Thức đến 3h sáng săn Milky Way ở Côn Đảo

Phi cho biết, tại Côn Đảo, những địa điểm săn Milky Way (dải Ngân Hà) được nhiều người lựa chọn gồm Bãi Nhát, Mũi Cá Mập, bãi Lò Vôi, khu vực An Hội sau 23h, cung đường Tây Bắc, mũi Tàu Bể hoặc mũi Chân Chim.

Phần lớn những nơi này đều nằm xa khu dân cư, ít ánh sáng nhân tạo và có tầm nhìn rộng ra biển.

Sau khi chọn vị trí, dựng máy và kiểm tra thời tiết, cả nhóm ngồi chờ giữa khoảng tối gần như tuyệt đối của bờ biển. Tiếng sóng kéo dài suốt nhiều giờ, gió biển càng về khuya càng mạnh. Đến khoảng 2-3h sáng, phần lõi dải Ngân Hà bắt đầu nhô lên từ phía Đông Nam.

"Khoảnh khắc nhìn thấy dải sáng hiện lên giữa bầu trời tối khiến mình thấy đáng để thức trắng", Phi nói.

Sinh ra và lớn lên ở Côn Đảo, Phi cho biết điều đặc biệt nhất ở đây không chỉ nằm ở biển xanh hay những cung đường ven biển, mà còn ở những khoảng trời đủ tối để nhìn thấy hàng triệu ngôi sao bằng mắt thường.

Theo anh, Côn Đảo là một trong số ít nơi còn giữ được điều kiện lý tưởng để săn Milky Way nhờ ít ô nhiễm ánh sáng và có nhiều góc nhìn rộng về phía Nam, Đông Nam - hướng xuất hiện phần lõi Ngân Hà vào mùa hè.

Dải Ngân Hà thực tế xuất hiện quanh năm, nhưng thời điểm dễ quan sát nhất tại Việt Nam thường kéo dài từ tháng 3 đến hết mùa hè. Đây là lúc phần trung tâm của thiên hà hiện rõ hơn và có thể quan sát bằng mắt thường nếu thời tiết thuận lợi.

"Nhiều người nghĩ phải lên núi cao hoặc đi rất xa mới thấy được Milky Way, thực tế, chỉ cần đủ tối là có thể nhìn thấy", Phi nói.

Theo kinh nghiệm của chàng trai 29 tuổi, yếu tố quan trọng nhất không phải máy ảnh mà là thời điểm. Để săn được dải sao, anh thường chọn những đêm gần như không có trăng, khoảng từ ngày 25 âm lịch đến mùng 5 tháng sau.

"Chỉ cần trăng sáng là gần như không thấy gì nữa", anh nói.

Thời tiết cũng quyết định phần lớn thành công của chuyến đi. Trước mỗi lần săn sao, Phi và nhóm bạn thường kiểm tra độ che phủ mây bởi chỉ cần nhiều mây hoặc sương mù, khả năng quan sát sẽ giảm đáng kể.

"Săn sao thực chất là một chuyến đi xuyên đêm. Có hôm phải chờ từ tối đến gần sáng mới thấy phần lõi xuất hiện", Phi nói.

Một lưu ý khác là không nên đi một mình. Theo Phi, phần lớn các điểm săn sao đẹp đều nằm xa khu dân cư, địa hình ven biển hoặc mỏm đá ban đêm khá trơn trượt, gió lớn và tối hoàn toàn.

"Đi từ hai đến ba người trở lên sẽ an toàn hơn. Mọi người cũng có thể hỗ trợ nhau dựng máy, tạo ánh sáng tiền cảnh hoặc thay phiên đứng vào khung hình", anh nói.