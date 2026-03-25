Loại rau "món ăn của Hoàng đế" tươi hơn hẹ, thơm hơn cần tây, xào đơn giản ăn ngon hơn cả thịt

Loại rau này phổ biến ở chợ vào mùa đông xuân: Rau cải cúc. Giá thành của rau cải cúc khá rẻ nên ít ai biết rằng, loại rau này từng được mệnh danh là "món ăn của Hoàng đế" vì chúng chỉ được trồng để dâng lên cho hoàng đế thưởng thức, dân thường ít được ăn.

Những mớ rau xanh mướt, lá tươi rói, thân non mềm mại như "búng ra sữa", nhìn là thấy hình ảnh của mùa xuân. Nhắc đến loại rau này, có người rất yêu thích nó, hương thơm độc đáo, tươi mát của nó là dấu hiệu chắc chắn báo hiệu mùa xuân đã đến.

Cải cúc rất giàu vitamin C, vitamin K, caroten, sắt, canxi và các chất dinh dưỡng khác, giúp nâng cao khả năng miễn dịch, thúc đẩy hấp thu canxi. Loại rau này cũng còn có tác dụng tốt đối với sắc đẹp của phụ nữ và bổ sung máu, canxi cho phụ nữ.

Rau cải cúc non mềm, xào với tỏi thành món ngon, được ăn nhiều hơn cả thịt. Bạn thử làm xem nhé!

Khi chọn loại rau này, đừng chỉ nhìn vào độ xanh của lá. Cải cúc ngon phải có lá xòe rộng và màu sắc tươi sáng. Quan trọng nhất, thân cây phải mềm; nếu bạn có thể dễ dàng bẻ gãy chúng bằng ngón tay, thì chúng mềm.

Nếu chúng quá cứng để bẻ, chúng đã già và sẽ có vị như cỏ khi nấu chín.

Rửa sạch rau và để ráo nước. Đừng vội vàng ở bước này; nếu cho chúng vào chảo khi còn ướt, chúng sẽ bị luộc chín và không ngon.

Khi cắt, đừng thái quá nhỏ. Chỉ cần cắt đôi, một nửa để lấy thân và nửa còn lại để lấy lá. Tại sao phải cắt riêng? Bởi vì thân cần thời gian nấu lâu hơn lá. Khi nấu, hãy xào thân trước, sau đó mới cho lá vào. Bằng cách này, chúng sẽ chín vừa tới.

Rau cải cúc và tỏi là một sự kết hợp hoàn hảo. Hương thơm của tỏi làm nổi bật vị tươi mát của rau cải cúc và hương vị của rau cải cúc không bị lấn át bởi tỏi. Chúng bổ sung cho nhau, và không thành phần nào lấn át thành phần kia.

Bóc vỏ ba hoặc bốn tép tỏi, sau đó đập dập chúng bằng sống dao cho đến khi chúng nứt ra. Đừng băm quá nhuyễn, độ thô ráp vừa phải sẽ làm cho tỏi ngon hơn. Bạn sẽ nghe thấy tiếng "bụp" khi đập dập, và mùi thơm của tỏi sẽ ngay lập tức lan tỏa khắp không gian.

Làm nóng chảo và cho dầu vào. Dùng nhiều dầu hơn một chút so với bình thường khi xào rau; rau cải cúc sẽ ngon hơn khi dùng nhiều dầu hơn, giúp rau mềm và ẩm hơn. Khi dầu nóng, cho tỏi băm vào và xào trên lửa nhỏ.

Lúc này, căn bếp sẽ bắt đầu tràn ngập một mùi thơm hấp dẫn—mùi tỏi hòa quyện với hương thơm của dầu—thật ngon miệng!

Khi tỏi bắt đầu chuyển sang màu vàng và tỏa hương thơm, cho cuống rau cải cúc vào chảo. Lúc này, lửa phải lớn và chảo phải nóng. Bạn sẽ nghe thấy tiếng xèo xèo khi hơi nước bốc lên; nhanh chóng đảo đều.

Xào khoảng mười giây cho đến khi phần thân chuyển sang màu xanh tươi hơn, sau đó cho lá vào. Tiếp tục xào trên lửa lớn. Quan sát nồi rau cải cúc lớn từ từ mềm ra và sẫm màu hơn, từ đầy nồi giảm xuống còn một nửa, đó là lúc nêm gia vị.

Lượng muối tùy thuộc vào khẩu vị của bạn. Không cần thêm bất kỳ gia vị nào khác, kể cả nước dùng gà hay bột ngọt. Hương thơm tự nhiên của rau cải cúc chính là hương vị tuyệt vời nhất.

Từ lúc cho lá vào chảo đến khi chín, chỉ mất một hoặc hai phút. Nếu xào quá lâu, lá cải cúc sẽ mất độ giòn và trở nên nhão, đồng thời hương thơm tinh tế của nó cũng sẽ biến mất.

Rau cải cúc xào được bày ra đĩa, xanh mướt và bóng bẩy với dầu, những tép tỏi được giấu bên trong, hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi.

Gắp một đũa đưa vào miệng, bạn sẽ cảm nhận cuống giòn và mềm, tạo nên tiếng "rắc" nhẹ khi cắn vào, lá mềm và xốp, ngập tràn hương thơm đặc trưng của rau cải cúc. Hương vị tinh tế và nhẹ nhàng, nhưng lưu lại rất lâu; ngay cả sau khi nuốt, dư vị vẫn còn đọng lại.

Món này ngon nhất khi ăn kèm với cơm. Múc một thìa rau cải cúc cùng với nước dùng, rồi đặt lên trên cơm. Cơm sẽ hơi ngả màu xanh, và sau khi ăn một miếng, hương thơm sẽ vô cùng quyến rũ.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!