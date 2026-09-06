Loại rau là món ngon đầu tiên của tháng 8, giàu vitamin, giúp điều hòa huyết áp, làm chậm quá trình lão hóa

Sau khi ngày Thu phân qua đi, cảnh tượng bắt mắt nhất ở chợ chính là những bó thân hẹ xanh mướt điểm xuyết những nụ hoa nhỏ xíu: Hoa hẹ (bông hẹ, hẹ bông).

Nhiều người gọi loại rau này là: "Món ngon đầu tiên của tháng Tám" và điều đó hoàn toàn xứng đáng. Loại rau này có thời gian thu hoạch ngắn, nếu bạn trì hoãn dù chỉ một chút, nó sẽ bị héo úa, và bạn sẽ phải đợi đến năm sau mới có thể thưởng thức lại.

Hoa hẹ là những cuống hoa non mọc ra từ cây hẹ. So với lá hẹ, chúng giòn hơn, mềm hơn và có mùi thơm đậm đà hơn mà không quá nồng.

Khi ăn vào, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt nhẹ, và ngay cả phần phình nhỏ ở đầu cũng ăn được – thực sự là một kho báu dinh dưỡng.

Bông hẹ tuy nhỏ nhưng rất giàu dinh dưỡng. Trong 100g bông hẹ chứa nhiều vitamin K, C, A, folate, cùng khoáng chất canxi, sắt, kali và mangan. Đặc biệt giàu chất xơ và các hợp chất sulfur như allicin, có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm tự nhiên.

Bông hẹ ít calo, giàu chất chống oxy hóa giúp tăng đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa huyết áp và làm bền thành mạch. Chất xơ hòa tan trong bông hẹ tốt cho đường ruột, vitamin K giúp xương chắc khỏe, còn hợp chất flavonoid giúp làm chậm lão hóa tế bào.

Vị umami của loại rau đến từ các hợp chất lưu huỳnh tự nhiên, mang lại cho chúng độ tươi ngon mà không cần đến bột ngọt.

Hơn nữa, không giống như rau hẹ, bông hẹ không tiết ra nhiều nước, khiến chúng đặc biệt thích hợp để làm nhân sủi cảo và chúng vẫn giữ được độ giòn khi xào.

Có một vài mẹo khi chọn mua loại rau này: Chọn các nụ phải còn khép chặt và chưa nở, với thân màu xanh tươi sáng, dễ gãy khi bóp nhẹ ở gốc; đây là những cành non nhất. Nếu nụ đã nở và thân có màu trắng và cứng, chúng đã quá già và sẽ có vị kém ngon khi dùng làm sủi cảo.

1. Món ăn gợi ý: Sủi cảo nhân hoa hẹ

Hoa hẹ tạo độ giòn và tươi mát, nấm bào ngư thái hạt lựu mang lại cảm giác đậm đà, trứng mềm xốp, còn tôm khô làm cho nhân bánh thêm phần thơm ngon – thậm chí còn thơm hơn cả nhân thịt nguyên chất, mà lại không hề ngấy.

Tôm khô là loại tôm nhỏ, không to nhưng rất đậm vị, bạn có thể tìm thấy chúng ở các quầy bán đồ khô trong chợ.

Nguyên liệu: Một bó hoa hẹ (khoảng 200g), 3 quả trứng gà, 100g nấm bào ngư, một ít tôm khô và lượng vỏ bánh sủi cảo vừa đủ. Chỉ nêm muối, dầu mè và tiêu trắng, cùng lắm là một chút nước tương nhạt.

Cách làm:

- Ngâm tôm khô trong nước ấm khoảng 10 phút trước. Không nên cho quá nhiều nước, chỉ cần đủ ngập tôm. Sau khi tôm mềm, vớt ra và băm nhỏ. Giữ lại nước ngâm tôm và cho vào nhân khi trộn để giữ được hương vị umami.

- Cắt nấm bào ngư thành những miếng nhỏ, càng nhỏ càng tốt. Làm nóng chảo không dầu, cho nấm bào ngư đã cắt nhỏ vào và xào trên lửa nhỏ cho đến khi hơi vàng và thơm. Vớt ra khỏi chảo và để nguội. Bước này giúp loại bỏ độ ẩm, ngăn nhân bị nhão khi gói và cũng làm cho nhân dai hơn.

