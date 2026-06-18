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Ghé thăm ngôi làng trên chín tầng mây

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Làng Mèn Mén ở Tam Đảo – nơi những tách cà phê thơm nồng hòa cùng mây núi. Ngồi giữa không gian bình yên, ngắm mây trôi lững lờ dưới chân qua từng ngọn đồi, du khách mới thấy hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một phút chậm lại giữa thiên nhiên.

Mây trôi bồng bền dưới chân du khách.

Mây trôi bồng bền dưới chân du khách.

Giữa không gian sương mây của Tam Đảo, làng Mèn Mén đang trở thành điểm dừng chân hấp dẫn đối với du khách yêu thích khám phá văn hóa bản địa và tìm kiếm những không gian gần gũi với thiên nhiên. Với phong cách thiết kế đậm chất vùng cao Tây Bắc, nơi đây mang đến cho du khách cảm giác bình yên, thư thái giữa khung cảnh núi rừng thơ mộng.

Ghé thăm ngôi làng trên chín tầng mây - 2

Làng Mèn Mén có&nbsp;những nét kiến trúc mộc mạc, gần gũi nhưng vẫn tạo dấu ấn riêng biệt.

Làng Mèn Mén có những nét kiến trúc mộc mạc, gần gũi nhưng vẫn tạo dấu ấn riêng biệt.

Ghé thăm ngôi làng trên chín tầng mây - 4

Ghé thăm ngôi làng trên chín tầng mây - 5

Những căn nhà gỗ, hàng rào tre, tiểu cảnh đậm sắc màu bản làng cùng không gian xanh mát đã tạo nên một điểm đến độc đáo giữa lòng Tam Đảo.&nbsp;

Những căn nhà gỗ, hàng rào tre, tiểu cảnh đậm sắc màu bản làng cùng không gian xanh mát đã tạo nên một điểm đến độc đáo giữa lòng Tam Đảo. 

Ghé thăm ngôi làng trên chín tầng mây - 7

Ghé thăm ngôi làng trên chín tầng mây - 8

Không gian ẩm thực đặc trưng hương vị núi rừng Tây Bắc với nhiều món ăn dân dã, đặc trưng như mèn mén, thắng cố, thịt nướng, gà đồi, lợn bản, rau rừng… mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách khi đến với Tam Đảo.

Không gian ẩm thực đặc trưng hương vị núi rừng Tây Bắc với nhiều món ăn dân dã, đặc trưng như mèn mén, thắng cố, thịt nướng, gà đồi, lợn bản, rau rừng… mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách khi đến với Tam Đảo.

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Theo Huy Nhật ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/06/2026 08:45 AM (GMT+7)
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