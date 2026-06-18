Ghé thăm ngôi làng trên chín tầng mây

Mây trôi bồng bền dưới chân du khách.

Giữa không gian sương mây của Tam Đảo, làng Mèn Mén đang trở thành điểm dừng chân hấp dẫn đối với du khách yêu thích khám phá văn hóa bản địa và tìm kiếm những không gian gần gũi với thiên nhiên. Với phong cách thiết kế đậm chất vùng cao Tây Bắc, nơi đây mang đến cho du khách cảm giác bình yên, thư thái giữa khung cảnh núi rừng thơ mộng.

Làng Mèn Mén có những nét kiến trúc mộc mạc, gần gũi nhưng vẫn tạo dấu ấn riêng biệt.

Những căn nhà gỗ, hàng rào tre, tiểu cảnh đậm sắc màu bản làng cùng không gian xanh mát đã tạo nên một điểm đến độc đáo giữa lòng Tam Đảo.

Không gian ẩm thực đặc trưng hương vị núi rừng Tây Bắc với nhiều món ăn dân dã, đặc trưng như mèn mén, thắng cố, thịt nướng, gà đồi, lợn bản, rau rừng… mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách khi đến với Tam Đảo.