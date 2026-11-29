Công trình được thực hiện trên taluy bê tông cao gần 6 m, nằm bên phải tuyến đèo theo hướng từ Đà Lạt đi TP HCM. Đây là một phần trong kế hoạch cải tạo cảnh quan, chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11, dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Con đường kết hợp không gian hồ Xuân Hương được thể hiện trên bích họa ở đèo Prenn, sáng 28/11. Ảnh: Tuấn Anh

Bức bích họa tái hiện cảnh quan núi non, đô thị và biển cả, thể hiện diện mạo Lâm Đồng sau sáp nhập. Tuy nhiên, hình ảnh những con đường được thể hiện trong tranh trở thành tâm điểm tranh luận trên các diễn đàn du lịch Đà Lạt những ngày qua.

Nhiều người lo ngại các chi tiết này có thể khiến tài xế nhầm lẫn với đường thật, đặc biệt vào ban đêm, gây mất tập trung khi điều khiển phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bài đăng về công trình thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều ý kiến trái chiều.

Bảo Tú, sống tại TP HCM, cho rằng bức bích họa có thể khơi gợi sự tò mò, khiến du khách muốn dừng lại chụp ảnh tại đoạn đèo có mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nguy hiểm.

Theo ghi nhận của phóng viên VnExpress, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường qua khu vực này, chưa xuất hiện tình trạng du khách tập trung chụp ảnh hoặc dừng xe gây cản trở giao thông.

Sáng 28/11, ông Nguyễn Ngọc Hậu, Phó chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết việc một số người chụp ảnh chính diện chi tiết mô phỏng con đường, vốn chỉ là một phần trong tổng thể bức tranh, có thể khiến người xem hiểu nhầm về công trình.

Theo ông Hậu, chiều 27/11, lãnh đạo phường cùng đơn vị thi công và thiết kế đã kiểm tra thực tế sau khi xuất hiện tranh luận. Qua đánh giá ban đầu, bức tranh không ảnh hưởng đến giao thông. Tuy nhiên, nếu các chi tiết chưa phù hợp, địa phương sẽ xem xét điều chỉnh.

Đường bích họa trên đèo Prenn, sáng 28/11. Ảnh: Tuấn Anh

Đèo Prenn là một trong những cửa ngõ quan trọng dẫn vào Đà Lạt, nổi bật với cảnh quan rừng cây, địa hình dốc và những khúc cua liên tiếp. Việc đưa các hình ảnh trang trí vào khu vực này đặt ra yêu cầu về sự hài hòa với cảnh quan tự nhiên, đồng thời không gây phân tâm cho người điều khiển phương tiện.

Trước đó, đoạn đường bích họa rộng 550 m2 ở khu vực cuối đường Trương Công Định - Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng vấp phải ý kiến trái chiều về màu sắc và sự hài hòa với cảnh quan đô thị.