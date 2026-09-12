Dừng đưa đón khách vào Hang Dơi ở Thanh Hóa do đất đá rơi

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông vừa đề nghị UBND xã Pù Luông tạm dừng hoạt động đưa đón khách tham quan, khám phá Hang Dơi, thôn Kho Mường, để kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn.

Trước đó, Ban Quản lý nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội Facebook về tình trạng đất, đá từ phía trên Hang Dơi rơi xuống khu vực có du khách tham quan.

Theo phản ánh, trong quá trình khám phá hang, du khách phát hiện nhiều đất, đá nhỏ rơi rải rác bên trong. Một số khối đá kích thước lớn được cho là có nguy cơ rơi từ trên cao xuống, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người tham quan.

Đá rơi bên trong hang tiềm ẩn tai nạn cho du khách tham quan. Ảnh: CTV

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cho rằng nội dung phản ánh liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân và du khách nên cần được kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời.

Đáng chú ý, Hang Dơi Kho Mường nằm trong diện tích rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông quản lý. Tuy nhiên, Ban Quản lý cho biết đơn vị chưa tổ chức hoặc triển khai hoạt động tham quan, khai thác du lịch tại đây.

Theo Ban Quản lý, hoạt động đón khách tham quan Hang Dơi hiện do cộng đồng, thôn Kho Mường tổ chức và thu phí. Hoạt động này chưa được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Để phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố, Ban Quản lý đề nghị UBND xã Pù Luông chỉ đạo thôn Kho Mường tạm dừng đưa khách vào hang, đồng thời tạm dừng thu phí tham quan và các dịch vụ liên quan.

Cơ quan chức năng dự kiến phối hợp kiểm tra, khảo sát hiện trạng địa chất, địa hình, tình trạng sạt lở, rơi đất đá và các vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các bên sẽ đề xuất phương án xử lý như khoanh vùng khu vực nguy hiểm, hạn chế tiếp cận, gia cố các vị trí có nguy cơ, lắp đặt biển cảnh báo và kiểm soát người ra vào trước khi xem xét tổ chức tham quan trở lại.

Trong thời gian chờ kiểm tra, UBND xã Pù Luông được đề nghị tăng cường giám sát, ngăn chặn việc tự ý đưa khách vào Hang Dơi; đồng thời tuyên truyền để người dân, các hộ kinh doanh và du khách biết nguy cơ mất an toàn tại khu vực này.