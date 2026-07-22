Mâm cơm được khen như nhà hàng của mẹ đảm Hải Phòng

Mỗi khi chia sẻ hình ảnh bữa cơm gia đình lên mạng xã hội, Hoài nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng yêu bếp. Không ít người nhận xét các món ăn được chuẩn bị như ở nhà hàng, chỉn chu từ cách kết hợp thực phẩm, cân bằng dinh dưỡng đến bày biện.

Có người cho rằng những mâm cơm ấy "có tiền cũng chưa chắc mua được", bởi giá trị nằm ở thời gian và sự chăm chút người nấu dành cho gia đình.

Thu Hoài sống cùng chồng và hai con, lần lượt 14 và 12 tuổi. Dù bận rộn với công việc, cô vẫn duy trì thói quen tự chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. Với cô, đây là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, khi mọi người cùng ngồi lại bên nhau sau giờ học và làm việc.

"Dù đi đâu ăn gì cũng không hạnh phúc bằng khi về nhà mọi người quây quần bên mâm cơm sau một ngày làm việc mệt nhoài", cô nói.

Hai con đã lớn nên ăn cùng chế độ với bố mẹ. Vì vậy, cô luôn cố gắng chuẩn bị bữa cơm đủ món để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, đồng thời tạo sự phong phú giúp các thành viên không thấy nhàm chán.

Hoài cho biết nhiều món ăn cô học được từ mẹ, người nấu ăn rất ngon. Những món mới, cô tự tìm hiểu trên Internet rồi điều chỉnh theo khẩu vị gia đình.

Thay vì lên thực đơn từ trước, mỗi lần đi chợ cô thường chọn mua những nguyên liệu mình thấy tươi ngon rồi linh hoạt kết hợp.

"Nếu hôm nay có hai món rau thì sẽ nấu một món mặn, còn hôm nào có hai món mặn thì sẽ thêm một món rau", cô nói về cách cân đối thực đơn.

Điều khiến nhiều người ấn tượng hơn cả là cách trình bày mâm cơm. Hoài thừa nhận trước đây không quá đảm đang, cũng không nấu nướng nhiều, chỉ từ khi bắt đầu yêu thích đồ gốm và tìm hiểu cách bày biện bàn ăn, cô mới dần yêu căn bếp.

Trên mỗi mâm cơm, ngoài các món ăn được chế biến chỉn chu, cô còn lựa chọn bát đĩa gốm với màu sắc, kiểu dáng khác nhau để phù hợp từng món. Theo cô, một bữa ăn ngon không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở cảm giác ngon mắt, khiến mọi người muốn ngồi lại bên nhau lâu hơn.

Thường xuyên vào bếp, Hoài ngày càng hiểu khẩu vị của từng thành viên. Hai con luôn hào hứng thưởng thức những món mẹ nấu, còn chồng là người động viên cô nhiều nhất.

"Mình nấu được món nào thì các con lại 'đặt hàng' món đó. Chồng thì lúc nào cũng bảo 'cơm vợ là nhất'. Có khi thấy mình mải chụp ảnh bữa cơm, anh lại giục 'xong chưa em để anh còn ăn'", Hoài kể.

Dù bận rộn, cô vẫn giữ thói quen tự tay chuẩn bị bữa cơm cho chồng con mỗi ngày.