Cửa sổ máy bay bung giữa không trung, hành khách 61 tuổi suýt bị hút ra ngoài

Hành khách hoảng loạn

Theo The Guardian, sự cố xảy ra trên chuyến bay số hiệu FR1879 từ thành phố Thessaloniki đến Memmingen (gần Munich, Đức) sáng 10/7. Chuyến bay do Malta Air - công ty con của Ryanair khai thác bằng máy bay Boeing 737.

Các báo cáo cho biết sau khi động cơ gặp trục trặc, một số mảnh vỡ đã va vào cửa sổ máy bay khiến nó bị bung giữa không trung. Áp suất trong khoang giảm đột ngột khiến một nam hành khách 61 tuổi, quốc tịch Serbia, bị nhấc khỏi ghế và phần thân trên bị hút ra ngoài cửa sổ.

Người này được cho là đã thoát nạn nhờ vợ cố gắng giữ chặt hai chân, ngăn ông bị hút hoàn toàn ra ngoài máy bay.

Ngay khi máy bay hạ cánh, hành khách được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị sốc và bị bỏng do ma sát với luồng không khí lạnh bên ngoài máy bay. Vị đại diện từ bệnh viện nhận định vụ việc "suýt trở thành thảm kịch hàng không".

Hình ảnh và video do hành khách ghi lại cho thấy mặt nạ dưỡng khí tự động rơi xuống sau khi khoang hành khách bị giảm áp suất.

Hình ảnh hành khách ghi lại sau sự cố. Nguồn: Skynews

Một nữ hành khách kể với Đài phát thanh Thessaloniki rằng phần lớn hành khách đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn giống như lốp xe phát nổ. "Chúng tôi lập tức nhận ra khoang máy bay đã bị giảm áp. Mọi người la hét, lúc đó tôi còn tưởng ai đó vô tình mở cửa thoát hiểm", người này kể lại.

Bà cho biết mặt nạ dưỡng khí ngay lập tức rơi xuống từ trần khoang hành khách, đồng thời xuất hiện mùi lạ. "Đầu và vai của một hành khách đã bị hút ra ngoài cửa sổ. May mắn là ông ấy vẫn thắt dây an toàn", nữ hành khách nói.

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightRadar24 cho thấy máy bay chỉ bay hơn một giờ, đạt độ cao khoảng 16.000 feet (gần 4.900m) trước khi quay đầu hạ cánh an toàn xuống sân bay Thessaloniki.

Đại diện Ryanair xác nhận máy bay đã quay trở lại sân bay vì một cửa sổ bị bung trong lúc bay. Máy bay hạ cánh bình thường, toàn bộ hành khách trở về nhà ga và một người được hỗ trợ y tế tại sân bay.

Hãng hàng không sau đó bố trí máy bay thay thế để tiếp tục đưa hành khách tới Memmingen, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến lịch trình.

Theo tờ People, Cơ quan Hàng không Ireland (IAA) đã nắm được thông tin và đang phối hợp với cơ quan điều tra an toàn hàng không của Hy Lạp cùng Cục Hàng không Dân dụng Malta làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Một chuyến bay của Ryanair do công ty con Malta Air của hãng vận hành. Ảnh: Alex Segre/Alamy

Sự cố tương tự từng xảy ra

Năm 2024, một tấm bịt cửa (door plug) trên máy bay Boeing 737 Max 9 của hãng Alaska Airlines bất ngờ bung ra giữa chuyến bay. Chiếc máy bay chở hơn 170 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn đã phải hạ cánh khẩn cấp.

Một hành khách kể rằng anh chứng kiến chiếc áo của một cậu bé bị luồng khí mạnh cuốn bay khỏi máy bay trong khi mẹ em cố giữ chặt con. May mắn, hai ghế ngồi ngay cạnh vị trí thân máy bay bị thủng đều không có người.

Một hành khách khác ngồi ngay phía sau vị trí tấm bịt cửa bị bung cho biết, anh chỉ thoát nạn nhờ thắt dây an toàn. Luồng không khí thoát ra với tốc độ lớn đã cuốn mất tất, một chiếc giày và cả điện thoại iPhone của anh.

Trong lời khai với cơ quan điều tra, cơ phó chuyến bay mô tả khoảnh khắc xảy ra sự cố là "hỗn loạn". Khi máy bay đang bay với tốc độ khoảng 640 km/h, tấm bịt cửa bung ra đã làm bật cửa buồng lái và hất văng tai nghe của ông. Vụ việc khiến 7 hành khách và một tiếp viên bị thương nhẹ.

Báo cáo điều tra cuối cùng được công bố năm ngoái xác định bốn bu lông có nhiệm vụ cố định tấm bịt cửa đã được tháo ra trong quá trình lắp ráp thân máy bay để phục vụ công việc tán đinh. Tuy nhiên, sau khi tấm bịt cửa được lắp trở lại, các bu lông này đã không được lắp lại, dẫn đến sự cố.