắm nắng của gia đình nhiều lần trong ngày. Bà cũng ghi lại hình ảnh về những gì mình chứng kiến.

Khi trao đổi về sự xuất hiện của nhiều người cao tuổi cùng nhân viên chăm sóc tại khách sạn, người quản lý nói rằng khách sạn này là một phần của viện dưỡng lão.

"Tôi thấy nhiều người cao tuổi ngồi xe lăn xuất hiện trong khuôn viên cùng các nhân viên chăm sóc. Hoá ra khách sạn 4 sao là một phần của viện dưỡng lão chăm sóc người cao tuổi dài hạn. Tôi không kỳ thị người lớn tuổi nhưng tôi không được cung cấp đầy đủ thông tin trước khi đặt phòng", bà nói.

Sau chuyến đi, bà gửi đơn khiếu nại đến Love holidays - đơn vị mà bà đặt tour. Đại diện Love holidays cho biết, sau khi nhận được phản hồi từ Tracy, công ty mới biết sự việc. Công ty đã tạm thời gỡ khách sạn khỏi hệ thống bán trong thời gian làm việc với đối tác cung cấp dịch vụ lưu trú để điều tra thêm, theo Metro.

Theo bà Tracy, trong phản hồi ban đầu, đại diện Love holidays cho biết, việc khách sạn tiếp nhận những nhóm khách nào là chính sách riêng của cơ sở lưu trú và nằm ngoài phạm vi kiểm soát của công ty. Đồng thời, công ty cũng cho rằng các bằng chứng bà cung cấp chưa đủ căn cứ để xem xét bồi thường.

Tuy nhiên, sau đó Love holidays đã gửi lời xin lỗi và hoàn trả toàn bộ chi phí lưu trú cho gia đình bà.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, bà Tracy cho biết, chuyến đi có tổng cộng 9 thành viên trong gia đình và kỳ nghỉ này là khoảng thời gian họ không thể lấy lại. Hiện phía khách sạn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.