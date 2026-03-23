Cà phê trứng luộc bằng nước tiểu bé trai gây tranh cãi

Quán cà phê nằm ở thành phố Đông Dương, tỉnh Chiết Giang (miền đông Trung Quốc), giới thiệu món đồ uống lạ gồm cà phê Americano kết hợp với trứng luộc bằng nước tiểu bé trai. Theo chủ quán sản phẩm khá được ưa chuộng. Mỗi cốc có giá 28 nhân dân tệ (khoảng 4 USD), quán có thể tiêu thụ hơn 100 cốc vào dịp cuối tuần.

Món cà phê kết hợp trứng luộc trong nước tiểu trẻ em. Ảnh: SCMP

Trứng luộc trong nước tiểu trẻ em vốn là một đặc sản địa phương tại Đông Dương. Người dân tin rằng nước tiểu của bé trai dưới 10 tuổi có thể giúp cơ thể tránh buồn ngủ vào mùa xuân và ngăn ngừa say nắng vào mùa hè.

Theo truyền thuyết, món ăn này xuất hiện từ thời nhà Tống (960 -1279), khi một vị tướng yêu cầu luộc trứng, một người dân đã vô tình sử dụng nước tiểu trẻ em thay cho nước bình thường. Khi bị trách phạt, người này giải thích đây là "thuốc bổ", có thể giúp giảm đau chân trong suốt một năm.

Năm 2008, món ăn này được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Đông Dương. Họ tin rằng trứng luộc nước tiểu là một phần trong ẩm thực Trung Hoa và xứng đáng được vinh danh như kim chi Hàn Quốc hay washoku của Nhật Bản. Trong lịch sử, nước tiểu trẻ em cũng từng xuất hiện trong một số bài thuốc y học cổ truyền Trung Quốc.

Một khách cầm cốc cà phê cạnh tấm biển trước cửa quán. Ảnh: mp.weixin.qq.com

Tại quán cà phê, những quả trứng sau khi được luộc trong nước tiểu trẻ em sẽ được rang lại để tạo độ giòn, sau đó đặt lên trên ly cà phê. Khách hàng có thể ăn trứng riêng hoặc trộn vào cà phê để thưởng thức.

Một nhân viên cho biết, món này ban đầu được quảng bá là "đặc sản địa phương sáng tạo", nhằm thu hút những người thích trải nghiệm mới lạ.

Nhiều người cho rằng món ăn này có hương vị thơm ngon và bổ dưỡng, giúp nâng cao khả năng tập trung, điều hòa nhiệt độ cơ thể, tăng cường lưu thông máu, đồng thời giảm các cơn đau ở hông, chân và các khớp xương. Tuy nhiên theo Reuters, các chuyên gia y tế đã cảnh báo vấn đề vệ sinh xung quanh việc sử dụng nước tiểu để luộc trứng.

Bác sĩ Hoàng Kiến, chuyên gia thận học tại Bệnh viện Trung tâm Kim Hoa, cho biết nước tiểu là chất thải của cơ thể con người, không chứa thành phần có lợi. Tuy vậy, ông vẫn bày tỏ sự tôn trọng phong tục địa phương, nơi món ăn này tồn tại như một phần văn hóa truyền thống.

Sau khi món ăn lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự hoài nghi và lo ngại về vấn đề vệ sinh. Một người bình luận "Liệu có đảm bảo an toàn khi sử dụng trứng luộc kiểu này không".

"Tôi là người địa phương nhưng chưa bao giờ dám thử, nghe đã thấy sợ", một người tài khoản khác viết.

Trước làn sóng tranh cãi, quán cà phê đã quyết định rút món đồ uống này khỏi thực đơn.

Món cà phê latte pha cùng nước hầm ruột heo non. Ảnh: SCMP

Đây không phải lần đầu có món cà phê pha trộn nguyên liệu lạ gây chú ý ở Trung Quốc. Trước đó, một quán cà phê ở tỉnh Giang Tây từng gây xôn xao khi cho ớt chiên và bột tiêu cay vào latte. Một quán khác tại tỉnh Vân Nam từng nổi lên nhờ món pha cà phê với sâu chiên giòn. Tháng 6/2025, quán cà phê ở thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên, giới thiệu món đồ uống lạ gồm cà phê latte pha với nước hầm lòng heo, mỗi ly có giá 32 nhân dân tệ (khoảng 117.000 đồng). Đồ uống này kèm một phần xiên que ruột non heo hầm.

Dù gây chú ý trên mạng xã hội, không phải sản phẩm nào cũng được công chúng đón nhận, đặc biệt khi liên quan đến yếu tố vệ sinh và sức khỏe.