Có gì ở ngôi làng đặc biệt dưới chân núi Tây Côn Lĩnh?

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Giữa thung lũng dưới chân núi Tây Côn Lĩnh, thôn Tha, tỉnh Tuyên Quang vẫn giữ vẹn nguyên nếp sống mộc mạc và kiến trúc nhà sàn độc đáo của người Tày. Ghé thăm thôn vào thời điểm lúa chín, du khách sẽ bị mê hoặc bởi sự tương phản giữa sắc vàng rực rỡ của nương lúa và nét trầm mặc của những mái lá cọ rêu phong - một trải nghiệm "trốn phố" đầy dung dị nhưng khó quên.

Nằm nép mình bốn xung quanh là núi đồi xanh ngát, con đường nhỏ dẫn vào thôn Tha băng qua những ruộng lúa đã đổ vàng dưới nắng sớm. Những mái nhà sàn lá cọ nằm gọn gàng bên thửa ruộng như một gam màu ấm tô điểm cho bức tranh thôn quê yên bình.

Đến với thôn Tha thời điểm này, du khách sống giữa làng quê yên bình, vừa được tham gia gặt lúa trên những thửa ruộng bậc thang. Ngoài ra, du khách còn được hòa mình vào cuộc sống yên bình, thưởng thức đặc sản địa phương, lắng nghe làn điệu Then huyền bí, trầm bổng, dìu dặt.

Không chỉ có những thửa ruộng đẹp, thôn Tha còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, trong đó có hát Then mang triết lý nhân sinh quan sâu sắc.

Bà Nguyễn Thị Ứng, 50 tuổi, người dân thôn Tha chia sẻ, bao đời nay người dân ở đây sử dụng nước suối để sinh hoạt. Vì thế, nước suối nơi này rất quan trọng, là mạch nguồn tâm hồn, văn hóa người thôn Tha.

"Mạch nguồn" từ Tây Côn Lĩnh đã tạo nên con người thôn Tha thật thà, hiền hậu, chịu thương chịu khó. Những nét đặc trưng này đã tạo nên sự tĩnh tại cuộc sống, đến nơi này cảm tưởng như mọi thứ trôi chậm lại.

Vào thôn, du khách dễ dàng bắt gặp những hình ảnh người dân cặm cụi bên ruộng nương, bên trên nếp nhà sàn mái lá cọ. Màu xanh ngả vàng của nương lúa tương phản màu xám của nếp nhà mái cọ khiến không gian nơi đây chậm rãi, yên bình đến lạ.

Theo bà Ứng và nhiều người dân trong thôn, nếp nhà sàn không chỉ là nơi ở mà còn là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết cộng đồng. Mỗi khi một gia đình dựng nhà, cả thôn lại cùng nhau chung tay góp sức; người góp công, người góp của, kết hợp với bàn tay khéo léo của những người thợ mộc lành nghề trong làng để tạo nên những mái ấm vững chãi.

Đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hà Giang 1 cho biết, thôn Tha đã nhận giải thưởng Homestay ASEAN nhờ mô hình lưu trú cộng đồng gìn giữ trọn vẹn bản sắc bản địa vào tháng 1/2025. Đây là giải thưởng được trao bởi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á. Trong ảnh: Du khách chụp ảnh cùng người dân trong thôn Tha (ảnh: Hoàng Tính).

Cũng theo vị cán bộ này, tính đến thời điểm hiện tại, trong thôn có 8 hộ kinh doanh Homestay chất lượng phục vụ rất tốt. Trong thời gian tới, thôn sẽ phát triển thêm loại hình Bungalow nghỉ dưỡng và những trải nghiệm văn hóa đặc trưng. Trong ảnh: Du khách trải nghiệm cuộc sống của người dân trong thôn (ảnh: Hoàng Tính).

Khám phá làng nhà sàn Thái Hải

Làng Thái Hải từng được nhận Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới” năm 2022 do Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) trao tặng.

Theo Phú Nguyễn ([Tên nguồn])

-24/05/2026 05:30 AM (GMT+7)
