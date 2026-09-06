Kinh nghiệm nhìn thời tiết săn mây ở miền Bắc

Tà Xùa (Sơn La), Y Tý, Lảo Thẩn, Sa Pa (Lào Cai), VQG Ba Vì (Hà Nội) và nhiều nơi khác ở miền Bắc đang bước vào mùa săn mây đẹp nhất trong năm, kéo dài từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 4 năm sau. Để săn mây thành công, ngoài chọn đúng điểm, thời tiết cũng là yếu tố quyết định.

Diệp Hữu Đạt, hướng dẫn viên tại Tà Xùa, nói không có cách biết chắc chắn biển mây xuất hiện vì phụ thuộc thời tiết hằng ngày. Thông thường, biển mây sẽ xuất hiện dày đặc khi độ ẩm không khí cao, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, đặc biệt sau những ngày mưa trước đó.

Du khách nên theo dõi dự báo thời tiết của cả khu vực xung quanh, thay vì tập trung vào điểm săn mây. Các yếu tố cần lưu ý là nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa. Ví dụ, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm càng lớn, độ ẩm cao nhưng gió không quá mạnh, khả năng hình thành mây tầng thấp nhiều hơn. Ngược lại, trời nhiều gió và khô thường khó có biển mây dày.

Mây ở đỉnh Gió tại Tà Xùa. Ảnh: Diệp Hữu Đạt

Anh Đinh Công Tú, chủ một homestay ở Tà Xùa, khuyên đừng chỉ nghe kinh nghiệm truyền miệng như "tháng này là mùa săn mây".

"Điều quan trọng vẫn là chọn ngày có thời tiết phù hợp", anh nói, chỉ ra sau một đêm mưa nhẹ, nước bốc hơi từ đất và cây cối, kết hợp không khí lạnh về đêm, có thể tạo lớp mây hoặc sương dày trong các thung lũng. Nếu mưa lớn, hôm sau gió mạnh, trời nhiều mây, không hửng nắng, biển mây khó xuất hiện hoặc thường không đẹp.

Biển mây có thể xuất hiện bất ngờ vào mọi thời điểm trong ngày nhưng lý tưởng nhất là từ 5h30 đến 7h30. Du khách nên đến điểm "săn" trước khi Mặt Trời mọc vì lúc này mây còn dày, ánh sáng xuyên qua các lớp mây tạo nên khoảnh khắc đẹp.

Khi mặt trời lên cao, nhiệt độ tăng, mây tan nhanh, đặc biệt ở những thung lũng thấp. Thời điểm hoàng hôn khoảng 16-17h cũng thường có mây nhưng ít hơn sáng.

Du khách không nên quá kỳ vọng vào hình ảnh biển mây dày đặc như trên ảnh. Mây đẹp nhất thường xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn, đôi khi chỉ khoảng 30 phút.

Nếu tập trung du lịch săn mây, du khách có thể dành 2-3 ngày tại địa điểm để tăng cơ hội. Lưu ý các điểm săn mây từ thời điểm này bắt đầu khá lạnh, cần chuẩn bị quần áo đủ ấm, giày có độ bám tốt và kiểm tra dự báo thời tiết.