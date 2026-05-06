Tuyến đường hoa giấy nở rộ tại làng chài Nha Trang

Hoa giấy nằm hai bên đường ở khu vực khu tái định cư ở làng chài Vĩnh Trường (làng chài phường Nha Trang) nở rộ, một số đoạn kéo dài hơn 300 m.

Dù không phải là hoa biểu trưng của phố biển Nha Trang, nhưng hình ảnh hoa giấy bung nở đủ các sắc màu hồng, tím, đỏ dịp hè đã quen thuộc với người địa phương nhiều năm nay.

Hoa thường nở rộ từ tháng 3 đến tháng 6, rực rỡ nhất vào đầu tháng 6.

Như Ý (phải), 21 tuổi, cho biết cô rủ bạn đến trải nghiệm sau khi thấy hình ảnh những tuyến đường hoa giấy đỏ rực được nhiều người đăng tải lên mạng xã hội. "Hoa giấy ở đây mọc dày và nở rộ, kết hợp với nắng chiều chụp ảnh rất đẹp, cuối tuần tôi sẽ rủ gia đình đến thực hiện bộ ảnh lưu niệm", Ý nói.

Nhiều du khách cho biết năm nay hoa giấy nở rộ sớm hơn mọi năm, màu sắc đa dạng nên lượng người đến chụp hình đông, tập trung vào khoảng 16-17h trong ngày.

Nhiều cây hoa nở thành chùm lớn, sà xuống lòng đường. Anh Minh Trường, 30 tuổi, du khách từ TP HCM, cho biết ấn tượng khi thấy hoa giấy nở rộ tại nhiều góc phố của làng chài. Từng đi du lịch nhiều tỉnh phía nam, anh đánh giá hoa giấy ở Vũng Tàu và Nha Trang để lại "nhiều ấn tượng nhất".

Du khách Nga tạo dáng chụp ảnh bên đường hoa.

Xen lẫn những cây hoa giấy là các bức tường bích họa dài hơn 300 m bao bọc làng chài. Những tác phẩm này do Công ty Mỹ thuật Sài Gòn thực hiện năm 2019, với chủ đề "Ngư dân và biển cả".

Ngư dân tại làng chài đan lưới dưới những tán hoa giấy. "Hoa giấy phủ kín, che nắng tốt và mát mẻ nên làm việc rất dễ chịu", chị Hoa, người dân địa phương, nói.

Dọc tuyến đường Võ Thị Sáu dẫn vào làng chài Vĩnh Trường, nhiều khung giàn hoa giấy được dựng trên vỉa hè, góp phần tạo cảnh quan cho khu vực.