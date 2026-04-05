Rốt ráo 'thay áo' cho bãi biển Sầm Sơn

Bãi biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn dài gần 4 km, bãi cát thoải, đẹp, mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách trong và ngoài nước.

Vừa qua, phường Sầm Sơn cũng là một trong những địa phương bị ảnh hưởng do bão. Nhiều hạng mục như: Hệ thống Hubway, hành lang vỉa hè, vườn hoa, cây cảnh… bị hư hại nghiêm trọng. Trước tình trạng xuống cấp và mùa du lịch đang cận kề, UBND phường Sầm Sơn và người dân đang khẩn trương lên phương án tu sửa và thay mới để kịp thời đón du khách trong và ngoài nước.

Những ngày này, dọc theo các tuyến đường ở khu du lịch biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang được cải tạo, làm đẹp khách sạn, nhà hàng. Từng tốp công nhân vẫn miệt mài làm việc để chỉnh trang khu du lịch biển Sầm Sơn, chuẩn bị đón du khách dịp lễ 30/4-1/5.

Theo phương án quản lý và khai thác không gian ven biển đường Hồ Xuân Hương, việc chỉnh trang lần này không chỉ dừng ở sửa chữa tạm thời mà hướng tới cải tạo đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Vỉa hè khu vực mặt biển cũng được lát lại, kết hợp chỉnh trang bồn hoa, cây xanh để tạo không gian đồng bộ, hiện đại hơn.

Các hạng mục hubway được yêu cầu sơn sửa toàn diện, thay thế cửa kính, thiết bị hư hỏng, đồng thời cải tạo lại trần, hệ thống vệ sinh.

Người dân cùng các nhà hàng, khách sạn ven biển cũng đang khẩn trương dọn dẹp, sửa chữa cơ sở sau những ngày “ngủ đông”

Tại các tuyến phố ven biển, từng tốp thợ xây, công nhân vệ sinh làm việc liên tục. Những biển hiệu cũ được thay mới, mặt tiền nhà được cải tạo khang trang hơn nhằm tạo ấn tượng tốt với du khách.

Mỗi ngày, hàng chục công nhân vệ sinh môi trường luôn có mặt, liên tục thu gom rác thải, làm sạch bãi cát, đảm bảo bờ biển Sầm Sơn luôn thông thoáng, sạch đẹp, sẵn sàng phục vụ du khách trong mùa cao điểm.

Việc chỉnh trang, cải tạo không gian ven biển lần này được triển khai đồng bộ với mục tiêu không chỉ là phục hồi sau bão, mà còn từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành điểm đến du lịch biển chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững.