Miễn phí 17 điểm du lịch 'hot' nhất Hà Nội dịp 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội mở cửa miễn phí nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa vốn thu phí. Kết hợp chính sách miễn phí tham quan với việc miễn phí xe buýt, tàu điện trong kỳ nghỉ lễ, du khách có thể tự thiết kế những “tour 0 đồng” khám phá Thủ đô theo từng chủ đề.

Ngày 18/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có tờ trình đề nghị UBND thành phố chấp thuận việc mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố trong ngày Quốc khánh 2/9 nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của nhân dân và khách du lịch.

Chương trình trải nghiệm đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: VGP.

Danh sách gồm 17 địa điểm: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò, khu di tích Cổ Loa, khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương), di tích số 22 Hàng Buồm, ngôi nhà Di sản số 87 Mã Mây, bảo tàng Hà Nội, đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, đền Quán Thánh, trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, đền Quan Đế, làng cổ Đường Lâm, Chùa Thầy và Chùa Tây Phương.

Đáng chú ý, Hà Nội cũng miễn phí vé trên các tuyến buýt có trợ giá, tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 (Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao) trong 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9.

Như vậy, người dân có thể kết hợp phương tiện công cộng với việc tham quan các điểm di tích, đặc biệt là những địa điểm tập trung tại khu vực trung tâm.