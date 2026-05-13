Món ăn bà xã Quang Hải - Chu Thanh Huyền, đánh giá "sẽ không quay lại" tại Trung Quốc, có gì đặc biệt?

Bà xã Quang Hải nói khi mới nghe tên món này cô khá hoang mang, không tưởng tượng được món ăn sẽ ra sao nhưng sau đó "liều mình" ăn thử cho biết. Dù có từ vài năm nay, song món lẩu gà sầu riêng vẫn khá hot tại Quảng Châu. Đến quán, Chu Thanh Huyền phải xếp hàng dài, chờ lâu mới được vào ăn.

Chu Thanh Huyền được trải nghiệm hai kiểu, bao gồm lẩu khô là gà đã chín đảo cho quyện với cơm sầu riêng trên bếp than nóng và lẩu nước.

Khi được thưởng thức món lẩu nổi tiếng, Chu Thanh Huyền thú nhận hương vị món ăn khá khó tả, lẫn lộn giữa mặn, ngọt cùng vị béo của sầu riêng lại có độ nhớt do cơm sầu riêng quyện vào phần nước gà. Ngoài lẩu khô, cô cũng thử cả lẩu nước, song đều không đánh giá cao và nhận định "sẽ không quay lại".

Lẩu gà sầu riêng - món ăn lạ miệng, lạ tai, lạ mắt ở Trung Quốc

Lẩu gà sầu riêng dường như là món ăn gây độ tò mò cao cho du khách khi đến Quảng Châu, Trung Quốc. Bởi lẽ, sầu riêng đã tạo nên thương hiệu riêng của mình với hàng loạt các món tráng miệng gây thương nhớ. Rất khó để hình dung sầu riêng có thể chế biến thành món mặn. Thế nhưng, một nhà hàng ở Quảng Châu, Trung Quốc đã mạnh dạn phục vụ món “lẩu gà sầu riêng” và có vẻ tạo hiệu ứng khá tốt với cộng đồng mạng.

Bình thường thì mùi của loại quả này không tạo thiện cảm là mấy. Ngửi thôi cũng là một vấn đề chứ huống hồ được chế biến thành món lẩu gà từ sầu riêng như thế này. Bên cạnh đó, sầu riêng còn biết đến là nguyên liệu tạo ra các món tráng miệng thì càng khó mà hình dung trong một món mặn sẽ thế nào?

Món lẩu từ "sầu" này có nguyên liệu chính là sầu riêng và thịt gà. Thịt gà trước khi cho vào nấu lẩu sẽ được ướp với một số gia vị như tỏi, xì dầu, dầu vừng, muối, ớt bột và rau mùi. Sau khi thấm, thịt gà sẽ cho vào nồi hầm cùng với nước. Khi nào nước sôi, gà chín mềm thì cho phần thịt quả sầu riêng vào ăn cùng.

Nước lẩu lúc này sẽ là sự hòa quyện của vị ngọt của gà và độ béo ngậy của sầu riêng. Chính hương vị này tạo cảm giác khó tả, nhưng khá thú vị. Mùi thơm vô cùng hấp dẫn.

Múi sầu riêng vốn đặc, sệt, bùi bùi nên khi nấu một thời gian, một màu vàng sáng sẽ xuất hiện trên nồi lẩu. Sầu riêng sẽ mềm dần, tan ra khiến nồi lẩu giống như một nồi súp vậy. Bạn có thể xé nhỏ sầu riêng trong nước lẩu, hoặc gắp múi sầu riêng nóng hổi ra chén ăn. Món này có thể dùng kèm với mì và rau cho đỡ ngán.

Tiệm lẩu "sầu" ở Quảng Đông, Trung Quốc này luôn trong tình trạng đông khách. Mỗi ngày, dòng người xếp hàng để được thưởng thức món ăn này không ngớt. Hai người ăn một set lẩu vừa no giá khoảng 300 tệ (khoảng 1 triệu đồng). Nếu muốn thêm sầu riêng, thì 500 gram giá 88 tệ (khoảng 300.000 đồng). Giá sẽ hơi đắt một chút vì sầu riêng bình thường giá cũng khá cao mà còn nhập khẩu từ nước khác về. Do đó, giá sẽ nhỉnh hơn một chút. Để đảm bảo thưởng thức trọn vẹn món ăn này bạn cứ chuẩn bị hầu bao rủng rỉnh xíu là ổn.

Đứng trước những món mới, người ta thường có nhiều hoài nghi. Vậy nên, lẩu gà sầu riêng nhận những ý kiến trái chiều cũng là điều dễ hiểu. Người khen, kẻ chê, người bảo ngon mê li, người chê kinh khủng nhưng chung quy lại vẫn tạo ra được cơn sốt.