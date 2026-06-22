Đậu phụ tốt cho đường huyết, ăn theo cách này kiểm soát bệnh đái tháo đường type 2 hiệu quả

Có dùng đậu phụ cho người tiểu đường được không?

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm (Chuyên gia dinh dưỡng), đậu phụ là thực phẩm được làm từ đậu nành, giàu giá trị dinh dưỡng. Loại thực phẩm này cung cấp đủ 9 axit amin thiết yếu cần cho quá trình tạo và duy trì protein trong cơ thể, trong khi cơ thể không thể tự tổng hợp được các axit amin này. Ngoài ra, đậu phụ còn chứa nhiều protein, vitamin và khoáng chất, góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Chỉ số đường huyết của đậu phụ khá thấp. Trung bình, đậu phụ chỉ chứa khoảng 0,5g carbohydrate, có chỉ số đường huyết (GI) khoảng 15 và tải lượng đường huyết sau ăn dưới 1.

Vì vậy, đậu phụ được xếp vào nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, hầu như không làm tăng đường huyết sau khi ăn và phù hợp cho người cần kiểm soát đường trong máu.

Người bị tiểu đường hoàn toàn có thể ăn đậu phụ. Chỉ số đường huyết của đậu phụ thấp nên không gây tăng đường huyết đột ngột sau ăn, nhờ đó hỗ trợ kiểm soát bệnh đái tháo đường type 2 hiệu quả. Đây cũng là nguồn protein thực vật lành mạnh, phù hợp cho người cần kiểm soát đường huyết.

Ngoài ra, đậu phụ còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Việc bổ sung đậu phụ thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch – vấn đề mà người mắc đái tháo đường type 2 dễ gặp phải. Các chế độ ăn dựa trên thực vật như ăn chay hoặc thuần chay có đậu phụ cũng được ghi nhận giúp cải thiện kiểm soát đường huyết.

Công thức chế biến đậu phụ tốt nhất cho người tiểu đường

Dưới đây là công thức chế biến đậu phụ cho người tiểu đường giúp kiểm soát đường huyết cực kỳ hiệu quả có thể áp dụng vào thực đơn hàng ngày:

1. Đậu phụ hấp trứng và tôm băm (giàu đạm, thanh mát, GI cực thấp)

Món ăn này kết hợp đạm thực vật từ đậu phụ và đạm động vật ít béo từ tôm, trứng, tạo ra một kết cấu mềm mịn, rất dễ tiêu hóa và không làm tăng đường huyết. Ảnh minh họa: TL

Nguyên liệu: 1 hộp đậu phụ non (hoặc 2 miếng đậu phụ trắng mềm), 2 quả trứng gà, 50g tôm tươi băm nhỏ, hành lá, một chút nước tương gia giảm (loại ít muối) và vài giọt dầu mè.

Cách chế biến:

Dùng thìa tán nhuyễn hoặc cắt nhỏ đậu phụ non, cho vào một bát tô chịu nhiệt.

Đập 2 quả trứng gà vào tô, thêm tôm băm, hành lá cắt nhỏ, một chút xíu hạt nêm hoặc muối (nêm nhạt). Đánh đều hỗn hợp cho quyện vào nhau.

Bọc màng bọc thực phẩm (loại dùng được cho lò vi sóng/hấp) hoặc đậy đĩa lên miệng tô, đem hấp cách thủy trong khoảng 15–20 phút cho đến khi trứng và tôm chín hẳn.

Khi ăn, rưới thêm 1 thìa cà phê nước tương và vài giọt dầu mè lên trên để tạo mùi thơm.

2. Đậu phụ sốt cà chua, mộc nhĩ (giàu chất xơ, hạ cholesterol)

Ảnh minh họa: TL

Nguyên liệu: 2–3 miếng đậu phụ trắng, 2 quả cà chua chín, 2–3 tai mộc nhĩ, hành khô, hành lá.

Cách chế biến:

Đậu phụ cắt khối vuông vừa ăn. Để tốt nhất cho đường huyết, không nên chiên ngập dầu. Thay vào đó, hãy để nguyên đậu trắng hoặc áp chảo lướt qua với một chút xíu dầu olive/dầu đậu nành để tạo lớp vỏ dai nhẹ.

Mộc nhĩ ngâm nở, rửa sạch, băm nhỏ. Cà chua thái hạt lựu.

Phi thơm hành khô với một ít dầu thực vật, cho cà chua vào xào chín mềm, dùng thìa dầm nát để tạo nước sốt. Cho mộc nhĩ vào đảo cùng.

Thêm một chút nước lọc, nêm nước tương hoặc một chút bột canh (tuyệt đối không cho đường).

Thả đậu phụ vào, hạ nhỏ lửa, đậy vung om khoảng 7–10 phút cho đậu ngấm sốt. Rắc hành lá lên trên rồi tắt bếp.

3. Canh đậu phụ nấu rong biển và nấm tươi (thanh lọc cơ thể, ổn định insulin)

Rong biển và nấm đều là những "vũ khí" tuyệt vời cho người tiểu đường.

Nguyên liệu: 2 miếng đậu phụ trắng (cắt khối vuông nhỏ), 10g rong biển khô (loại nấu canh), 100g nấm tươi (nấm kim châm, nấm đùi gà hoặc nấm rơm), một ít gừng tươi thái sợi.

Cách chế biến:

Rong biển ngâm nước cho nở, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Nấm rửa sạch, cắt bỏ gốc.

Đun sôi một lượng nước dùng vừa đủ (có thể dùng nước hầm rau củ để ngọt tự nhiên). Cho vài sợi gừng vào để làm ấm bụng và tạo mùi thơm.

Khi nước sôi, cho nấm vào nấu chín trước khoảng 3 phút.

Tiếp tục cho đậu phụ và rong biển vào nồi. Đợi canh sôi bùng lại thì nêm nếm gia vị cho vừa miệng (nêm nhạt).

Nấu thêm 2 phút rồi tắt bếp. Rong biển không nên nấu quá lâu sẽ bị nhừ và mất chất.

4. Đậu phụ xào thịt nạc và rau củ

Chất xơ từ rau kết hợp với đạm của đậu phụ giữ cho đường huyết ổn định sau ăn. Ảnh minh họa: TL

Chuẩn bị: 200g đậu phụ, 50g thịt nạc thăn băm, 1 cây bông cải xanh, hành tím.

Cách làm: Đậu phụ cắt miếng vuông nhỏ, có thể áp chảo không dầu cho vàng đều các mặt. Xào chín phần thịt nạc với hành tím, cho tiếp bông cải xanh vào đảo. Cuối cùng, thêm đậu phụ vào, nêm gia vị nhạt, đảo đều tay trong 3 phút rồi tắt bếp.