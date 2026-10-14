Hộp cơm trưa dinh dưỡng mẹ dậy từ 5h nấu cho con

Một ngày của Phương Hà, 40 tuổi, sống tại Hà Nội, bắt đầu từ 5h sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân, chị vào bếp chuẩn bị hộp cơm trưa để con trai, hiện học lớp 10, mang đến trường. Hà cho biết thời gian đầu khi con chuyển sang trường mới, chị để con tự do khám phá các hàng quán xung quanh, thưởng thức món yêu thích và giao lưu với bạn bè. Sau đó, hai mẹ con thống nhất để chị tự chuẩn bị cơm với những món con thích, giúp con tiết kiệm thời gian di chuyển, có thể nghỉ ngơi thêm trước giờ học buổi chiều.

Mỗi hộp cơm trưa luôn đủ các nhóm thực phẩm gồm tinh bột, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Ngoài cơm trắng, Hà đổi bữa bằng mì, nui hoặc khoai tây; nguồn đạm chủ yếu từ thịt, trứng, cá, tôm, thỉnh thoảng bổ sung đậu phụ, nấm.

Chị kết hợp thêm rau củ, trái cây, sử dụng cả mỡ động vật và dầu thực vật khi nấu ăn; bổ sung sữa, sữa chua và rong biển rắc cơm để bữa ăn thêm phong phú.

Do con trai rời nhà lúc 6h30, bà mẹ ba con thường hoàn thành hộp cơm vào 6h15 để kiểm tra, bổ sung nếu cần. Chị thường mất khoảng 30-60 phút chuẩn bị, tùy thực đơn.

Để tiết kiệm thời gian buổi sáng, chị sơ chế nguyên liệu từ tối hôm trước, lên sẵn các bước nấu nướng, tận dụng thiết bị nhà bếp để làm nhiều món cùng lúc, chẳng hạn vừa nướng thịt vừa chuẩn bị món khác trên bếp.

Cuối mỗi tuần, Phương Hà sẽ lên thực đơn cho cả nhà và dành riêng một thực đơn cho các hộp cơm trưa của con trai. "Do con có sức ăn tốt, ngoài giờ học còn chơi thể thao, tôi luôn chú trọng cân đối khẩu phần để làm sao con có đủ năng lượng cho cả ngày dài", chị nói.

Hà chọn hộp cơm giữ nhiệt để bảo quản bữa trưa cho con, giúp thức ăn vẫn giữ được độ ấm khoảng 70-80% khi đến giờ ăn. Theo chị, loại hộp này tiện dụng hơn so với hộp cắm điện, phù hợp để con mang đến trường.

"Ngoài ra, tôi cũng chú ý điều chỉnh độ chín của thực phẩm, đặc biệt là rau củ, thường chỉ nấu gần chín tới để món ăn tiếp tục chín trong quá trình ủ nóng mà không bị quá mềm. Nhờ vậy, khi mở hộp vào buổi trưa, con vẫn có thể thưởng thức các món ăn với độ chín và kết cấu như mong muốn", chị nói.

Ngoài đủ dinh dưỡng, đa dạng, mỗi bữa cơm đều được chị Hà sắp xếp ngon miệng, đẹp mắt.

Thỉnh thoảng chị cũng đổi bữa cơm Việt bằng món ăn Âu như súp kem bí đỏ, mỳ Ý bò băm.

"Nhìn chung, con rất thích cơm mẹ nấu. Những hôm có món con đặc biệt yêu thích, được chế biến vừa miệng, con trở về nhà thường dành lời khen cho mẹ. Đó cũng là động lực để tôi thức dậy đúng giờ mỗi sáng", chị Hà nói. "Đôi khi, tôi thử thêm món mới hoặc tăng lượng rau trong canh để con ăn nhiều rau hơn. Nếu không hợp khẩu vị, con đều góp ý nhẹ nhàng, giúp mẹ điều chỉnh thực đơn cho những lần sau".

Với Phương Hà, mỗi hộp cơm trưa là cách thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm dành cho con. "Do lịch làm việc, học tập của các thành viên trong gia đình không trùng nhau, cả nhà không phải lúc nào cũng có thể ăn cùng nhau mỗi ngày. Vì thế, tôi hy vọng qua những món ăn được chuẩn bị chu đáo, con luôn cảm nhận được sự chăm sóc của mẹ, từ sức khỏe đến sở thích ăn uống", chị nói.

Hà cũng mong những việc nhỏ mình làm mỗi ngày sẽ giúp con học cách quan tâm đến bản thân và mọi người xung quanh, biết chỉn chu trong công việc, trân trọng sự chăm sóc của người khác. Theo chị, những bài học ấy không nhất thiết phải truyền đạt bằng lời mà có thể hình thành tự nhiên qua cách cha mẹ sống và ứng xử hằng ngày.

Phương Hà, chủ nhân của những hộp cơm trưa cho con trai.