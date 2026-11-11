Đổi nhà đi du lịch: Cách người Trung Quốc nghỉ dưỡng không tốn tiền

Biệt thự rộng khoảng 1.000-2.000 m2, gồm hai hoặc ba căn nhà riêng biệt, có hòn non bộ, đình nghỉ và ao cá. Trong thời gian lưu trú, Xiao cùng một người bạn của chủ nhà mua thực phẩm, nấu bánh bao, thịt xá xíu và bánh mì sầu riêng. Anh mô tả đây là mùa hè thoải mái nhất từng trải qua.

Từng làm quản lý vận hành trong lĩnh vực hoa tươi, yoga và khởi nghiệp tại Quảng Đông, Xiao chọn nghỉ hưu sớm để dành thời gian du ngoạn. Anh cho rằng hình thức du lịch này đòi hỏi sự cởi mở và tin tưởng lẫn nhau.

"Nếu lúc nào cũng lo lắng, bạn sẽ không thể đổi nhà để đi du lịch", anh nói.

Xiao Ping đổi căn hộ rộng 50-60 m2 ở Đông Quan lấy một biệt thự rộng khoảng 1.000-2.000 m2 ở Quý Châu. Ảnh: News Sig

Trào lưu trao đổi nhà (home swapping) thay vì thuê khách sạn mỗi khi đi du lịch thu hút giới trẻ từ năm 2023, trong bối cảnh giá phòng lưu trú tăng cao. Sau đó mở rộng sang nhóm trung niên nghỉ hưu sớm và người cao tuổi. Họ tận dụng căn nhà thứ hai, nhà nghỉ dưỡng hoặc phòng trống để đổi lấy chỗ ở tại những địa phương muốn đến.

Li Feng, một kỹ sư đã nghỉ hưu ở Thiểm Tây, bắt đầu trao đổi nhà từ nửa cuối năm 2023, duy trì khoảng hai chuyến mỗi năm. Dịp nghỉ lễ Trung thu và Quốc khánh năm nay, bà cho hai phụ nữ từ Vân Nam, ở nhờ nhà mình. Đổi lại, bà lưu trú tại nhà của một trong hai người ở Vân Nam mà không phải trả tiền thuê.

Cuối năm 2023, Li Feng từng đổi căn hộ nhỏ ở Tây An lấy biệt thự tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Quảng Đông. Bà cho biết ngoài việc tiết kiệm chi phí lưu trú, hình thức này còn giúp người tham gia gặp gỡ những người cùng sở thích. Một số khách sau chuyến đi còn để lại quà như lò vi sóng hoặc đồ gia dụng mới để cảm ơn chủ nhà.

Wu Xiaoping, giáo viên ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, cũng tham gia cộng đồng khi một căn nhà liền kề của bà chưa đến thời gian cho thuê vào mùa hè. Qua trải nghiệm, bà nhận thấy người tham gia thường ưu tiên đối tác có hoàn cảnh hoặc nghề nghiệp tương đồng. Phụ nữ thường muốn đổi nhà với phụ nữ, giáo viên có xu hướng kết nối với công chức hoặc người cùng nghề.

Trào lưu trao đổi nhà khi đi du lịch xuất hiện ở giới trẻ từ năm 2023 rồi mở rộng sang nhóm nghỉ hưu sớm và người cao tuổi. Ảnh minh họa: Pexels

Xiao Ping đã đổi nhà hơn 20 lần tại các thành phố như Vô Tích, Nam Kinh, Dương Châu, Uy Hải, Thanh Đảo và Quý Dương. Anh cũng lập các nhóm trên Xiaohongshu và WeChat với tổng cộng hàng nghìn thành viên.

Việc trao đổi không nhất thiết diễn ra cùng thời điểm hoặc giữa hai căn nhà có giá trị tương đương. Hai bên có thể đổi chỗ ở trực tiếp, hoặc một người đến lưu trú trước rồi người còn lại sử dụng nhà vào dịp khác. Nếu thời gian lưu trú chênh lệch, họ có thể thỏa thuận khoản tiền bù khoảng 30-50 nhân dân tệ mỗi ngày.

Một số người còn đổi chỗ ở bằng kỹ năng. Xiao từng biết một nữ huấn luyện viên yoga dạy 8-10 buổi mỗi tháng cho chủ nhà để đổi lấy nơi lưu trú.

Trong nhóm WeChat của Xiao, người muốn tham gia cần có nhà riêng và gửi ảnh, thông tin nơi ở cho quản trị viên xem xét. Khi tìm được đối tác, hai bên trao đổi hình ảnh, vị trí căn nhà và thống nhất thời gian lưu trú, tiền điện nước, chăn ga và đồ vệ sinh cá nhân. Khách có trách nhiệm dọn dẹp, tắt thiết bị điện trước khi rời đi và gửi video ghi lại tình trạng căn nhà.

Dù vậy, hình thức này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Một người dùng mạng xã hội từng phàn nàn về căn nhà đổi được ở Hong Kong có tường mỏng gây bất tiện và nhiều muỗi, những điều không xuất hiện trong video giới thiệu.

Theo SCMP, các chuyên gia pháp lý cảnh báo trao đổi nhà vẫn thiếu quy định thống nhất để giải quyết tranh chấp về mất mát tài sản, xâm phạm quyền riêng tư hoặc vi phạm thỏa thuận. Họ khuyến nghị các bên lập văn bản thỏa thuận, kiểm kê tài sản có giá trị, xác minh danh tính và thông báo lịch trình cho người thân.

Theo Bộ Dân chính Trung Quốc, dân số từ 60 tuổi trở lên của nước này dự kiến đạt 380 triệu người vào năm 2030, trong đó hơn 60% được dự báo là người nghỉ hưu sớm, có sức khỏe và khả năng tham gia các hoạt động xã hội. Nhu cầu du lịch, giải trí của nhóm này được kỳ vọng thúc đẩy sự ra đời của những hình thức dịch vụ mới.