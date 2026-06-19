Không giống các ngày Lễ khác, mâm cúng Tết Đoan Ngọ không thể thiếu 2 món đặc biệt này

Khác với mâm cỗ cúng vào dịp Tết Nguyên đán hay Rằm tháng Giêng, mâm cúng Tết Đoan Ngọ có những nét rất riêng. Trong đó, có hai món ăn đặc biệt gần như không thể thiếu ở nhiều gia đình Việt, đó là cơm rượu nếp và thịt vịt.

2 món đặc biệt không thể thiếu trong mâm cúng Tết Đoan Ngọ

Cơm rượu nếp - món ăn đặc trưng của ngày "diệt sâu bọ"

Theo nhiều tài liệu dân gian, Tết Đoan Ngọ còn được gọi là "Tết diệt sâu bọ". Người xưa quan niệm đây là thời điểm chuyển mùa, sâu bệnh phát triển mạnh, đồng thời trong cơ thể con người cũng dễ phát sinh các loại ký sinh trùng và bệnh tật.

Chính vì vậy, ngay từ sáng sớm ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch, nhiều gia đình có thói quen ăn cơm rượu nếp với mong muốn "diệt sâu bọ", thanh lọc cơ thể và tăng cường sức khỏe.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong các ghi chép cổ, người dân thường chuẩn bị rượu nếp và các loại trái cây đầu mùa để dâng cúng tổ tiên rồi cùng nhau thưởng thức. Đây được xem là nghi thức quan trọng nhất trong ngày Tết Đoan Ngọ.

Cơm rượu nếp được làm từ gạo nếp lên men nên có vị ngọt xen lẫn chút cay nồng đặc trưng. Người miền Bắc thường sử dụng nếp cẩm hoặc nếp cái hoa vàng để chế biến. Trong khi đó, nhiều địa phương miền Trung và miền Nam lại có cách làm riêng, tạo nên hương vị đa dạng nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa truyền thống.

Không chỉ mang yếu tố tín ngưỡng, cơm rượu nếp còn chứa các lợi khuẩn sinh ra trong quá trình lên men, hỗ trợ tiêu hóa khi sử dụng với lượng phù hợp.

Thịt vịt - món ăn ít xuất hiện trên mâm cúng nhưng lại đặc biệt quan trọng trong Tết Đoan Ngọ

Nếu như trong phần lớn các dịp lễ Tết của người Việt, thịt gà hoặc thịt lợn thường được lựa chọn để dâng cúng thì Tết Đoan Ngọ lại là một ngoại lệ khá thú vị.

Nhiều địa phương, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung, có phong tục ăn thịt vịt vào dịp này. Đây được xem là món ăn mang ý nghĩa giải nhiệt cơ thể trong thời điểm bước vào mùa hè nắng nóng.

Nhiều địa phương, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung, có phong tục ăn thịt vịt vào ngày Tết Đoan ngọ.

Theo quan niệm dân gian, thịt vịt có tính mát, giúp thanh nhiệt, bổ dưỡng và hỗ trợ cơ thể cân bằng trong những ngày thời tiết oi bức. Chính vì vậy, sau khi hoàn thành nghi lễ cúng gia tiên, nhiều gia đình thường chuẩn bị các món như vịt luộc, vịt quay, vịt om sấu hoặc cháo vịt để cả nhà cùng thưởng thức.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho biết thịt vịt là nguồn cung cấp protein, sắt và nhiều vitamin nhóm B. Khi chế biến hợp lý, đây là món ăn phù hợp trong mùa hè, đặc biệt với những người cần bổ sung năng lượng sau thời gian lao động vất vả.

Mâm cúng Tết Đoan Ngọ còn có những gì?

Ngoài hai món đặc trưng kể trên, mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thường gồm:

Hương, đèn hoặc nến.

Hoa tươi.

Nước sạch.

Vàng mã.

Các loại trái cây đầu mùa như vải, mận, chuối, đào, măng cụt...

Bánh gio (bánh tro) ở miền Bắc.

Bánh ú, chè trôi nước ở nhiều tỉnh miền Nam.

Tùy điều kiện từng gia đình và phong tục từng vùng miền mà mâm cúng có thể được chuẩn bị đơn giản hoặc cầu kỳ hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là lòng thành kính đối với tổ tiên và mong muốn cầu chúc sức khỏe, bình an cho cả gia đình.

Giá trị vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ

Ngày nay, dù nhịp sống hiện đại có nhiều thay đổi, nhiều phong tục cổ truyền đã dần mai một, nhưng cơm rượu nếp và thịt vịt vẫn là hai món ăn quen thuộc xuất hiện trong dịp Tết Đoan Ngọ ở nhiều gia đình Việt.

Không chỉ đơn thuần là những món ăn theo mùa, chúng còn là biểu tượng của nét văn hóa dân gian lâu đời, gắn với quan niệm chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh và sự gắn kết gia đình. Chính vì thế, mỗi dịp mùng 5 tháng 5 Âm lịch, nhiều người vẫn giữ thói quen chuẩn bị cơm rượu nếp, bày mâm hoa quả, thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên và cùng nhau thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị truyền thống.