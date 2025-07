Rán đậu đừng cho ngay vào chảo, thêm 2 bước đậu vàng giòn, không lo vỡ nát

Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của đậu phụ -Tăng cường sức khỏe tim mạch Đậu phụ có hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol tương đối thấp nên có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe tim. Isoflavone – một hợp chất thực vật được phát hiện trong đậu phụ cũng có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng khác như chất xơ và protein trong đậu phụ cũng có liên quan đến cải thiện sức khỏe tim mạch thông qua việc giảm tình trạng viêm và tăng cường chức năng mạch máu. -Điều hòa lượng đường trong máu Chỉ số đường huyết (GI) của đậu phụ rất thấp do đó có thể khiến lượng đường trong máu tăng chậm và ổn định so với các thực phẩm có chỉ số đường huyết tương đối cao khác. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Clinical Endocrinology and Metabolism cũng nhấn mạnh rằng những người mắc bệnh tiểu đường thai kỳ đã giảm đáng kể lượng đường trong máu và insulin sau khi áp dụng chế độ ăn nhiều protein từ đậu phụ trong 6 tuần. -Cải thiện sức khỏe tiêu hóa Đậu phụ chứa nhiều chất xơ, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Thực phẩm giàu chất xơ như đậu phụ hỗ trợ nhu động ruột thường xuyên, giúp loại bỏ chất thải và độc tố khỏi cơ thể. Ngoài ra, men vi sinh được tạo ra trong quá trình lên men của một số loại đậu phụ cũng có thể tăng cường sức khỏe đường ruột cũng như thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột có lợi cho hệ tiêu hóa. -Giảm nguy cơ mắc ung thư Tiêu thụ thực phẩm làm từ đậu nành như đậu phụ có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư bao gồm ung thư vú, tuyến tiền liệt và ruột kết. Điều này là do isoflavone có trong đậu phụ có đặc tính chống oxy hóa và có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Một nghiên cứu được công bố bởi Nutrients cho thấy cứ 54g sản phẩm đậu nành có thể làm giảm 11% nguy cơ ung thư. Một nghiên cứu khác gần đây cũng chỉ ra rằng cả phụ nữ trước và sau mãn kinh ăn đậu phụ thường xuyên đều có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tới 27%. -Giúp duy trì mật độ xương Đậu phụ là nguồn cung cấp canxi và magie tuyệt vời. Đây đều là những khoáng chất cần thiết để duy trì sức khỏe của xương và ngăn ngừa loãng xương. Canxi được tìm thấy nhiều trong đậu phụ đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành và duy trì sức khỏe của xương. Trong khi đó, magie hỗ trợ hấp thụ canxi và khoáng hóa xương.