- Đánh tan trứng, cho một ít dầu vào chảo (không để dầu quá nóng), đổ trứng vào và đảo nhanh cho đến khi trứng tơi ra thành những miếng nhỏ. Tắt bếp khi trứng vẫn còn mềm, sau đó vớt ra và để nguội.

- Rửa sạch bông hẹ, cắt bỏ phần cứng ở đầu nhưng giữ lại các nụ hoa nhỏ ở ngọn. Băm nhỏ, rưới một thìa nhỏ dầu mè và trộn đều, đảm bảo mỗi miếng đều được phủ dầu để tránh tiết ra quá nhiều nước.

- Cho hoa hẹ, nấm bào ngư thái hạt lựu, trứng băm nhỏ và tôm khô băm nhỏ vào một bát lớn. Thêm muối và tiêu trắng, sau đó đổ hai hoặc ba thìa nước ngâm tôm khô vào. Khuấy đều theo một chiều cho đến khi các nguyên liệu trộn đều. Thêm muối cuối cùng để tránh phần nhân bị xẹp.

- Để làm sủi cảo, cho chúng vào nước sôi và luộc đến khi chúng nổi lên mặt nước. Thêm nước lạnh hai lần, và khi sủi cảo phồng lên là được. Cắn một miếng khi còn nóng; hoa hẹ vẫn giòn, nấm bào ngư vẫn dai, và vị umami của tôm khô cùng hương thơm của trứng đều hội tụ bên trong. Bạn có thể ăn cả một đĩa mà không cần chấm với giấm.

2. Món ăn gợi ý: Bông hẹ xào tiết lợn

Tiết lợn và bông hẹ là một sự kết hợp hoàn hảo; một bên mềm mịn, còn bên kia giòn tươi mát. Tiết lợn được chế biến đúng cách sẽ không có mùi tanh. Cho bông hẹ vào cuối cùng, xào nhanh trên lửa lớn, và món ăn sẽ sẵn sàng chỉ trong chốc lát – rất ngon khi ăn kèm với cơm.

Nguyên liệu: Một miếng tiết lợn (khoảng 300g), một ít bông hẹ, gừng, tỏi và ớt khô (tùy chọn). Nêm nếm với rượu nấu ăn, nước tương nhạt, muối, tiêu trắng và một chút đường cho thơm ngon.

Cách làm:

1.- Nhẹ nhàng rửa sạch tiết lợn và cắt thành từng lát dày hoặc miếng nhỏ, không quá mỏng. Đun sôi nước trong nồi, cho một thìa muối, đổ tiết lợn vào và nấu trong 1 phút sau khi nước sôi trở lại. Vớt ra và để ráo nước. Bước này giúp loại bỏ mùi tanh và cũng làm cho tiết lợn đặc hơn, ít bị vỡ vụn hơn.

- Rửa sạch và cắt bông hẹ thành từng đoạn, dài khoảng bằng ngón tay út. Cắt lát gừng và tỏi. Nếu thích ăn cay, bẻ ra hai quả ớt khô.

- Làm nóng chảo, cho dầu vào, phi thơm gừng và tỏi. Thêm ớt khô nếu thích ăn cay. Đổ tiết lợn đã chần vào, rưới một thìa rượu nấu ăn dọc theo mép chảo, thêm một thìa nước tương nhạt, một nhúm đường và bột tiêu trắng. Nhẹ nhàng đảo đều bằng mặt sau của thìa; không khuấy vì tiết lợn rất dễ vỡ. Thêm hai hoặc ba thìa nước, đậy nắp chảo và đun nhỏ lửa trong 1 phút để tiết lợn ngấm gia vị.

- Mở nắp, cho hoa hẹ vào, tăng lửa và xào nhanh khoảng 30 giây, đến khi hoa hẹ chuyển sang màu xanh và mềm nhẹ. Nếm thử độ mặn, thêm muối nếu cần, sau đó tắt bếp ngay và vớt ra khỏi chảo. Tiết heo sẽ mềm mịn, hoa hẹ giòn ngọt, nước dùng đặc biệt ngon khi ăn kèm với cơm.

Hoa hẹ là một món ngon theo mùa thực sự. Ngay sau khi mùa thu bắt đầu, loại rau này mềm nhất. Chỉ vài ngày nữa thôi, chúng sẽ quá già – nụ sẽ nở, thân sẽ cứng lại và hương thơm sẽ phai nhạt. Hãy tận hưởng hương vị tươi ngon đầu tiên của tháng Tám, vì khi mùa này kết thúc, bạn sẽ không thấy chúng nữa cho đến năm sau.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!